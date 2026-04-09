3月5日発売！『仕事も人生もどちらも手放さない生き方―女性のための〈タイムデザイン×キャリア戦略〉』著：吉本明加

ラーニングス株式会社

ラーニングス株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：梶田洋平）は、『仕事も人生もどちらも手放さない生き方―女性のための〈タイムデザイン×キャリア戦略〉』（著：吉本明加）を発売しました。

【内容紹介】

「仕事かプライベート、どちらかをあきらめなければいけない……」

そんな思い込みを抱えているあなたへ。

本書の著者は、Forbes JAPAN WOMEN AWARD 受賞歴を持つキャリアコンサルタント。

かつては自身も仕事と家庭の両立に悩み、そのときに気づいたのは、必要なのは時間の「増やし方」ではなく「整え方」だということでした。

本書では、著者が7,000人以上に提供してきたメソッド『タイムノート』をベースに、「タイムデザイン」の実践方法を紹介します。

自分の価値観や強みを書き出す「取扱説明書」づくり、過去から未来の幸福度を可視化する「ライフラインチャート」など自己理解のツールが充実。

出産・介護・更年期といった女性特有のライフイベントを自分の武器として捉え直し、理想のキャリアビジョンを戦略的に描く方法へと導きます。

制限を外して大きく夢を描く「枠外思考」や、優先順位と「やらないこと」を決める思考法まで、ペンとノートがあれば今日から実践できるノウハウが詰まっています。

仕事も、家庭も、自分も--どれも大切にしたいすべての女性に贈る一冊です。

【目次紹介】

はじめに ―仕事も、プライベートも、あきらめないタイムデザイン― 執筆に寄せて

●第１章 女性は本当に「選ばなければならない」のか？

・「何かを犠牲にしないとキャリアアップできない」という思い込み

・「ハッピーキャリア」を目指す働き方、生き方

・女性がキャリアビジョンを描きづらい３つの理由

・第１章まとめ

・コラム「ロールモデルではなく、ロールサンプルという考え方」

●第２章 「ライフイベント＝理想的なキャリアをあきらめること」の思い込みを捨てる

・私自身の“しくじり”で気づいたキャリアにおける戦略の重要性

・仕事に重きを置きすぎたために起こった二度目の“しくじり”

・結果を追求するために時間の使い方を見直し始める

・女性たちの多様な選択肢

・仕事を選ぶときに大切な３つの柱

・第２章まとめ

●第３章 キャリアを描く前に自分自身を正しく深く理解する

・自己理解が武器になる時代

・自分の“取扱説明書”を作ることの重要性

・自分の取扱説明書の作り方

・過去のキャリアを洗い出す「キャリアストーリー」

・幸せ度のアップダウンが一目瞭然の「ライフラインチャート」

・理想的な時間配分が見える「ライフキャリアレインボー」

・社内で、家庭で、キャリア選択で取扱説明書を生かす

・未来に向けて自分という“OS”をアップデート！

・第３章まとめ

●第４章 「こうなりたい」を描く力を取り戻す

・「理想」を描くことへの心のブレーキを外す

・仕事とプライベートの両面を見て、理想の生き方を決める

・理想は文字や写真で具体的に描くこと

・制限を外すビジョン思考＝“枠外思考”を手に入れる方法

・第４章まとめ

●第５章 戦略的に進めることで、無理なく理想に近づく

・理想と現状を的確に知る

・時間をどうデザインするか

・優先順位と「やらないこと」を決める思考

・言葉やビジュアルにしたものを周りに表現、宣言するとさらに理想に近づく

・第５章まとめ

おわりに

【著者プロフィール】

吉本明加

Forbes JAPAN WOMEN AWARD 受賞歴を持つキャリアコンサルタント。

これまで7,000人以上の女性に対し、独自のメソッド『タイムノート』をベースとしたキャリア支援を提供。

自身も仕事と家庭の両立に悩んだ経験を持ち、そこから生まれた「タイムデザイン」の考え方を体系化。出産・介護・更年期など女性特有のライフイベントをキャリアの妨げではなく強みとして活かす方法を伝え続けている。

【書籍概要】

書名： 仕事も人生もどちらも手放さない生き方―女性のための〈タイムデザイン×キャリア戦略〉

著者： 吉本明加

発行：ファストブック

購入先：https://www.amazon.co.jp/dp/4867281514/

【会社概要】

会社名：ラーニングス株式会社

所在地：東京都渋谷区南平台町2番13号 南平台大崎ビル3階

代表者：梶田洋平

設立：2017年（平成29年）7月

【お問い合わせ】

ラーニングス株式会社 担当：深澤

E-Mail：press@learnings.co.jp