【 佐賀 】 ビープラスト、創立150周年を迎える佐賀西高等学校「栄城会館」の学食運営を受託

株式会社ビープラスト

株式会社ビープラスト（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役社長：友廣一雄、以下「ビープラスト」）は、2026年4月6日（月）より、佐賀県立佐賀西高等学校「栄城会館」の学食運営を受託し、新たなスタートを切ります。ビープラストが運営する同校近接のカフェ「JONAI SQUARE」で培った飲食運営の知見を活かして、学校との距離の近さを活かし、生徒の学校生活に寄り添った未来志向の運営方針を両立させた学食運営を目指します。

■受託背景：創立100周年の節目に生まれた「栄城会館」を、次の世代へ

栄城会館は、佐賀県立西高等学校の創立100周年記念事業の一つとして建設され、長年、生徒の学校生活を支えてきた学食の場でもあります。これまで運営を担ってこられた事業者様の契約終了に伴い、近隣で飲食施設を運営するビープラストへ運営相談が寄せられました。ビープラストは、長年愛されてきた学食の価値を継承しながら、現代の学校生活に合った改善を重ねることで、生徒の健康と学びを支える学校生活の基盤としての学食をより良くしたいと考え、運営受託に至りました。

■ 目指す姿：「あらたな価値の創造」×「伝統校の学びの場」

栄城会館 外観

ビープラストが理念として掲げる「あらたな価値の創造」と、地域に根ざす「伝統校の学びの場」が連携することで、単なる食事提供にとどまらず、『学校生活を支える食』『学びに寄り添う食』『生徒が安心して利用できる学食の場』という新たな付加価値を生み出すことを目指します。

佐賀県立西高等学校は今年度に創立150周年を迎えられる歴史ある学校です。ビープラストは、その節目を見据え、生徒・学校・地域にとって長く愛される学食として、栄城会館を次の時代へつないでいきたいと考えています。

■代表コメント：ビープラスト 代表取締役 友廣一雄

栄城会館は、生徒のみなさんの学校生活を支えてきた大切な場所です。私たちは、これまでJONAI SQUAREで培った運営の知見を活かしながら、新しい取り組みを生徒の皆さんに提供できる場としての機能も考えていきます。生徒のみなさんの学校生活を支える学食の場として、関係者のみなさまと一緒に育てていければ幸いです。

■今後の予定

栄城会館

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/163045/table/13_1_64a0204fe678dbe1a6541bb065460818.jpg?v=202604091051 ]

※新たな取組みは佐賀西高等学校と連携のうえ、段階的に実施。

■ 会社概要

株式会社ビープラスト

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/163045/table/13_2_70ddf2f5857314f3089a9f51d1f80242.jpg?v=202604091051 ]

【本件に関する報道機関からのお問い合わせ先】

株式会社ビープラスト にぎわい事業部 担当：中村

メールアドレス：t.nakamura@bp.sagatv.co.jp

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