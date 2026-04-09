頭の余白を取り戻す新習慣、書籍『気がかりゼロ』予約販売開始

株式会社ダイジョーブ

株式会社ダイジョーブ（本社：東京都大田区）代表取締役 山田 智恵は、株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワンより、新刊書籍『気がかりゼロ』を2026年4月24日（金）に出版いたします。

なお、早期予約者限定特典として、「気がかりをゼロにする思考法」を学べるオンラインレクチャーを提供いたします。



選択肢が増えた現代において、「やりたいことがあるのに動けない」「常に何かに追われている」と感じる人が増えています。その背景には、情報過多や役割の多様化によって、頭の中に未完了の思考や感情が蓄積し続ける“思考の渋滞”ともいえる状態があります。

本書は、頭の中に余白を取り戻し、自然と行動が進み出す状態をつくる新習慣として「気がかりの片付け」を提案します。

出版の背景

働き方やライフスタイルの多様化により、私たちはこれまで以上に多くの選択と意思決定を求められる時代を生きています。

その一方で、日常生活では仕事・家事・育児など複数の役割を同時に担うことが当たり前となり、思考の整理が追いつかないまま行動だけを求められる場面も増えています。

こうした状況の中で、

- 本当はやりたいことがあるのに踏み出せない- 目の前のタスクに追われ続けている感覚がある- 自分の選択に自信が持てない

といった「思考の未完了」による停滞感は、多くの人が抱える共通課題となっています。

本書は、この状態を「気がかり」という概念で可視化し、思考を整理しながら主体的な行動へとつなげるための具体的な方法を提示するものです。

書籍『気がかりゼロ』について

本書では、仕事や生活における未完了のタスクだけでなく、過去の心残りや将来への不安、興味はあるが行動に移せていないテーマなど、私たちの頭の中に散在するあらゆる思考や感情を「気がかり」として整理します。

5つのステップにより思考を可視化・整理をすることで、

- 自分が大切にしている価値観への気づき- 行動の優先順位の明確化- 思考を具体的な行動へ落とし込む力の向上

といった変化を促します。

本書が提示する「気がかりの片付け」は、単なるタスク整理術ではありません。

自分の内側にある未完了の思考や感情に向き合い、それらを丁寧に扱うことで、自分の価値観や生き方の方向性を見つめ直していくプロセスでもあります。

気がかりは、人生の停滞を生むノイズであると同時に、自分が何を大切にしたいのかを示すサインでもあります。

本書では、気がかりを整理する行為を新しい習慣として位置づけ、日常の中で主体的に人生を編み直していくための哲学と実践メソッドの両面から提示しています。

また、すべてを完璧に処理することを目的とするのではなく、自分にとって心地よい思考の余白をつくることを重視している点も特徴です。



これまでの著書『ミーニング・ノート』が出来事をどう意味づけるかという内省の出発点を示し、『振り返りノート習慣』がその気づきを資産として活かす思考法を提示してきたのに対し、本書『気がかりゼロ』は、内省を実際の行動変容へとつなげる段階に焦点を当てた実践的メソッドを提示する一冊です。

予約特典について

本書では、「読む」だけで終わらせず、実際の行動変容までつなげるため、3つの特典をご用意しています。

１. 早期予約特典（期間限定）

2026年4月30日（木）12:00までに書籍をご予約の上、所定の方法でお申し込みいただいた方を対象に、予約者限定オンラインレクチャー「気がかりをゼロにする思考の入り口」を提供いたします。



詳細は以下よりご確認ください。

https://d21.co.jp/news/event/281



２. 読者特典

書籍をご購入いただいた方全員に、書籍内の内容を実践できるワークフォーマットをプレゼントいたします。気がかりの整理から行動までのプロセスを、日常の中で無理なく実践・習慣化できる設計になっています。

３. SNS投稿特典

本書の感想をSNSで投稿いただいた方を対象に、「自分への許可だし」をテーマにしたオリジナルスマートフォン用壁紙をプレゼントいたします。日常の中でふと立ち止まったときに、自分の思考を整えるきっかけとしてご活用いただけます。

書誌情報

書名：気がかりゼロ

著者：山田 智恵

発行：株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

発売日：2026年4月24日

定価：1,870 円（10%税込）

▶︎詳細・購入はこちら（Amazon）：https://amzn.to/4bV55np(https://amzn.to/4bV55np)

今後の展開について

本書の出版を契機に、

- LINE公式アカウントによるコミュニティ形成- 動画プログラムおよび1on1セッションの提供- 内省やセルフケアをテーマとした関連グッズの展開

などを予定しており、「人生の流れをよくする」というコンセプトのもと、内省の習慣化を支援するブランドとして発信を強化してまいります。

▶︎LINE公式アカウント「気がかりゼロ」の追加はこちら

LINE公式アカウント：https://lin.ee/uY0ul0f

著者プロフィール

山田 智恵（やまだ ともえ）

内省デザイナー／ミーニング・ノート開発者

「出来事は選べない。けれど、意味づけ方は100％自分次第」

リーマンショックや東日本大震災などの経験を通じ、「意味づけ力」が人生の可能性を広げる鍵であると確信し、独自メソッド『ミーニング・ノート』を開発。

現在は「気がかりの整理」や「人生の物語を主体的に編む」ことへと領域を広げ、内省の習慣化による行動変容を支援している。

・慶應義塾大学法学部卒業

・同大学院経営管理研究科（MBA）修了

・株式会社ダイジョーブ代表取締役

著者コメント

私たちは日々、無意識のうちに多くの「気がかり」を抱えながら生きています。

未完了の思考や感情にエネルギーを奪われることで、本当にやりたいことに向かう力が弱まってしまうことも少なくありません。

本書では、気がかりを整理し頭の中に余白を取り戻すことで、自然と行動できる状態をつくる方法を提案しています。

年末の大掃除のように、毎年「思考の大掃除」を行う文化が広がることを願っています。

株式会社ダイジョーブについて

■代表取締役：山田 智恵

■設立日：2016年5月10日

■事業内容

講演 / 書籍の企画・執筆 / 人材育成プログラムの企画・開発・運営 / 社内コミュニティ育成のコンサルティング / ノートやグッズの開発・販売など