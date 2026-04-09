HOMMA×ラサール不動産投資顧問「フロンティアレジデンス錦糸公園」リノベーション住戸へ、照明や空調のスマートホームシステムを導入

HOMMA GROUP株式会社

シリコンバレー発で建築とテクノロジーを融合させた未来の住まいづくりを行うHOMMA Group株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：本間 毅、以下「HOMMA」）は、錦プロパティー合同会社（アセットマネジメント：ラサール不動産投資顧問株式会社、以下「ラサール不動産投資顧問」）が保有する「フロンティアレジデンス錦糸公園」（所在：東京都墨田区）のリノベーション住戸に対し、同社の建築融合型スマートホームシステムを提供いたしました。本プロジェクトは、都心大規模賃貸レジデンスのバリューアップ工事にHOMMAが導入された初の事例となります。



特設サイト：https://www.mitsui-chintai.co.jp/resident/original/rjp-oshiage-kinshicho/

■ 導入の背景と目的

「フロンティアレジデンス錦糸公園」は、東京スカイツリーを望む押上と、新旧の賑わいが交差する錦糸町の 2駅4路線を生活圏とする、全313戸の大規模賃貸レジデンスです。 物件周辺は、大型商業施設の利便性と錦糸公園の豊かな緑が共存する希少なロケーションです。また、物件内にはフィットネスジムやスタディルーム、1階にはスーパーマーケットを併設するなど、暮らしを彩る共用設備が充実しています。

ラサール不動産投資顧問は、本物件のリノベーションにあたり、この恵まれた立地と高機能な建物スペックに見合う「先進性を備えたプレミアムな居住価値」の創出を模索していました。そこで、入居者がIoT機器を追加購入したり、複雑な設定を行ったりすることなく、建築とテクノロジーが一体となって快適な環境を自動生成する、HOMMAの「建築融合型スマートホームシステム」が採用されました。

■ HOMMAが提供する『Built-in Intelligence』について

HOMMAが提供するのは、建築とテクノロジーを融合させたプロダクト「Built-in Intelligence（ビルトイン・インテリジェンス）」です。 本プロダクトの特徴は、「建築段階からのスマート化」というアプローチにあります。住宅の設計段階からセンサー、照明、シェード、空調、オートロック等の配置を一体的に計画し、建築そのものにテクノロジーを統合しています。これにより、一般的なスマートホーム導入時に発生する「入居後のデバイス購入」「アプリ設定」「ネットワーク調整」といった煩雑な手間をすべて排除しました。 人の動きを感知して照明が自動で点灯・消灯するシステムや、自然の光の移ろいに合わせて照明を5つの時間帯で調整するサーカディアンライティングなどを備え、居住者は、専用アプリや音声指示すら必要としない自動運転・ハンズフリーな暮らしを通じて、家時間の質を高めることができます。

■ 「フロンティアレジデンス錦糸公園」物件概要と導入機能

三井不動産レジデンシャルリースが取り扱う本物件は、錦プロパティー合同会社が保有し、ラサール不動産投資顧問株式会社がアセットマネジメントを担っています。対象となる「フロンティアレジデンス錦糸公園」のリノベーション住戸は、高付加価値を備えた居住空間として再構築し、提供を開始するものです。



【物件概要】

- 物件名称：フロンティアレジデンス錦糸公園- 所在地：東京都墨田区横川5－6－4- 竣工年月：2025年2月- 総戸数：313戸（うちHOMMA導入数：2戸 / 1LDK, 2LDK）

【導入機能】

■ ショールーム・技術体験のご案内

- 自動照明・ハンズフリー機能 ：歩くだけで照明が自動点灯し、日常の煩わしいスイッチ操作を不要にします。- サーカディアンライティング： 自然の光の移ろいに合わせて照明の色温度や明るさが変化し、居住者の健やかな生活リズムを整えます。- カスタムライティング：生活シーンや気分に応じて、自在に光の演出を調整できます。これら3つの照明機能により、入居者に手間なく洗練された光の空間を提供します。- 快適な空間の維持（空調・シェードの遠隔制御） ：専用アプリを通じて、外出先からエアコンやスマートシェードの遠隔操作が可能です。- - 空調の双方向コントロール：電源のON/OFFにとどまらず、温度設定、運転モード（冷房・暖房・除湿）の変更、風向（スイング）調整まで細やかに制御可能。帰宅前に稼働させることで、ドアを開けた瞬間から心地よい室温が居住者を迎えます。- - スマートシェードの自在な操作：自然光を取り込む「透過」と、光を遮る「遮光」の2種類を完備。単独での開閉から複数窓の一斉操作まで、設定次第で柔軟なコントロールを実現します。

HOMMAのスマートホーム技術や導入メリットについて、より詳しく知りたいデベロッパー様・メディア関係者様向けに、実際の体験が可能なショールームをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

https://www.hom.ma/jp/overview

■ 会社概要

HOMMA Group株式会社

・ 代表者：代表取締役 本間 毅

・ 日本拠点：東京都渋谷区西原3丁目1－10

・ WEBサイト：https://www.hom.ma/jp

ラサール不動産投資顧問株式会社

・ 代表者：代表取締役社長 奥村 邦彦

・ 日本拠点：東京都千代田区丸の内1-11-1

・ WEBサイト：https://www.lasalle.com/

■ HOMMA Group株式会社について

HOMMA Groupは、「“未来の住まい”からより充実した人生を叶える」という理念のもと、2016年にシリコンバレーで創業しました。現在は米国・日本・韓国の3拠点を軸に、建築とテクノロジーを融合させた事業をグローバルに展開しています。独自開発の HOMMA Cornerstone OSは、照明、空調、セキュリティなどを統合制御します。操作のストレスを排除することで、これまでにないアプローチで家時間の質を高めます。今後も建築とテクノロジーの両視点から、未来の住まいを追求し続けていきます。



【会社概要】

社名：HOMMA Group 株式会社

代表：本間 毅

日本拠点：東京都渋谷区西原3丁目1－10

企業サイト：https://www.hom.ma/jp/top