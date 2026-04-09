【60代以上に調査】約47％が「家族葬」を希望。葬儀会場選びで事前に確認したいポイントとは？

株式会社NEXER

■終活や葬儀の事前準備、あなたはどこまで考えていますか？

ふと、自分の最期について考えることがあるかもしれません。

ただ、いざ家族と話し合おうとしても、なかなか話題にしにくいものです。

葬儀の形式や費用、会場の雰囲気など、あらかじめ考えておきたいことは少なくありません。

そこで今回は、邸宅型家族葬の「可部葬祭 花園邸」と共同で、60代以上の全国の男女300名を対象に「終活と葬儀の事前準備」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと可部葬祭 花園邸による調査」である旨の記載

・可部葬祭 花園邸（https://hanazono-tei.jp/）へのリンク設置

・該当記事（https://hanazono-tei.jp/information/60%E4%BB%A3%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%AB%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%B4%8447%E3%81%8C%E5%AE%B6%E6%97%8F%E8%91%AC%E3%82%92%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E8%91%AC/）へのリンク設置

「終活と葬儀の事前準備に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月12日 ～ 3月23日

調査対象者：全国の60代以上の男女

有効回答：300サンプル

質問内容：

質問1：ご自身の葬儀について、どのような形式を希望していますか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：葬儀について家族と話し合ったことはありますか？

質問4：どのような内容を話し合いましたか？

質問5：葬儀について家族と話し合っていない理由を教えてください。

質問6：葬儀の事前相談や見学をしたことはありますか？

質問7：どのようなきっかけで葬儀の事前相談や見学をしましたか？

質問8：葬儀の事前相談や見学をしていない理由を教えてください。

質問9：葬儀会場を選ぶ際、事前に見学や場内の様子が分かったほうが良いと思いますか？

質問10：どのような点を確認したいですか？（複数回答可）

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■46.7％が「家族葬」を希望していると回答

まず、ご自身の葬儀についてどのような形式を希望しているかを聞いてみました。

最も多かったのは「家族葬」で46.7％でした。

次いで「直葬・火葬式」が12.3％、「一日葬」が3.3％、「一般葬」が2.7％、「その他」が1.3％という結果になりました。

一方で「まだ決めていない」と回答した方も33.7％いました。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「家族葬」と回答した方

・家族が職場の同僚等との面識がないので、今の時代は家族葬で十分と思えるので。（60代・男性）

・ゆっくりと、お別れができるからです。（60代・女性）

・73歳になり自分の葬儀の事を考えると本当に来て欲しい人は限られているので家族葬で十分だと思う。葬儀に使う費用は最低限でいいから子どもや孫たちの未来の為にお金を使って欲しい。（70代・男性）

「直葬・火葬式」と回答した方

・生きている時のほうが大事。死んだ時のことはできるだけ簡素にして、家族の負担を減らしたい。（60代・女性）

・周囲に迷惑を掛けない。金額面の負担が少ない。（60代・男性）

・子ども達にできるだけ手間を掛けさせたくないから。（70代・男性）

「一日葬」と回答した方

・通夜、葬儀と2日も面倒だから、簡単でいい。（60代・女性）

・子どもに迷惑をかけたくない。（60代・女性）

・最低限で、家族に負担がかからないから。（70代・男性）

「一般葬」と回答した方

・一応、友人や知人の来てほしいから。（60代・男性）

・家族葬は寂しい。（60代・男性）

・他の葬儀がわからないので一般葬儀で十分です。（70代・男性）

「まだ決めていない」と回答した方

・具体的には決めていないが、兄弟姉妹も子どももいない身の上なので、周囲に面倒を掛けず、最小限の希望にしたい。（60代・女性）

・残された家族が考えることであって死んでしまったらなんでもいいです。（70代・男性）

・特色、メリット・デメリット等を調査比較中。（70代・男性）

回答理由を見ると、どの形式を選ぶ場合でも「家族に負担をかけたくない」という思いを持つ方が多いことがわかります。一方で、呼びたい人の範囲や費用への考え方、葬儀に求める雰囲気によって、希望する形式が分かれる傾向がうかがえます。

■74.0％が、葬儀について家族と「話し合ったことはない」と回答

続いて、葬儀について家族と話し合ったことがあるかを聞いてみました。

その結果「ない」と回答した方が74.0％と大多数を占めました。

葬儀の形式に希望を持っている方は多い一方で、実際に家族と話し合っている方は約4人に1人ほどにとどまっています。

さらに、話し合ったことが「ある」と回答した方に、どのような内容を話したのかを聞いてみました。

どのような内容を話し合いましたか？

・葬儀を最小限に抑えるように。（60代・男性）

・亡くなった人間にお金をかけないで、生きている人間に使いなさいと言っている。（60代・男性）

・火葬だけで、お葬式はしないように言ってある。（60代・女性）

・自分の思いを妻と子どもに話し、葬儀社についても互助会で会員になっている葬儀社を使うよう話した。（70代・男性）

・どのような葬儀を希望するか家族で相談している。（70代・男性）

話し合いの内容としては「できるだけ簡素にしたい」「費用はあまりかけたくない」といった声が中心でした。なかには、利用する葬儀社まで具体的に決めている方もいました。

一方で、話し合ったことが「ない」と回答した方には、その理由を聞いてみました。

葬儀について家族と話し合っていない理由を教えてください。

・まだ早いと思っている。（60代・男性）

・何となく話しにくい雰囲気があるので。（60代・男性）

・いくら話したとしても、その通りにやるかどうかわからない。（60代・女性）

・縁起でもないことを今から考えたくもないから。（70代・男性）

・一人暮らしだし、機会もないからです。（70代・男性）

・いずれは話をしなければならないと思っているがストレスになる。（70代・男性）

「まだ早い」「話しにくい」といった回答が多く、葬儀が家族のあいだでも切り出しにくい話題であることがうかがえます。また、一人暮らしで相談相手がいないケースや、必要性を感じながらも気持ちの負担から後回しになっているケースも見られました。

■92.3％が、葬儀の事前相談や見学を「したことはない」と回答

続いて、葬儀の事前相談や見学をしたことがあるかを聞いてみました。

その結果「ない」が92.3％、「ある」が7.7％でした。

事前相談や見学を経験したことがある方は1割にも届かず、実際に葬儀社へ足を運ぶことへの心理的なハードルが高いことがわかります。

事前相談や見学をしたことが「ある」と回答した方には、そのきっかけについても聞いてみました。

どのようなきっかけで葬儀の事前相談や見学をしましたか？

・この前父が死んだもので。（60代・男性）

・母親の葬儀の際。（60代・男性）

・妻が末期がんになり余命宣告をされた時に地元の葬儀会社に事前相談をした。（70代・男性）

・死亡が近いとわかったので葬儀内容について相談した。（70代・男性）

・葬儀社からの案内。（70代・男性）

事前相談や見学のきっかけは、家族の死や差し迫った状況が中心でした。

身近な人の葬儀を経験したことをきっかけに、自分自身の準備を考え始める方が多いようです。

一方で、事前相談や見学をしたことが「ない」と回答した方には、その理由も聞いてみました。

葬儀の事前相談や見学をしていない理由を教えてください。

・まだ実感が湧かない。（60代・男性）

・何もするつもりがない。（60代・男性）

・見学後に勧誘されそうでためらいます。（70代・女性）

・ネットで情報が取れるので必要ないかと思います。（60代・男性）

・まだ考えるには早いかと思っている。（70代・男性）

・葬儀の喪主は2度やっているから。（60代・男性）

「まだ早い」「実感が湧かない」といった声に加え、「勧誘されそうで不安」という回答も見られました。また、すでに喪主を経験している方や、まずはインターネットで情報収集すれば十分と考えている方もいました。

■49.6％が、葬儀会場の事前見学は「必要だと思う」と回答

最後に、葬儀会場を選ぶ際、事前に見学したり、会場内の様子を確認できたりしたほうがよいと思うか聞いてみました。

その結果「やや思う」が40.3％、「とても思う」が9.3％で、合わせて49.6％となり、約半数の方が事前見学の必要性を感じていることがわかりました。一方で「あまり思わない」は31.0％、「まったく思わない」は19.3％でした。

事前見学に前向きな方が半数近くいる一方で、実際に見学を経験した方はごく少数にとどまっています。見学に踏み出すきっかけや、情報に触れる機会が十分ではないことがうかがえます。

また、事前の見学が必要だと思うと回答した方には、どのような点を確認したいかも聞いてみました。

最も多かったのは「スタッフの対応」で55.7％でした。

次いで「雰囲気」「アクセスの良さ」「家族葬に向いているかどうか」がそれぞれ53.7％で並びました。

葬儀という特別な場面だからこそ、安心して任せられるかどうかを大切にしている方が多いと考えられます。また、家族葬に向いている会場かどうかを重視する声が多いことからも、家族葬への関心の高さがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、60代以上の約47％が「家族葬」を希望していることがわかりました。背景には、費用をできるだけ抑えたいことや、家族への負担を減らしたいという思いがあるようです。

一方で、74.0％が葬儀について家族と話し合ったことがなく、事前相談や見学を経験したことがある方も7.7％にとどまりました。その反面、約半数は事前見学が必要だと感じており、気持ちはあっても行動には移せていない状況が見えてきます。

元気なうちに情報を集め、家族と少しずつ対話を重ねていくことが、後悔のない葬儀の準備につながるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと可部葬祭 花園邸による調査」である旨の記載

・可部葬祭 花園邸（https://hanazono-tei.jp/）へのリンク設置

・該当記事（https://hanazono-tei.jp/information/60%E4%BB%A3%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%AB%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%B4%8447%E3%81%8C%E5%AE%B6%E6%97%8F%E8%91%AC%E3%82%92%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E8%91%AC/）へのリンク設置

【可部葬祭 花園邸について】

所在地：〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部4-24-6

事業内容：葬儀・法要・仏壇仏具販売・家財処分・墓じまい・海洋散骨・空き家の解体＆販売仲介・永代供養の手配・代理納骨

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作