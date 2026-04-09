九州最大級の品揃えで展開！2026年4月24日(金)より、イオン鹿児島店にてレイングッズブランド「KiU」「Wpc.」のPOP-UP SHOP開催！

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役:冨田 智夫)が展開するレイングッズブランド「KiU(キウ)」と傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」は、2026年４月24日(金)より、期間限定でイオン鹿児島店にて約300点以上のレイングッズを集めたPOP-UP SHOPを開催いたします。

KiU / Wpc. POP-UP SHOP概要

開催期間：2026年4月24日(金)～

開催店舗：〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町７

イオン鹿児島店 2階（服飾売り場)

取扱ブランド：KiU / Wpc. / Wpc. IZA / Wpc. classic

イオン鹿児島店 :https://tenpo.aeon-kyushu.info/aeon/detail/kagoshima/

イオン鹿児島店にて、KiUとWpc.のPOP-UP SHOPを出店。

KiUエリアは、フェス経験から生まれたお手頃かつ機能的なレイングッズを多数展開。はっ水加工・防水生地を使っており普段使いだけでなく、アウトドアや野外イベントなど非日常なシチュエーションでもご使用いただける万能なラインナップをご用意しています。

どんな天気でもその場を楽しめる、『充実した外遊び』をお届けします。

Wpc.エリアでは、"傘はファッションだ。"というブランドメッセージのもと、新作を含む雨傘・日傘・レインウェア・生活雑貨など、豊富なラインナップで展開。

雨の日も晴れの日も心躍るアイテムをお届けします。

KiU商品紹介

■キウプロテクトハット

- (税込3,850円)

■サンシェードジェットキャップ 2ND

- (税込3,850円)

■UV&RAIN パッカブルサファリハット 2ND

- (税込2,970円)

ベストセラー商品のリニューアル！サンシェード付きの『プロテクトハット』や、同じくサンシェードの付きの『サンシェードジェットキャップ2ND』、パッカブル機能付きでカラーバリエーションも多く、お手頃価格の『UV&RAIN パッカブルサファリハット2ND』を展開。

全て晴れの日でも、雨の日でもお使いいただけるタイプです。

■レインポンチョ デイリー

- (税込5,940円)

手頃価格の日常特化型レインポンチョ『レインポンチョデイリー』

耐水圧10,000mmH2Oと日常使いでは十分な性能で、子供の送り迎えや家族でのおでかけ、ライトなアウトドアやイベントなど、広いシチュエーションで使用できます。

華やかなテキスタイルデザインの全8種で展開。

シチュエーションや天気に左右されない汎用性の高いレインポンチョです。

■ウォータープルーフボディバッグ

- (税込2,970円)

■600D ポケッタフルミニバッグ

- (税込3,300円)

■300D フロントポケットミニショルダーバッグ

- (税込2,970円) 他 多数

長く愛され続ける大定番『ウォータープルーフボディバッグ』や、コンパクトながら大容量の収納力を誇る『ポケッタフルミニバッグ』など、はっ水防水生地を使用したミニバッグを全20種類展開。

お出かけのお供に、コーデのアクセントに、おすすめです。

■キャリーオントートバッグ

- (税込4,400円)

■パッカブル２WAYマルシェバッグ

- (税込3,190円)

■パッカブルコンプレッションポーチミニ

- (税込2,200円)

キャリーケースの上に載せられる大容量の『キャリーオントートバッグ』、ベーシックなエコバッグの形ながらも、持ち手をスライドさせることでリュックの肩紐に早変わりする2WAYバッグの『パッカブル２WAYマルシェバッグ』、衣類や小物を入れるのにちょうど良い圧縮ポーチの『パッカブルコンプレッションポーチミニ』など、旅行にもデイリーにも使える全10種を展開。

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーに、その場を楽しむことをモットーとするアウトドアアクティビティブランド「KiU」

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴です。

『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを楽しさ溢れるアウトドアへと変化させます。

Wpc.商品紹介

シリーズ累計販売数約225万本※1突破『Wpc. IZA』

■LARGE&HOOK(税込4,730円）

■LIGHT＆SLIM(税込4,620円)

無地(税込4,620円) / 切り継ぎ(税込4,950円) 他

Wpc. IZAは、男性の日常に日傘を取り入れるスタイルを提案し続け、男性日傘文化のさらなる浸透を牽引しています。猛暑や強い日差しへの関心が高まるなか、日傘を身だしなみやファッションの一部として取り入れる男性も増加。

2026年コレクションでは、手元がカラビナ仕様の軽量で大判サイズの折りたたみ傘「LARGE&HOOK」を展開いたします。

※1 2026年1月末時点 シリーズ累計販売数

新雨傘ブランド『Wpc. classic』

■シェイプメモリーアンブレラ(税込4,400円)

■エアライト ラージフォールディングアンブレラ(税込3,960円) 他

”持つだけで、印象があがる。”というコンセプトのもと、傘を手にしたときの質感、閉じたときのたたずまい、さしたときのシルエットを大切にしながら、傘そのものの美しさを際立たせるプロダクト。

あらゆる場面で安心して使える、上質な一本をご提案します。

石のような輝きで、あなたに幸運の雨を。

■ジェムストーンアンブレラ(税込2,970円)

淡いカラーにキラキラと光るシルバーのプリント、そして宝石のカットをイメージしたシャープな形が印象的な5色の『ジェムストーンアンブレラ』。オフホワイトにはすべてをクリアに導く水晶、イエローには希望と自信をもたらすシトリン、ピンクには優しい愛を育むローズクォーツ、サックスには流れを整える穏やかなアクアマリン、ラベンダーには心に静けさをもたらす癒しのアメシストの天然石チャームが付いています。

進化を続ける傘ブランド「Wpc.」

「Wpc.」(ダブリュピーシー)は『新たな可能性を生み出す』をスローガンに2004年に誕生した日本発の傘ブランド。様々な世代やジャンルの方に傘を持つことへの美意識を発信し続けます。そして雨の日も晴れの日も幸せを感じてもらえる製品をお届けします。

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 ：558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 ：06-6693-2065

代表取締役社長 ：冨田 智夫

設立 ：1985年9月

事業内容 ：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド ：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc.

Wpc. classic / Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design

GUERRILLA by KiU

【KiU】

X @kiu_official(https://x.com/kiu_official)

Instagram @kiu.worldparty(https://www.instagram.com/kiu.worldparty/)

Youtube @kiu8799(https://www.youtube.com/@kiu8799)

【Wpc.】

X @wpcUmbrella(https://x.com/wpcUmbrella)

Instagram @wpc_official(https://www.instagram.com/wpc_official/)

TikTok @wpc._official(https://www.tiktok.com/@wpc._official)

Wpc. 直営店舗

Wpc. FLAG SHIP SHOP X @wpc_s_parco(https://x.com/wpc_s_parco)

Wpc. 心斎橋パルコ店 Instagram @wpc_shinsaibashiparco(https://www.instagram.com/wpc_shinsaibashiparco/)

Wpc. LUCUA 1100店 Instagram @wpc_lucua1100(https://www.instagram.com/wpc_lucua1100/)

Wpc. Echika fit 銀座店 Instagram @wpc_ginza(https://www.instagram.com/wpc_ginza/)