カクタス、2026年5月開催のISEFに出場する日本代表高校生への支援を発表

カクタス・コミュニケーションズ株式会社

科学コミュニケーションおよびテクノロジー分野で研究者支援を行うカクタス・コミュニケーションズ(https://cactusglobal.com/jp/)（以下：カクタス）は、2026年5月に開催される世界最大級の高校生向け国際科学技術コンテスト「Regeneron International Science and Engineering Fair 2026(https://www.societyforscience.org/isef/) （以下、ISEF2026）」に出場する日本代表高校生に対し、今年も英語面での支援を提供することを発表しました。

国際学生科学技術フェア（ISEF）に出場する日本代表高校生を支援することを発表

カクタスは、NPO法人日本サイエンスサービス（NSS）のコーポレートメンバーとして、日本代表生徒が研究成果を国際舞台でより的確に伝えられるよう、発表準備をサポートします。ISEFは、世界中から選抜された高校生が科学・技術・工学・数学（STEM）分野の研究成果を発表する国際的に権威ある大会であり、次世代の研究者やイノベーターが集う場として広く知られています。

カクタスは2023年より、ISEFに出場する日本代表高校生への支援を継続して行ってきました。今年もこれまでと同様に、英文アブストラクト、研究計画書、発表原稿、展示パネル原稿の校正に加え、プレゼンテーションへのフィードバック、スピーチ練習用の読み上げ音声の提供、さらに英文の事務手続き書類作成を支援するためのPaperpalの無償提供など、発表準備全般にわたる英語支援を実施します。

こうした支援を通じて、参加生徒が自身の研究内容をより明瞭かつ自信を持って伝えられる環境づくりを目指します。研究の質そのものに加え、その価値を適切に発信する力は、国際舞台で成果を届ける上で重要です。カクタスは、エディテージの学術英語支援の知見と、PaperpalのAIライティング支援機能を活用しながら、世界に挑戦する日本の高校生を後押しします。

日本サイエンスサービス、東邦大学 理学部生物学科 准教授 村本 哲哉氏コメント

ISEFは、高校生が行ってきた研究を国際的な舞台で発表する機会であり、全国の高校で広がる探究活動の成果が世界へとつながる場でもあります。高い水準の研究に取り組む高校生が多くなる一方で、言語の壁によって研究の魅力や独自性をうまく伝えられないケースもあります。英語面での専門的な支援によって、高校生たちは研究への理解をさらに深め、自信を持って国際舞台に臨めるようになっていると感じています。

ISEFについて （https://www.societyforscience.org/isef/(https://www.societyforscience.org/isef/)）

ISEF（Regeneron International Science and Engineering Fair）とは、60を超える国と地域から約1700人の高校生が自身の研究を発表する科学研究コンテストです。ISEFでは、計22の分野ごとに、1位(First Place)から４位(Fourth Place)までの優秀賞(Grand Award)が授与されます。

エディテージについて (https://www.editage.jp/(https://www.editage.jp/))

エディテージは、科学コミュニケーションズ＆テクノロジー企業であるカクタス・コミュニケーションズのブランドです。2002年に創業し、英文校正、翻訳、文字起こし、出版支援サービスやAIプロダクトを通じて、2,000を超える分野において300万人以上の研究者が学術誌に研究論文を発表する支援を行い、出版された論文はおよそ200万件に及びます。

Paperpalについて（https://paperpal.com/ja(https://paperpal.com/ja)）

AI英語論文執筆支援ツールPaperpalは、科学コミュニケーションとテクノロジー企業であるカクタス・コミュニケーションズ (https://cactusglobal.com/jp/)が提供するサービスブランドです。Paperpalに使われるAI技術は、出版された論文の学習に加え、20年以上に渡って英文校正ブランドであるエディテージの熟練の学術校正者が蓄積してきた校正ノウハウを学習させることにより作られています。Paperpalを利用することで、プロ校正者の英文チェックに極めて近い、正確で文脈に合った英語表現の提案や、AIによる単語削減、書き換えなどのサポートをリアルタイムで得ることができます。

カクタス・コミュニケーションズ株式会社について（https://cactusglobal.com/jp/(https://cactusglobal.com/jp/)）

カクタス・コミュニケーションズは、2002年に設立された科学コミュニケーションとテクノロジーの会社です。研究への資金調達、論文の出版、科学コミュニケーション、発見がより良くなるようなAI製品とソリューションを専門としています。同社の主力ブランドであるエディテージは、専門家によるエキスパートサービスと、Mind the Graph、Paperpal、R Discoveryなどの最先端のAI製品を含む、包括的な研究者向けソリューションを提供しています。また、カクタスはCactus Life Sciencesブランドの下で医療コミュニケーションもてがけています。現在は東京、プリンストン、ロンドン、オーフス、シンガポール、北京、上海、ソウル、ムンバイにオフィスを構え、3,000人以上の専門家を擁するグローバル企業です。また、職場におけるベストプラクティスのパイオニアとしてここ数年常に「働きがいのある会社」にランクされています。

・ カクタス・コミュニケーションズ: https://cactusglobal.com/jp

・ エディテージ: https://www.editage.jp

・ Paperpal: https://paperpal.com/ja

・ Mind the Graph: https://mindthegraph.com/science-figures/jp

・ R Discovery: https://www.editage.jp/r-discovery

・ CACTUS Labs: https://www.cactuslabs.io