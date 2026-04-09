【パスタは好き。でも重い…】麺70gでも大満足！　野菜たっぷりパスタレシピ本が登場

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月9日（木）に『たっぷり野菜がおいしいパスタ』（著：市瀬悦子）を発売いたしました。

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●パスタは好き。でもちょっと重い…そんな日にちょうどいい一皿

「パスタは好きだけど、最近ちょっと重く感じる」

「量は控えたいけれど、しっかり満足したい」

そんな声に応える、野菜たっぷりのパスタレシピ本が登場しました。

本書では、麺の量を70gに抑えながらも、野菜をたっぷり使用することで食べごたえバッチリ。一皿で1日に必要とされる野菜量の約半分（約175g）をとることができ、たんぱく質も補えるレシピを紹介しています。

軽やかに食べられて、しっかり満足できる――。

そんな“ちょうどいいごはん”を提案する一冊です。

●野菜たっぷりで、副菜いらずの満足感

麺の量を少しだけ減らし、その分野菜をたっぷりプラス。

一皿でしっかり栄養がとれるので、副菜がなくても満足できる一品に仕上がります。

季節の野菜でアレンジできるのもポイント。日々の食事にとりいれやすいレシピです。

●和・中・エスニックまで。飽きずに楽しめる味つけ

味つけは洋風だけでなく、和風・中華・エスニックまで幅広く。

その日の気分や体調に合わせて、無理なく続けられます。

●簡単に野菜をおいしく食べるアイデアが満載

パスタと一緒に野菜をゆでたり、大きく切ってくずしながら食べたり。

特別なテクニックがなくても、たっぷりの野菜をおいしく食べられる工夫を紹介しています。

冷蔵庫にある野菜も、7つのコツを使えば大活躍！

＜たっぷり野菜パスタ 7つのコツ＞

1．ゆでて、くたくたにする

2．塩もみして、しんなりさせる

3．小さく切って、なじませる

4．大きく切って、くずしながら食べる

5．蒸したり炒めて、かさを減らす

6．ソースと一緒に煮込む

7．ペースト状にする

［コンテンツ］

Part１ 野菜1つで！ 絶品パスタ

Part２ 野菜もたんぱく質もしっかりとれる ひと皿完結パスタ

Part３ 定番パスタも野菜たっぷり！

コラム お酒が進む！ おつまみパスタ ／ 忙しい日も大助かり 作りおきソース

［著者プロフィール］

▲著者近影

【著】市瀬悦子（いちせ・えつこ）

料理研究家。多くの料理研究家のアシスタントを務めたのち、独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をモットーに、雑誌や書籍、テレビ、企業のメニュー開発など幅広く活躍する。身近な食材・調味料を使いながらも、ハッとするおいしい組み合わせのレシピにファンが多い。「大好きな揚げものを心置きなく楽しむためにも、日々の食事では“野菜たっぷり”を心がけています！」。

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※2027年4月6日（火）11:59までに注文を確定したお客様が対象となります。

※紙の書籍をご購入いただいた方のみの特典となります。電子書籍は対象外となりますので、ご了承ください。

［商品概要］

『たっぷり野菜がおいしいパスタ』

著：市瀬悦子

定価：1,815円（税込）

発売日：2026年4月9日

判型：B5判／112ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-802722-6

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380272200(https://hon.gakken.jp/book/2380272200)

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開