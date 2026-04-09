【グランドオープン】ベース×ドラムが同一空間に集結！大型専門店「MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE」4/9 大阪・アメリカ村に

三木楽器 株式会社ベースとドラムに特化した新店舗「MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE」

三木楽器株式会社（本社：大阪市、代表取締役：三木俊彦）は、ベースとドラムに特化した新店舗「MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE」を、2026年4月9日（木）12時に大阪・心斎橋アメリカ村エリアにオープンします。

同店は、既存のベース専門店およびドラム専門店を集約し、リズムセクションに特化した約120坪の大型専門店として展開。ベーシストやドラマーをはじめ、幅広い音楽プレイヤーにとって新たな拠点となることを目指します。

MIKIGAKKI.COM：BassSide(https://www.mikigakki.com/shop/brand/D/) DrumCenter(https://www.mikigakki.com/shop/brand/G/)

創業201年目の新たな取り組み

ベースサイドエリアには、約450本のベースを展示ハイエンド・ビンテージベースアンプの品揃えも豊富エフェクタードラムセンターエリアドラムセット約20セットを展示スネア約120台シンバル約400枚コンサートパーカッションが充実していることも特徴的ドラムスティック

専門店化を進めてきた当社にとって、複数の専門店を融合させた業態は新たな挑戦です。

販売機能にとどまらず、ベースとドラムというリズムセクションの連動による新たな価値創出を図るとともに、来店体験の向上や顧客接点の拡張にもつなげてまいります。

店舗の特徴・サービス内容

(1) ベースとドラムが共存する新しい専門店スタイル

それぞれの専門性を基盤としながら、両ジャンルが同一空間に共存。リズムセクションを担う楽器同士が交わることで、プレイヤー同士の出会いや交流を生み出し、音楽体験の広がりを創出します。

(2) 思い切り鳴らして試奏できる店舗空間

大小の試奏ブースを設け、ドラムセットやアンプを実際に鳴らしながら試奏できる環境を整備。音や演奏感を確かめながら、納得して楽器を選んでいただけます。

(3) イベントを開催する交流スペース

店内にイベントスペースを設け、ワークショップやセミナー、展示会などを開催。試奏・体験・交流を通じて、音楽の魅力をより立体的に体感できる場を提供します。

オープン記念キャンペーン

イベントルーム試奏室(1) 映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』タイアップキャンペーン

映画をオマージュしたポスターにはリズムスクエアのスタッフを起用し、映画ファンの間でも反響を呼んでいます。三木楽器各店では映画ポスターと並べて掲示しているほか、公式アカウントおよび映画公式アカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストすると、抽選で映画オリジナル缶バッジが当たる「Xフォロー＆リポストキャンペーン」（3月19日～4月20日）も実施しています。

映画公式HP：https://happinet-phantom.com/streetkingdom/

キャンペーン詳細はこちら：https://www.miki.co.jp/topics/7085/

左：『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』公式ポスター 右：リズムスクエアスタッフによるオマージュポスター(2) オープニングセール・キャンペーン

特別価格でのオープニングセールおよび指定ブランドによるキャンペーンを期間限定で実施します。セール商品は店頭販売限定（特価品・中古品）となり、数量限定・先着順でのご案内となります。なお、事前のお問い合わせやお取り置きには対応しておりません。

▶︎ 特別価格セール情報はこちら

4月9日（木）12:00公開 URL：https://www.mikigakki.com/shop/pg/1rhythmsquare/

▶︎ ご購入者プレゼントキャンペーン

BassSide（いずれもノベルティ品がなくなり次第終了いたします）

- MUSICMAN（USA）ブランド先着ご成約で ERNIE BALLベース弦1年分（12セット）プレゼント！- Kikuchi Guitarsブランド先着ご成約で GR BASSオールマイティヘッドアンプ "Pocket 50" プレゼント！ヘッドフォンアンプやオーディオインターフェースとしてもご使用いただけます。- MOMOSEブランド先着ご成約で エフェクター ＆ ヘッドフォンアンプ ＆ BassSideフレットガード プレゼント！- Fujigen（FGN）ブランド先着ご成約で オリジナルストラップ＆ベース弦1セット ＆ BassSideフレットガード プレゼント！- Bacchusブランド対象品先着ご成約で オリジナルエフェクター or チューナー ＆ 防水ワイヤレススピーカー プレゼント！対象品：Global・Japan Tune-up 各シリーズ- Sadowsky GuitarsブランドMetroLine/VJ4 or VJ5モデルご成約で カスタマイズ用ピックアップ ＆ Tシャツ プレゼント、MetroExpressご成約で カスタマイズ用プリアンプ ＆ Tシャツ プレゼント！- Phil Jones Bassブランド対象品先着ご成約で PJBコンボアンプ用キャリングバック プレゼント！対象品：X4・Double Four Plus・Bass Cub 2- TUNE & Phoenixブランド先着ご成約で オリジナルストラップ ＆ ステッカー ＆ BassSideフレットガード プレゼント！- VINCITAブランド先着ご成約で ストラップ ＆ ROTO SOUNDベース弦 ＆ BassSideフレットガード プレゼント！- ATELIER Zブランド先着ご成約で オリジナルストラップ ＆ 純正ベース弦2セット プレゼント！- Ibanezブランド先着ご成約で エフェクター（TS9B "Tubescreamer Bass"）または コンボアンプ（IBZ10BV2）プレゼント！

DrumCenter

スタッフメッセージ

- SONORスネアSONORドイツ製スネアドラムをご購入のお客様に 小出シンバル（キャンペーン特注品）をプレゼント！先着6名様限定- LudwigスネアLudwig USA製スネアドラムをご購入のお客様に istanbul agopハイハットシンバル（2名様まで） または Ludwigセミハードケース（8名様まで） をプレゼント！先着合計10名様限定- TAMAスネアTAMA日本製スネアドラムをご購入のお客様に TAMA Powerpadケース・リズムウォッチ・マグカップ をプレゼント！先着10名様限定- PearlスネアPearlスネアドラムをご購入のお客様に REMOスネアヘッド114BA・114SA上下セット プレゼント！先着10名様限定- CANOPUSスネアCANOPUSレギュラーラインスネアドラムをご購入のお客様に CANOPUSセミハードケース プレゼント！先着3名様限定- SABIANシンバルSABIAN 14インチサイズ以上ご購入のお客様に シンバルクリーナー プレゼント！先着10名様限定- YAMAHAスネアYAMAHAスネアドラムをご購入のお客様に コーテッドアンバサダーヘッド プレゼント！先着5名様限定- YAMAHA電子ドラムDTX8またはDTX10シリーズをご購入のお客様に ドラムマット プレゼント！先着5名様限定- ZildjianシンバルZildjian K Family 14インチ以上のシンバルをご購入のお客様に CITIZEN製 Zildjian腕時計 プレゼント！先着5名様限定- PaisteシンバルPaiste 14インチ以上のシンバルをご購入のお客様に Paisteスプラッシュシンバル プレゼント！先着5名様限定三木楽器株式会社 リズムスクエア店長

MIKIGAKKI RHYTHM SQUAREは世界でも類を見ない、ベースとドラム・コンサート系パーカッションに特化した専門店です。ビギナークラスからハイエンド・ビンテージ、国内外のメジャーブランドからアンダーグラウンドなブランドまで幅広く取り揃えておりますので、最高の一本・一台をお探しくださいませ。音楽の街・心斎橋アメリカ村でスタッフ一同、皆様をお待ちしております。

■ 店舗概要

店舗名：MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE

オープン予定日：2026年4月9日（木）

所在地：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋１丁目１６－８

CH.158 BLDG.NISHISHINSAIBASHI ３F

営業時間：12:00～20:00

定休日：毎週水曜日

TEL：06-6244-2301

FAX：06-6244-2303

■ 会社概要

商号 ： 三木楽器株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 三木 俊彦

所在地 ： 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-3-4

創業 ： 1825年（文政８年）

事業内容 ：

1)楽器・楽譜、防音室の販売

2)音楽教室の運営

3)音楽イベントの企画・制作

4)楽器修理、ピアノ調律ほかアフターサービス

5)楽器および付属品の開発、楽譜の出版

6)その他、音楽／楽器関連事業

URL ： https://www.miki.co.jp/