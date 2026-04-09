元プロ球団トレーナー×睡眠専門家が解説「一流選手はやっている！投球技術＆睡眠セミナー」を2026年5月20日（水）19:30～開催

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株式会社TMコンサルティング

一般社団法人オルソスリープアカデミー（代表理事：矢野達人）は、元プロ野球球団トレーナー・高島誠氏と共同で、野球指導者および保護者向け無料オンラインセミナー「一流選手はやっている！投球技術＆睡眠セミナー」を、2026年5月20日（水）19:30～開催いたします。
本セミナーでは、トレーニング×休息を掛け合わせた新しい育成アプローチをテーマに、選手のパフォーマンスを最大化する方法を解説します。


申込はこちら：https://forms.gle/HGnMke34ZGdzEfr9A(https://forms.gle/HGnMke34ZGdzEfr9A)




■開催背景

競技力向上のためのトレーニングは広く普及している一方で、「回復（休息）」までを含めた一貫したコンディショニング設計は、いまだ現場で十分に確立されているとは言えません。


特に成長期の野球選手においては、


- 誤った身体の使い方
- 過度なトレーニング
- 不十分な休息

が、パフォーマンス低下やケガのリスクを高める要因となっています。


本セミナーでは、「トレーニング」と「睡眠（回復）」を一体化させた新しい育成アプローチを提示し、結果に直結する選手育成の本質に迫ります。





■セミナー概要

セミナータイトル：「一流選手はやっている！投球技術＆睡眠セミナー」


開催日時　　　　：2026年5月20日（水）19:30～21:00


開催形式　　　　：オンライン（Zoom）


参加費　　　　　：無料


申込はこちら　　：https://forms.gle/HGnMke34ZGdzEfr9A


詳細を見る :
https://sleepacademy.jp/2026/04/01/baseballphysicalsleepseminar/

■対象

- スポーツ指導者（監督・コーチ・トレーナー）
- 中学・高校生の野球選手を持つ保護者

■本セミナーで学べること

野球の現場を知り尽くしたフィジカルの専門家と、アスリートの回復を支える睡眠のプロが、“結果を出すための土台”を徹底解説します。


野球×フィジカル編


元オリックスやワシントンナショナルズのトレーナーが教える


「140キロ出すための投球技術」


球速アップのための


・柔軟性とパフォーマンス


・瞬発系トレーニングとウェイトトレーニング


・肉体的リカバリー



睡眠編


選手の可能性を最大化させる睡眠戦略


・睡眠がパフォーマンス向上に関係する理由


・今日からできる睡眠力アップのアクションプラン


・緊張して眠れないを解消し本番に100％力を発揮する睡眠法


・トップアスリートの事例から学ぶ、脳のリカバリー戦略とは？



- パフォーマンスを高める身体の使い方
- 成長期に避けるべきNG習慣
- 疲労を翌日に残さない回復戦略
- 試合で力を発揮するためのコンディショニング法
- 自宅で実践できる具体的な改善アクション

質疑応答


セミナーの最後には、参加者からの質問に直接回答する質疑応答の時間を設けています。
現場での具体的な課題解決に役立てていただけます。



本セミナーでは、「知識のインプット」にとどまらず、
“明日から現場で実践できる内容”を重視してお伝えします。


■こんな方におすすめ

- 中学生～高校生の野球選手をもつ保護者
- お子様のパフォーマンスを伸ばしたい方
- ケガを防ぎ、長く野球を続けさせたい方
- 指導の質を高めたい監督・コーチ
- 睡眠やコンディショニングの重要性を感じている方

■登壇者プロフィール


高島 誠


Mac' Trainer Room 代表



広島商業高校、四国医療専門学校を経て、2001年よりオリックス・ブルーウェーブ（現オリックス・バファローズ）にてインターンシップトレーナーを務める。2005年からはMLBワシントン・ナショナルズにてインターンシップトレーナー、2007年に正式採用。


これまで多くの選手のパフォーマンス向上に貢献し、現場で培った知見をもとに「結果に直結する身体づくり」を指導している。


Instagram：https://www.instagram.com/littlemac0042







矢野 達人


アスリートスリープコーチ
一般社団法人オルソスリープアカデミー 代表理事



専門家として、アスリートのパフォーマンス向上を目的とした睡眠指導を実施。レアルマドリードやマンチェスターシティなど世界のトップアスリートを支えたスリープコーチ、ニック・リトルヘイルズと日本で唯一正式契約している日本代表のスリープコーチ。日本一の睡眠プロフェッショナルチームをつくり、日本人の睡眠の価値観を変える！というミッションを掲げ、睡眠事業を幅広く展開している。





■今後の展望

本セミナーを通じて、「トレーニングだけでは勝てない時代」における新たな育成のスタンダードを提示し、指導者・保護者・選手が一体となった持続可能な競技力向上を支援してまいります。


■会社概要



法人名　　：一般社団法人オルソスリープアカデミー


代表理事　：矢野達人


所在地　　：大阪市中央区安土町3-3-5 イケガミビル3F


WEBサイト：https://sleepacademy.jp/


公式LINE　：https://lin.ee/6H1cUyL


■笑顔と元気にあふれるメディカルチーム「オルソグループ」



オルソグループは休息療法・栄養療法・運動療法・手技療法・地域医療を提供することで、皆様が生涯にわたり笑顔と元気であるよう健康管理を担う「究極の医療グループ」を目指しています。


WEBサイト：https://ortho-g.co.jp/