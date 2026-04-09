オフィスデザイン事業を行うアーバンプラン、2026年度新卒入社式を開催

株式会社アーバンプラン

インテリアデザイン・内装工事・オフィス家具販売を行う株式会社アーバンプラン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐々木 央 以下、当社）は、4月1日に2026年度新卒入社式を行い、新入社員4名が入社したことをお知らせいたします。

2026年度の入社式は各営業所をリモートで繋ぎながら東京本社にて開催されました。

4名の新卒社員からはそれぞれ自己紹介があり、代表取締役社長の佐々木央からは記念品の贈答とともにエールが送られました。

2026年4月1日時点で弊社の男女比率は4：6となります。

■代表取締役社長の佐々木央より、新入社員へ向けたメッセージ

「4名の新入社員の皆さん、アーバンプランへようこそ。社員一同、皆さんをお迎えすることを嬉しく思います。

今日から新社会人となりますが、積極的に聞いて学んでいただければと思います。一番大切にしていただきたいのは、人から必要とされる存在になっていただきたいということです。これからの時代、非常に便利な世の中となって人間がやらなくても良い仕事が増えてくるかと思いますが、皆さん一人ひとりが必要とされるためには何が必要かを考えて、一人ひとりが必要とされ、ひいてはアーバンプランが必要とされる存在に一緒に成長していきたいと思います。

新卒や若手社員だけでなく、ベテラン社員・経営陣も新しい一年を進歩する年として、去年と違う一面を見せることができるよう皆で精進していきましょう。」

■株式会社アーバンプランについて

オフィスの物件探しから設計・施工、家具のコーディネート、引越しのコンサルティングに至るまでワンストップで手掛ける一級建築士事務所です。積み重ねてきたオフィス移転の実績とノウハウで、お客様に寄り添った迅速かつフレキシブルな対応をしております。

【会社概要】

法人名：株式会社 アーバンプラン

代表取締役：佐々木 央

設立：平成23年11月9日

本社住所：〒163-0532 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32F

事業内容：インテリアデザイン・内装工事・オフィス家具販売

許認可：

一級建築士事務所 登録番号 東京都知事登録 第57592号

特定建設業 国土交通大臣 許可（特-7）第29648号

宅地建物取引業 東京都知事 (1)第100272号

古物商許可 東京都公安委員会 第304362015758号

企業URL： https://urban-plan.com/