石川綾子、1711年製ストラディヴァリウスで新アルバム発表『Stradivarius Gift』

株式会社ONE MUSIC

ヴァイオリニストとして国内外で活躍する石川綾子が、新作アルバム『Stradivarius Gift（ストラディヴァリウス・ギフト）』を2026年5月2日にリリースする。

1711年、イタリア・クレモナで製作された銘器ストラディヴァリウスが、300年以上の時を経て、現在石川綾子に受け継がれている。本作『Stradivarius Gift（ストラディヴァリウス・ギフト）』には、クラシック音楽とオリジナル曲の2本軸での楽曲が収録され、表現者石川綾子の奏でる芳醇且つ多彩な銘器の音色を楽しめる。

ストラディヴァリウス（1711年製）

過去にリリースしたアルバムの中でも、最多となるオリジナル楽曲が収録され、これまで以上に作曲家石川綾子としての一面にもフォーカスされた作品となっている。

また、数多くのアーティストのアレンジャー・キーボーディストとして活躍する大久保薫が、全曲のアレンジと共にサウンドプロデュースを担った。石川綾子が長年リスペクトしてきた大久保薫との強力なタッグにより、クラシックヴァイオリンの新たな可能性を追求した渾身のフルアルバムだ。

本作は、石川綾子独立後、初となるセルフプロデュースアルバム。だからこそ一番にファンへの「感謝の気持ち」を伝えたい！という想いで制作されたという。

アルバム制作のきっかけは、昨年末のファンクラブイベント「AYAFAMI（あやふぁみ）」で実施したアンケート！収録曲ジャンルの方向性・衣装カラー・ヘアスタイルなどのアンケートをはじめ、石川綾子作曲の楽曲人気投票を行い、さらには「2026年に叶えてほしいこと」の第1位が、“ニューアルバムリリース”であったことを受け、今回のアルバムプロジェクトが即実行に移された。

さまざまな要素にファンの意見が取り入れられており、石川綾子らしい“ファン色”に染まったアルバムとなっている。

また、アルバムの最後に収録されている書き下ろしオリジナル曲『GIFT』には、応援してくれる全ての方々“AYAFAMI”の存在自体を音符に秘めたサプライズもあり、ファンへの感謝の想いがひしひしと感じる。



ブックレットには美しいストラディヴァリウスの写真も収められており、極めて希少な銘器の細部までを間近に感じられる貴重な内容となっている。（写真：北田理純）

石川綾子は本作を通して、これまで支えてくれた人々へ“音楽の贈り物”『GIFT』を届ける。

【アルバム情報】

■ リリース情報

ニューアルバム

アルバムタイトル：Stradivarius Gift（ストラディヴァリウス・ギフト）

アーティスト：石川綾子

使用楽器：1711年製ストラディヴァリウス

発売日：2026年5月2日

レーベル：ONE MUSIC

■ 収録曲

CHALLENGER / 石川綾子 作曲

チャルダッシュ / ヴィットーリオ・モンティ 作曲

愛の讃歌 / マルグリット・モノー 作曲

ピエロ / 石川綾子 作曲

アメージング・グレイス / Traditional

架け橋 / 石川綾子 作曲

剣の舞 / アラム・ハチャトリアン 作曲

カノン / ヨハン・パッヘルベル 作曲

PASSION / 石川綾子 作曲

GIFT / 石川綾子 作曲

使用楽器：ストラディヴァリウス（1711年製）日本ヴァイオリンより貸与

【アーティストコメント】

「今回のアルバムは、私にとって大きな挑戦であり、同時に“感謝”を形にした作品でもあります。

いつも応援してくださるファンの皆さまの温かい想いを形に残したいという一心で作りました。

こうして、大好きなファンの皆さまと、尊敬している大久保薫さんをはじめクリエイターの皆さまと、そして人生を共に歩んでいるヴァイオリンと力を合わせ、アルバム作品を作り上げることができ、とても幸せに思っています。」

■ 本作をいち早く手に取れるコンサート情報

リリース当日！会場では本作CDをいち早くお買い求めいただけます。

クラシックリサイタル編成

【石川綾子 ジャンルレスヴァイオリンコンサート ーCHALLENGERー】

＜日時＞ 2026年5月2日（土）OPEN 17:30 / START 18:00

＜会場＞ 神戸朝日ホール（神戸）

＜出演＞ 石川綾子（Violin） / はらかなこ（Piano）

＜詳細＞ https://ayako-ishikawa.com/contents/1025389

アルバムリリース記念ライブツアー

バンドスタイル編成

【石川綾子 Billboard Live Tour 2026 "ストラディヴァリウス・ギフト”】

【ビルボードライブ横浜】（1日2回公演）

2026年7月16日（木）

1stステージ OPEN 16:00 / START 17:00

2ndステージ OPEN 19:00 / START 20:00

【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）

2026年7月23日（木）

1stステージ OPEN 16:00 / START 17:00

2ndステージ OPEN 19:00 / START 20:00

＜会場＞

ビルボードライブ横浜

ビルボードライブ大阪

＜出演＞

石川綾子（Violin）

森丘ヒロキ（Piano）

福長雅夫（Percussion）

奥泉貴圭（Cello）

＜詳細＞

石川綾子公式HP：https://www.ayako-ishikawa.com （FC先行予約受付中）

ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com

【石川綾子プロフィール】

5歳で渡英。ロンドン音楽学校パーセルスクールに最年少で合格。15歳よりオーストラリアに在住。数々の優勝経験を経て、国立シドニー大学/シドニー音楽院をトップで入学、首席で卒業。若くして全豪１位となり、オーストラリア政府より国際的芸術家だけに与えられる永住権を授与される。

ソリストとしては、日本はもとより、オーストラリア・イギリス・ロシア・ニュージーランド・シンガポール・ドイツ・ベトナム・フィリピン・ハンガリー・中国・香港など、世界各地で演奏を行う。これまでにリリースした数々のアルバムは、iTunes/ビルボード/Amazon等で１位を獲得。

2023年、長崎県国際観光ウェルカムアンバサダー第１号に就任。

2024年、ながさき国際観光大使に就任。

YouTube等の各動画投稿サイトの総再生回数は１億6千万回を超える。ヴァイオリンやクラシック音楽の素晴らしさを広めるべく、ジャンルにとらわれない幅広い演奏活動を国内外で展開中。

2026年5月ニューアルバム 『Stradivarius Gift（ストラディヴァリウス・ギフト）』 をリリース。

【公式サイト・SNS】

公式サイト https://www.ayako-ishikawa.com

YouTube https://www.youtube.com/@ayakoishikawatv

Instagram https://www.instagram.com/ayakoishikawa.official/

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