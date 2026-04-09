総力特集は、宇宙考古学の開祖　エーリッヒ・フォン・デニケン　　月刊「ムー」５月号発売!!

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社 ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2026年４月9日（木）に月刊「ムー」5月号を特別定価：970円（税込）を発売いたしました。月刊「ムー」は世界の謎と不思議に挑戦するスーパーミステリー・マガジンです。

総力特集 宇宙考古学の開祖 エーリッヒ・フォン・デニケン

高度な文明を持つ異星人は、太古より何度も地球に降り、人類に影響を与えてきた。世界各地に残る古代遺跡や遺物、神話伝説には、その名残であるとする「古代宇宙飛行士来訪説」、いわゆる「宇宙考古学」である。今月の総力特集では、その開祖、エーリッヒ・フォン・デニケンの唱えた興味を掻き立ててやまない所説を振り返る。

特別企画 神聖ローマ帝国の起源と日本南朝秘史

ローマ教皇の本拠地であるバチカンの図書館には、日本の皇室に関する機密文書が所蔵されているという。先ごろ入手した、その極秘文書には、皇室とヨーロッパ王室の驚くべきリンクが明記されていた。はたして、これは事実なのか。取材を進めてるなかで浮かび上がってきたのは、裏天皇の系譜である「京都皇統」だった!!

今月もミステリー記事満載!!

２色刷り特集 レバノンの超人 ダーヘシュ博士／実用スペシャル 潜在意識を書き換える「全能覚醒ワーク」／特別とじ込み付録 世界の聖地 太陽のエネルギーカード／南米チリに円盤形UFOが飛来!!／7月８日、トランプ大統領が異星人の存在を公表する!!／知られざる秘密結社「ゾディアック」の謎／松原照子が予言!! 中国は分裂して「連邦」になる!!／巨大地震の原因は太陽にあった!!／易聖・中村皓導の奇跡写真 ほか



●好評連載

ムー的地球の歩き方／南山宏のちょっと不思議な話／松原照子の大世見／朝里樹の都市伝説タイムトリップ／辛酸なめ子の魂活巡業／Love Me Doのミラクル・アストロロジー／忘れじのUFO事件史……ほか

［商品概要］

月刊ムー 2026年5月号

特別定価：970円 (税込)

発売日：2026年4月9日（木）

判型：Ｂ５判

ISBN:4912085330568

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC41NLYX

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1266706469