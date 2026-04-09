織田信長を筆頭に現代に蘇った6人の英傑と４人の陣笠が令和の名古屋に新たなる伝説を刻む 「おもてなし隊なごや2026」いざ、刮目よ！メ～テレ 4月12日（日）午前11時45分から、毎週日曜日に放送
400年の時を経て蘇った戦国の武将たち、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康・前田利家・加藤清正・前田慶次が、毎回名古屋を駆け巡り、すぐに役立つ名古屋市の市政情報や旬のお出かけスポットなど、日々の暮らしを彩るトピックスを「おもてなし」精神に基づき視聴者にお届けする番組。
名古屋にゆかりのある武将6人と陣笠隊の4人で編成する名古屋おもてなし武将隊は、全国に武将ブームを起こした大人気の観光PR部隊。メ～テレ（名古屋テレビ放送）にて、4月12日（日）午前11時45分から、毎週日曜日に放送します。
＜2026年 春の挨拶＞
織田信長】
我ら名古屋おもてなし武将隊の番組『おもてなし隊なごや』が復活じゃ。
今回は、同行するリポーターなる者が参陣したり、より強固な布陣にてお届け致す！
愛知・名古屋の民が見て役立つ情報や、全国へ向けた魅力ある情報を伝令じゃ。
更なる放送網でも発信し、一年駆け巡る所存である。
◎「名古屋おもてなし武将隊」
結成17周年目を迎え、市民にはお馴染みの存在となった「名古屋おもてなし武将隊」。
名古屋の魅力を全国に発信するために活動しています。
メンバーは、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康・前田利家・加藤清正・前田慶次の名古屋にゆかりのある6武将と、陣笠隊（足軽）4名の合計10名。
毎日、名古屋城にて観光客のお出迎えや記念撮影などの「おもてなし」を行っている他、
土日祝日には臨場感あふれる殺陣や寸劇、甲冑ダンスなどのパフォーマンス、
「おもてなし演武」を行っています。
＜番組概要＞
■タイトル：おもてなし隊なごや2026
■放送日：毎週日曜日 午前11時45分～11時50分
■放送エリア：東海地区ローカル（愛知・岐阜・三重）
■公式サイト：https://subdomain.city.nagoya.jp/omotenashitainagoya2026
■公式TikTok：
https://www.tiktok.com/@omotenashitainagoya2026?_r=1&_t=ZS-951c5pUxsLx(https://www.tiktok.com/@omotenashitainagoya2026?_r=1&_t=ZS-951c5pUxsLx)