【ISS留学ライフ】5月10日（日）大阪、16日（土）名古屋、17日（日）東京で開催！留学フェア予約受付中

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社で、留学エージェントの「ISS留学ライフ」（運営会社：株式会社国際交流センター、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石谷雄也）は、2026年5月10日（日）大阪、5月16日（土）名古屋、5月17日（日）東京で、留学フェアを開催します。

留学フェアには世界各国から約50の学校が集結します。海外の学校スタッフや海外サポートオフィスのスタッフと直接話ができるほか、セミナーや留学コンサルタントへの個別相談など、留学に関する理解を深めることができます。留学に興味がある方、すでに留学が決まっている方、未就学児から社会人まで、どなたでも楽しめるイベントです。事前予約制で、当日は入場無料、入退場自由です。

■留学フェアで何ができる？

詳細を見る :https://www.iss-ryugakulife.com/lp/2026-05_fair１.海外の学校スタッフと直接話せる

世界中から約50校の語学学校・専門学校・大学等が集結。各学校のスタッフに、現地での生活や学校の様子などネットではわからないリアルな情報を直接聞くことができます

２.セミナーで留学のいまがわかる

留学全般の概要がわかる「ゼロから留学セミナー」のほか、中高生の夏休み留学やワーキングホリデー、語学留学とインターンシップがセットのCo-op留学など、年齢や目的に沿った様々な内容のセミナーを開催します。

３.留学コンサルタントに個別相談できる

留学の悩み・不安のご相談のほか希望に沿った留学プラン探しなど、留学経験豊富な専門コンサルタントがお手伝いします。

■来場特典

１.留学費用 最大14万円割引！

当日留学フェアに参加して、2026年6月30日までにISS留学ライフのプログラムにお申込みいただいた方には、留学費用を最大14万円割引します。

※留学期間に応じて割引額が異なります。

※その他割引の併用は出来ません。

２.5万円相当のオンライン英語レッスン10回分無料

当日留学フェアに参加して、2026年5月31日までにISS留学ライフの13週間以上のプログラムにお申し込みいただいた方には、オンラインマンツーマン英語レッスン10回分をプレゼントします。

※英語レッスンの詳細はISS留学ライフ(https://www.iss-ryugakulife.com/)までお問い合わせください。

３.留学前の英語学習に使える本をプレゼント！

学校ブース会場でサインラリーを実施！学校ブースをまわり、サインを集めた方に、先着で英語学習に役立つ本をプレゼントします。

４.学校からの特別割引！

留学フェア当日、学校ブースで話を聞いた方に特別に学校からの割引をプレゼントします。入学金無料や1週間分授業料無料など、数万円相当の割引も。

■開催概要

【大阪会場】

日時：2026年5月10日（日）12:00-17:00

会場：グランフロント大阪北館B 10F（JR大阪駅中央北口より徒歩2分）

【名古屋会場】

日時：2026年5月16日（土）13:00-17:00

会場：桑山ビル8F（JR名古屋駅桜通口より徒歩3分）

【東京会場】

日時：2026年5月17日（日）12:00-17:30

会場：新宿エルタワー30F（JR新宿駅西口より徒歩2分）

詳細・予約 :https://www.iss-ryugakulife.com/lp/2026-05_fair来場には事前予約が必要です。

【会社概要】

会社名：株式会社 国際交流センター

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル B2F

代表者：代表取締役社長 石谷雄也

設立：1990年12月20日

URL：https://www.iss-ryugakulife.com/

【お客様からのお問い合わせ先】

ISS留学ライフ（株式会社 国際交流センター）

TEL：0120-981-588（受付時間：年末年始を除く毎日10時～19時）