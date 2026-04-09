株式会社ベンチャーネット

株式会社ベンチャーネット（本社：東京都新宿区、代表取締役：持田 卓臣）は、Oracle NetSuite導入企業向けに、パートナーリプレイスサービスの提供を開始いたしました。導入途中のプロジェクトの軌道修正から開発の引き継ぎ、保守パートナー変更までを支援し、AI・RPA連携による業務のさらなる高度化もワンストップで対応いたします。

【背景】

Oracle NetSuiteは、会計・在庫・CRM・ECなどの基幹業務を統合管理できるクラウドERPとして、中堅・中小企業への導入が急速に進んでいます。しかし国内ではNetSuiteの実績とノウハウを蓄積したパートナーが少なく、「高額な保守費用に見合った成果が得られていない」「問い合わせへのレスポンスが遅い」「バグが放置されたまま運用を続けている」といった課題を抱える企業が少なくありません。

こうした状況を受け、当社は段階的移行によってリスクを最小化しながら、最適な保守パートナーへ移行できる「パートナーリプレイスサービス」の提供を開始いたしました。

【サービス概要】

本サービスは、NetSuiteを「コストセンター」から「成長の源泉」へと変えることを目的とした伴走型の保守・改善支援サービスです。問い合わせ対応などから段階的に引き継ぎを開始し、既存パートナーとの並行運用も可能。引き継ぎ資料が存在しない場合でも、当社が設定内容を調査・ドキュメント化します。

また、他社では「別ベンダーへご依頼ください」と断られるRPA・AI連携も、当社ではNetSuiteと一体でワンストップ対応。業務フローを深く理解した上での改善提案を行い、NetSuiteの活用を継続的に高度化していきます。

サービス詳細：https://www.venture-net.co.jp/netsuite/lp/oracle-netsuite-support/

【サービスの特長】

■ NetSuite＋RPA＋AIの統合ワンストップ保守 NetSuiteと外部システムの連携設計から運用保守まで一括対応。複数ベンダー間の調整コストを排除します。

■ 迅速なレスポンスと本質的な課題解決 問い合わせには原則当日中に一次回答（目標：4時間以内）。業務フロー分析に基づく具体的な改善提案を実施します。

■ リスクを最小化した段階的移行 部分移行から始め、効果を検証しながら徐々に範囲を拡大。引き継ぎ資料不要で、前任者退職後のブラックボックス化にも対応します。

【導入事例】

■ 株式会社アペックス様（カップ式自動販売機オペレーター）

SAP R/3からNetSuiteへの移行プロジェクトが停滞していたところ、当社が参画し予定通りに完了。帳票関連コストを年間約1億円から約2,300万円に削減（約77%削減）、保守費用を約70%削減しました。「ベンチャーネットの参画後、一気にこのプロジェクトが『勝ち戦』に変わった」とご評価いただいています。

■ 株式会社キュリエ様（オフィスサプライ輸入・卸売業）

導入が頓挫しかけた状況から参画し、NetSuiteの社内浸透に成功。展示会関連の営業プロセスを完全自動化（50時間→0時間）し、生成AIを活用した業務高度化等も継続支援しています。

ベンチャーネットは今後も、NetSuiteを起点に業務プロセス全体を最適化する「DX推進パートナー」として、中堅・中小企業の成長と競争力強化に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ベンチャーネット

所在地 ： 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-18-9 イマスオフィス早稲田5F-B

代表者 ： 代表取締役 持田 卓臣

資本金 ： 3,000万円

設立日 ： 2005年6月24日

事業内容 ：ERP（Oracle NetSuite）導入・運用支援事業

コーポレートトランスフォーメーション支援事業

ウェブサイト：https://www.venture-net.co.jp