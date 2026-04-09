【2026年夏・大型韓国イベント開催】光文社×G-FUTURESが韓国ブランドの日本進出を支援するクロスボーダープロジェクトを本格始動

株式会社光文社

株式会社光文社（以下、光文社）とグローバルマーケティング企業G-FUTURES INC.（以下、ジーフューチャーズ）は、日韓ブランド連携プロジェクトの一環として、2026年夏に日本国内で開催予定の韓国カルチャーPOPUPイベントを皮切りに、韓国ブランドの日本市場進出を支援するクロスボーダー型プロジェクトを本格始動することを発表いたしました。

本プロジェクトは、日本のメディアと韓国ブランドをつなぐクロスボーダー型の協業プログラムとして、韓国企業の日本市場進出の機会創出および、日本の消費者に最新の韓国ライフスタイルを紹介することを目的としています。

光文社は日本国内におけるイベント企画・運営およびメディアPRを担当し、ジーフューチャーズは韓国ブランドの公式パートナーとして、参加企業のキュレーションおよびコミュニケーションを統括します。

■今夏、韓国カルチャーPOPUPの大型イベントを開催予定

本イベントでは、韓国ライフスタイルをテーマに、ビューティー、ファッション、F&Bなど多様なカテゴリーから約30ブランドが参加予定です。日本の消費者と直接つながる体験型空間として構成され、ブランドの魅力をリアルに体感できる機会を提供します。

また、単なる展示にとどまらず、商品体験や現地コンテンツ制作、SNS拡散など、参加型プログラムを通じてブランド体験の最大化を図ります。

■ メディアおよびPR連携 本プロジェクトは、光文社の強力なメディアネットワークを活用し、テレビ・WEB・SNSなど多様なチャネルと連動して展開

これにより、日本全国への広範な認知拡大が期待されます。

さらに、光文社の主要メディアおよびデジタルプラットフォームを通じたコンテンツ配信やSNSプロモーションを実施し、オンラインとオフラインを融合した統合型マーケティングを展開します。

■ 参加ブランドメリット

本プロジェクトに参加する企業は、以下のような機会を得ることができます。

・日本現地消費者との直接接点の創出

・日本のメディアへの露出による認知拡大

・SNSおよびインフルエンサーを活用したコンテンツ拡散

・日本市場における反応検証およびブランド認知向上

これにより、韓国ブランドは単発のプロモーションにとどまらず、日本市場進出に向けた実践的なインサイトを獲得するとともに、日本市場におけるリアルな顧客接点と検証機会を同時に獲得することが可能です。

■ 各社コメント

光文社 事業開発部 プロジェクト担当

「本プロジェクトを通じて、日本の消費者に韓国の最新ライフスタイルとブランドの魅力を届けるとともに、日韓間における新たなビジネス機会の創出を目指してまいります」

ジーフューチャーズ プロジェクト担当

「ジーフューチャーズは韓国ブランドの公式パートナーとして、信頼性の高いブランドを日本市場へとつなぎ、実質的な成果につながる支援を行ってまいります」

■ 今後の展開

光文社とジーフューチャーズは、本プロジェクトを皮切りに、日韓ブランド連携のさらなる拡大を図り、多様なグローバルプロジェクトを継続的に展開していく予定です。

■ 会社概要

【株式会社光文社】

所在地：東京都文京区音羽1-16-6

代表者： 巴 一寿

事業内容：雑誌・書籍の出版、デジタルメディア事業、イベント事業 ほか

URL：https://www.kobunsha.com/

【G-FUTURES INC.】

所在地：韓国 ソウル特別市

代表者：BAE SEONG HOON

事業内容：グローバルマーケティング事業、クロスボーダー事業、ブランドコンサルティング、海外進出支援

URL：https://gfutures.co/