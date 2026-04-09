【新商品】わさびの田丸屋本店から本格だしと本わさびの素材で勝負する「極のわさびめしふりかけ」登場！

株式会社 田丸屋本店

極のわさびめしふりかけイメージ

株式会社田丸屋本店（本社：静岡市、代表取締役：望月啓行、以下田丸屋）は、「極のわさびめしふりかけ」 を4月1日(水)発売します。日本一の生産量としても知られる静岡県産のわさびと、江戸時代から続く手火山（てびやま）式製法を用いた焼津産かつおぶしを使用。静岡県ならではの魅力をつめこんだ本格ふりかけです。

極のわさびめしふりかけパッケージ

極のわさびめしふりかけとは！？

わさびの産地ならではの「わさびめし」は、ごはんの上に鰹節とおろしわさびを乗せただけのとてもシンプルなメニューです。シンプルだからこそ、ダイレクトに素材の味を感じることが出来る人気メニューの１つです。わさびのおいしさを皆様に楽しんでいただきたく商品開発に長年取り組む田丸屋は、現在販売中のわさびめしとは別に、より手軽に楽しんでいただけるよう「極のわさびめしふりかけ」をこの度、開発しました。

商品のご購入はコチラ :https://item.rakuten.co.jp/wasabi/60-00045/

■商品の特徴とこだわり

静岡県産わさびと、焼津産の手火山式鰹節を使用することで、上質な旨味と香りが、わさびの風味をより引き立てます。そのこだわりのわさびと鰹節を贅沢に合わせ、わさびめしの味わいの要素である、味・香り・見た目のバランスをとことん追求しふりかけで再現しました。田丸屋ならではのわさびの風味を感じていただきたいふりかけです。

かけるだけで、ごはんがおいしくなるふりかけは、万能調味料としても大活躍！

ごはんに混ぜておにぎりにしたり、卵やきゅうり、うどん等のめん類へトッピングとしてもおすすめです。いつものお料理にふりかけるだけで、本格的な味わいをお楽しみいただけます。

おにぎり厚焼き卵きゅうり釜玉うどん

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160012/table/1_1_15b70c73e058ea9811465e948fa8fa2a.jpg?v=202604091051 ]

〈 静岡県産わさび について 〉

静岡県はわさび栽培発祥の地でもあり、わさび生産量は今でも日本一です。わさびは、豊富で綺麗な水と温度帯、そして浸透性の良い土壌と豊かな自然の限られた環境の中でしか育ちません。静岡県の有東木で栽培されたわさびを徳川家康に献上したところ大変気に入り門外不出にしたとも言われております。

〈 焼津産鰹節 手火山(てびやま)式製法 とは 〉

静岡県焼津市は鰹の水揚げ量日本一、そして、焼津港は東洋一の遠洋漁業基地でもあり、全国でも有数な鰹節の生産地です。手火山式製法は、鰹節の独特な香りと味を造り出す「燻し(いぶし)」の工程において用いられる、江戸時代から続く伝統的な焙乾法で、手間暇がかかることから幻の製法と言われています。熟練の職人が火の具合を見極めながら、約1ヶ月の間、強い直火で燻し乾かします。じっくりと燻すことで、直火ならではの芳醇な香りと鰹の旨味が凝縮され深い味わいが生まれます。

田丸屋自園のわさび田手火山式焙乾法

■田丸屋本店について

田丸屋本店は、1875年（明治8年）に、漬物と佃煮の製造販売を始めました。

創業以来150余年、わさびと共に、わさび漬を中心に様々なわさび商品を製造販売しております。わさび漬屋から、わさびメーカーへと、日本独自の調味料である「ワサビ」を通じて新たな食のトレンドを生み出し、国内外へ発信します。

そして皆様の食卓に「わさび」から新しい感動をお届けします。

■会社概要

商号 ： 株式会社田丸屋本店

代表者 ： 代表取締役 望月 啓行

所在地 ： 〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町６番地の7

創業 ： 1875年(明治8年)

設立 ： 1925年(昭和25年) 5月

事業内容： 食品加工製造業 (わさび商品の開発・製造・販売)

URL： https://www.tamaruya.co.jp/