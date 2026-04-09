400万DL突破のアクリルグッズ制作アプリ「ACRY（アクリー）」を運営するAMBI株式会社、コーポレートサイトを全面リニューアル

SHIP株式会社

AMBI株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：岡本 渡、以下「当社」）は、当社およびグループ事業の情報を統合したコーポレートサイトを全面リニューアルいたしましたので、お知らせいたします。

当社は、オリジナルアクリルグッズ制作アプリ「ACRY（アクリー）」の運営をはじめ、商用利用可能なアクリルグッズ制作サービス「ACRY PRO」など、「IT」と「ものづくり」を融合したサービスを展開しています。今回のリニューアルでは、企業としてのビジョンや提供価値をより明確に伝えるとともに、各サービスの理解を深めていただける構成へと刷新しました。



■ リニューアルサイト

https://www.acry.co.jp/(https://www.acry.co.jp/)

■ リニューアルの背景

当社が提供するオリジナルアクリルグッズ制作アプリ「ACRY（アクリー）」は、2021年9月のサービス開始以来、スマートフォンから手軽にオリジナルグッズを制作できるサービスとして多くのユーザーにご利用いただき、現在ではダウンロード数400万件、累計注文件数100万件を超えるサービスへと成長しました。2025年にはAndroid版の提供を開始し、さらに韓国版（iOS）のリリースも行うなど、国内外へと展開を広げています。

また、事業者向けにアクリルグッズ制作を支援する「ACRY PRO」や、UVプリントのインク層を転写シート化した新サービス「ACRY PRINT」など、サービスラインアップも拡大しています。

こうした事業の広がりを背景に、本リニューアルでは当社の「IT」と「ものづくり」を掛け合わせた取り組みや、各サービスの特徴・価値をより分かりやすく発信することで、ユーザーおよびパートナー企業の皆さまとの接点をさらに強化していくことを目的としています。

■ コーポレートサイトコンセプト

本コーポレートサイトは、当社が掲げる「IT」と「ものづくり」を掛け合わせた価値創造を、より分かりやすく発信する情報発信の拠点として設計しています。アプリケーションの開発と製造機能を自社で一貫して担う当社ならではの強みや、デジタルとリアルをつなぐものづくりの取り組みを、サービス・事業・企業情報を通じて体系的に紹介しています。

また、ユーザーの皆さまや事業者の皆さま、パートナー企業の皆さまなど、さまざまなステークホルダーに向けて当社の事業やビジョンを直感的にご理解いただける構成とし、企業としての価値や取り組みを継続的に発信していくことをコンセプトとしています。

■ 提供サービスについて

1．ACRY（アクリー）

2021年9月にサービスを開始した、スマートフォンからオリジナルのアクリルグッズを制作できるアプリケーションです。写真をアップロードするだけで、アクリルスタンドやキーホルダーなどを制作することができ、完成したアクリルプレートは自宅に届けられます。デザイン部分を切り出して組み立てるという、新しいグッズ制作体験を提供しています。

2．ACRY PRO

事業者向けの商用アクリルグッズ制作サービスです。ACRYアプリと連携し、デザインソフトや専門的な知識がなくても簡単に入稿が可能です。

3．ACRY ticket

ACRYアプリでアクリルプレートを制作できる「チケットコード」を、ノベルティやキャンペーン特典として配布できるサービスです。現物在庫を持たずに配布できるため、在庫管理や発送の手間が不要で、オンライン・オフラインを問わずご活用いただけます。

※通常注文と同一価格でご利用いただけます。

4．ACRY PRINT

UVプリントのインク層を転写シート化したサービスです。貼るだけで平面から曲面まで幅広い素材に対応し、さまざまなアイテムをオリジナルデザインでカスタマイズできます。水にも強く剥がれにくいため、日常生活のさまざまなシーンでご活用いただけます。

■ 今後について

AMBI株式会社は今後も、テクノロジーとものづくりを融合したサービスの提供を通じて、個人・企業を問わず、誰もが自由に創作できる環境づくりを推進してまいります。

■ アプリ情報



App Store

https://apps.apple.com/



Google Play

https://play.google.com/

■ 会社概要

会社名：AMBI株式会社

所在地：大阪市中央区

代表者：代表取締役 岡本 渡

事業内容：オリジナルグッズ制作サービスの企画・運営

■本件に関するお問い合わせ先

AMBI株式会社

担当者：岡村 ゆき乃

TEL：06-6225-1239

問い合わせフォーム：https://www.acry.co.jp/contact/