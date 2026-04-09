投資をがんばるみんなにシナモロールからエール！投資デビューキャンペーン

キャンペーン内容

大和コネクト証券株式会社

ひな株・ひな株USAの買付金額に応じてシナモロール オリジナルグッズなどをプレゼント！

さらに！ひな株・ひな株USAを100万円以上買付いただいたお客さまの中から抽選で3名さまに「シナモロールからあなただけへの特別ボイスメッセージ」をお送りいたします！また、20名さまにサンリオピューロランド デイパスポート（ペア）、10名さまに株の購入代金10,000円をプレゼントいたします！

詳細を見る :https://www.connect-sec.co.jp/campaign/260409_cinnamoroll.html

特典内容

■まだ口座をお持ちでない新規のお客さま限定!!

サンリオキャラクター大賞記念！口座開設時に、招待コードを入力いただくと、”もれなく”現金500円をプレゼントいたします！

※初回ログイン時の初期登録（お客様カード、職業・勤務先 等）の完了をもって、口座開設手続きは完了となります。

※口座開設が完了した月の翌月15日までに、大和コネクト証券口座に500円を入金いたします。受取に伴う特別な手続きはありません。

詳細を見る :https://www.connect-sec.co.jp/campaign/260409_cinnamoroll.html

■4月の特典

・ひな株・ひな株USAを5万円以上10万円未満買付いただくと、オリジナル壁紙＋300ポイントをプレゼント！

※永久不滅ポイントの場合は60ポイントをプレゼントいたします。

・ひな株・ひな株USAを10万円以上30万円未満買付いただくと、さらにオリジナルステッカー（ピンク）をプレゼント！

・ひな株・ひな株USAを30万円以上50万円未満買付いただくと、さらにオリジナル スマホキーリングをプレゼント！

・ひな株・ひな株USAを50万円以上買付いただくと、さらにオリジナルカード用ホルダーをプレゼント！

【買付対象期間】

2026年4月1日（水）～2026年4月30日（木） ※約定日ベース

■5月の特典

・ひな株・ひな株USAを5万円以上10万円未満買付いただくと、オリジナル壁紙＋300ポイントをプレゼント！

※永久不滅ポイントの場合は60ポイントをプレゼントいたします。

・ひな株・ひな株USAを10万円以上30万円未満買付いただくと、さらにオリジナルステッカー（ブルー）をプレゼント！

・ひな株・ひな株USAを30万円以上50万円未満買付いただくと、さらにオリジナルラバーキーホルダーをプレゼント！

・ひな株・ひな株USAを50万円以上買付いただくと、さらにオリジナルマスコットをプレゼント！

【買付対象期間】

2026年5月1日（金）～2026年5月29日（金） ※約定日ベース

さらに！キャンペーン期間中にひな株・ひな株USAを100万円以上買付いただくと抽選で豪華賞品が当たるチャンス！！[表: https://prtimes.jp/data/corp/81470/table/93_1_f7aeb4490b5ea620d642491ed78c2974.jpg?v=202604091051 ]

※1 dポイントまたはPontaポイント8,000ポイント、もしくは永久不滅ポイント1,600ポイントでお受取りいただけます。

※2 大和コネクト証券が選定した銘柄のうち1銘柄を“タダ”で購入いただけます。プレゼント金額から株の購入代金を差し引いた残金は、現金としてお受取りいただけます。

詳細を見る :https://www.connect-sec.co.jp/campaign/260409_cinnamoroll.html

【登録番号・加入協会等】

●第一種金融商品取引業：関東財務局長 (金商) 第3186号（2020年4月22日付）

●加入協会：日本証券業協会（2020年5月25日付）

●銀行代理業：関東財務局長 (銀代) 第378号（2020年4月14日付）

●所属銀行：株式会社大和ネクスト銀行

【お取引にあたっての手数料等およびリスクについて】

当社で取り扱う商品等のお取引にあたっては、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。

また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面（上場有価証券等書面、目論見書がある場合はその書面）等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

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