美容サロン向け会員制EC「REVO+」をはじめトータルソリューションを展開するレボ、「Srush AI」を導入し顧客ニーズ集約のための体制を強化

株式会社Srush

株式会社Srush（東京都品川区、代表取締役：樋口 海）は、株式会社レボ（東京都立川市、代表取締役社長：中山 武）において、株式会社大塚商会（東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司）と当社のサポートのもと「Srush AI」を導入いただきましたことをお知らせいたします。

◆導入の背景◆

株式会社レボは、美容サロン専用の会員制ECサイト「REVO+」の運営、サロンの開業・経営・販促支援事業、美容商材の卸売事業、物流支援まで幅広く美容サロン経営を現場から支えるパートナー企業として、常にお客様のニーズに寄り添った支援を実現するため、営業体制のさらなる強化とサービス品質の向上に注力しています。

一方、同社では営業データのさらなる活用が課題となっており、基幹システムに蓄積されたデータをExcelで集計する運用は行っていたものの、営業担当者ごとの活動改善や商談ごとに何を提案すべきかといった実務に、十分活かしきれていない状況がありました。

また、優先的にアクションすべき取引先の洗い出しなど、営業現場で即座に役立つ示唆を得るには、手作業による集計・確認に時間を要することも課題となっていました。

こうした背景のもと、営業活動に直結する具体的な示唆を得られる環境を整えるため、このたび「Srush AI」の導入を決定いただきました。

本取り組みは、大塚商会の支援のもと、営業現場におけるデータ活用の高度化と顧客ニーズをより的確に捉えるための体制強化を目的として進められています。

◆各社のコメント◆

株式会社レボ

商品流通部 部長 竹中秀和様

基幹システムには得意先・商品・販売データが集約されており、必要な情報を出力できる環境は整っていました。

しかし、データの抽出方法が属人的になりやすく、営業部門をはじめ各部門が必要な情報を必要なタイミングで十分に活用できているとは言えない状況でした。

日々変化する市場環境や顧客ニーズに迅速に対応するためには、誰もが必要な情報をすぐに取り出し、活用できる環境が不可欠だと考えていました。

Srush AIは、知りたい内容を過不足なく整理して出力できる点に魅力を感じ、導入を決定しました。

今後は、可視化や分析に加え、予測や施策検証にも活用し、より多くの成功パターンの創出につなげていきたいと考えています。

大塚商会担当者からのコメント

このたび、株式会社レボ様における「Srush AI」導入の取り組みをご紹介できることを大変意義深く感じております。

本件は、イベントをきっかけにご関心をお持ちいただき、個別のご紹介およびトライアルを通じてご検討いただきました。

トライアル期間中には、実際の業務データを用いて深くご活用いただき、営業活動に直結する示唆を得られる点をご評価いただいたことが、導入の決め手になったと考えております。

Srush AIは、対話形式でデータの分析から意思決定支援までを実現できる点に特長があり、専門的な知識に依存せず、現場でのデータ活用を推進できる基盤として高い可能性を有しています。

今後も大塚商会は、Srush様と連携しながら、企業のデータ活用を実務レベルで前進させる取り組みを支援してまいります。

株式会社レボについて

■会社概要

会社名：株式会社レボ

本社所在地：東京都立川市柴崎町2-11-20

代表者：中山 武

設立：1974年11月5日

事業内容：

・美容室向け商材の卸売事業

・美容業界向けECプラットフォームの運営

・サロンの開業・経営・販促支援事業

URL：https://www.e-revo.co.jp/

株式会社Srushについて

Srush は、「データドリブンジャパン」を 掲げ、対話型データ分析 AI エージェント「Srush AI」を中核に、データ分析支援事業、データ人材支援事業、データ教育支援事業の企画・開発・運営・販売を一体的に提供しています。

福岡に九州支社を開設し、地域の中堅・中小企業への支援を本格化しています。

https://srush.biz/

■会社概要

会社名 : 株式会社 Srush（Srush Inc.）

所在地 : 東京都品川区西五反田 8-4-13 五反田JPビルディング 2F

九州支社: 福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

代表者 : 樋口 海

設立：2019年11月21日

事業内容：対話型データ分析AIエージェント「Srush AI」を中核に、データ統一クラウド、データ活用伴走サポート、データ人材育成プログラムの企画・開発・運営・販売を一体的に提供

コーポレートサイト：https://srush.biz/