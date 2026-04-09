元プロ球団トレーナー×睡眠専門家が解説「一流選手はやっている！投球技術＆睡眠セミナー」を2026年5月20日（水）19:30～開催

株式会社TMコンサルティング

一般社団法人オルソスリープアカデミー（代表理事：矢野達人）は、元プロ野球球団トレーナー・高島誠氏と共同で、野球指導者および保護者向け無料オンラインセミナー「一流選手はやっている！投球技術＆睡眠セミナー」を、2026年5月20日（水）19:30～開催いたします。

本セミナーでは、トレーニング×休息を掛け合わせた新しい育成アプローチをテーマに、選手のパフォーマンスを最大化する方法を解説します。

申込はこちら：https://forms.gle/HGnMke34ZGdzEfr9A(https://forms.gle/HGnMke34ZGdzEfr9A)

■開催背景

競技力向上のためのトレーニングは広く普及している一方で、「回復（休息）」までを含めた一貫したコンディショニング設計は、いまだ現場で十分に確立されているとは言えません。

特に成長期の野球選手においては、

- 誤った身体の使い方- 過度なトレーニング- 不十分な休息

が、パフォーマンス低下やケガのリスクを高める要因となっています。

本セミナーでは、「トレーニング」と「睡眠（回復）」を一体化させた新しい育成アプローチを提示し、結果に直結する選手育成の本質に迫ります。

■セミナー概要

セミナータイトル：「一流選手はやっている！投球技術＆睡眠セミナー」

開催日時 ：2026年5月20日（水）19:30～21:00

開催形式 ：オンライン（Zoom）

参加費 ：無料

申込はこちら ：https://forms.gle/HGnMke34ZGdzEfr9A

■対象

■本セミナーで学べること

詳細を見る :https://sleepacademy.jp/2026/04/01/baseballphysicalsleepseminar/- スポーツ指導者（監督・コーチ・トレーナー）- 中学・高校生の野球選手を持つ保護者

野球の現場を知り尽くしたフィジカルの専門家と、アスリートの回復を支える睡眠のプロが、“結果を出すための土台”を徹底解説します。

野球×フィジカル編

元オリックスやワシントンナショナルズのトレーナーが教える

「140キロ出すための投球技術」

球速アップのための

・柔軟性とパフォーマンス

・瞬発系トレーニングとウェイトトレーニング

・肉体的リカバリー

睡眠編

選手の可能性を最大化させる睡眠戦略

・睡眠がパフォーマンス向上に関係する理由

・今日からできる睡眠力アップのアクションプラン

・緊張して眠れないを解消し本番に100％力を発揮する睡眠法

・トップアスリートの事例から学ぶ、脳のリカバリー戦略とは？

- パフォーマンスを高める身体の使い方- 成長期に避けるべきNG習慣- 疲労を翌日に残さない回復戦略- 試合で力を発揮するためのコンディショニング法- 自宅で実践できる具体的な改善アクション

質疑応答

セミナーの最後には、参加者からの質問に直接回答する質疑応答の時間を設けています。

現場での具体的な課題解決に役立てていただけます。

本セミナーでは、「知識のインプット」にとどまらず、

“明日から現場で実践できる内容”を重視してお伝えします。

■こんな方におすすめ

■登壇者プロフィール

- 中学生～高校生の野球選手をもつ保護者- お子様のパフォーマンスを伸ばしたい方- ケガを防ぎ、長く野球を続けさせたい方- 指導の質を高めたい監督・コーチ- 睡眠やコンディショニングの重要性を感じている方

高島 誠

Mac' Trainer Room 代表

広島商業高校、四国医療専門学校を経て、2001年よりオリックス・ブルーウェーブ（現オリックス・バファローズ）にてインターンシップトレーナーを務める。2005年からはMLBワシントン・ナショナルズにてインターンシップトレーナー、2007年に正式採用。

これまで多くの選手のパフォーマンス向上に貢献し、現場で培った知見をもとに「結果に直結する身体づくり」を指導している。

Instagram：https://www.instagram.com/littlemac0042

矢野 達人

アスリートスリープコーチ

一般社団法人オルソスリープアカデミー 代表理事

専門家として、アスリートのパフォーマンス向上を目的とした睡眠指導を実施。レアルマドリードやマンチェスターシティなど世界のトップアスリートを支えたスリープコーチ、ニック・リトルヘイルズと日本で唯一正式契約している日本代表のスリープコーチ。日本一の睡眠プロフェッショナルチームをつくり、日本人の睡眠の価値観を変える！というミッションを掲げ、睡眠事業を幅広く展開している。

■今後の展望

本セミナーを通じて、「トレーニングだけでは勝てない時代」における新たな育成のスタンダードを提示し、指導者・保護者・選手が一体となった持続可能な競技力向上を支援してまいります。

■会社概要

法人名 ：一般社団法人オルソスリープアカデミー

代表理事 ：矢野達人

所在地 ：大阪市中央区安土町3-3-5 イケガミビル3F

WEBサイト：https://sleepacademy.jp/

公式LINE ：https://lin.ee/6H1cUyL

■笑顔と元気にあふれるメディカルチーム「オルソグループ」

オルソグループは休息療法・栄養療法・運動療法・手技療法・地域医療を提供することで、皆様が生涯にわたり笑顔と元気であるよう健康管理を担う「究極の医療グループ」を目指しています。

WEBサイト：https://ortho-g.co.jp/