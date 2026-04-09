【在庫DXの第一歩】 “在庫の悩み、正体はどこに？” AIアドバイス機能を追加した「無料オンライン在庫診断」を本日リニューアル公開

株式会社FLAPS

株式会社FLAPS(https://www.e-flaps.com/?utm_source=prtimes&utm_campaign=20260409_3msAi)（本社：大阪市北区、代表取締役：明石 和美）は、企業の在庫が利益を生む資産へと変える「在庫を財庫に！」をキーワードに「在庫最適化シリーズ(https://www.e-flaps.com/solution/products/?utm_source=prtimes&utm_campaign=20260409_3msAi)」を展開しています。

この度、「在庫の何が問題かわからない」という企業の悩みを解消し、最適な在庫管理の第一歩を支援するため、提供中の「無料オンライン在庫診断(https://www.e-flaps.com/solution/products/3ms/start.php?utm_source=prtimes&utm_campaign=20260409_3msAi)」にAIからのアドバイス機能を新たに搭載し、2026年4月9日よりリニューアル公開したことをお知らせします。

１．なぜ、在庫管理がこれまで以上に重要視されているのか？

単なる「品切れ防止」だけでなく、企業のキャッシュフロー改善や外部環境の変化への対応が不可欠になっています。

２．在庫改善の2ステップ：まずは「知る」ことから

- キャッシュフローと利益の最大化： 在庫は「形を変えた現金」です。過剰在庫は経営リスクに直結します。- 外部環境の変化： 地震や感染症の影響など、サプライチェーンの停止リスクが近年高まっています。- 業務効率化と人手不足： 限られた時間で高い生産性を維持するための「仕組み化」が急務です。

在庫改善は、「現場のルール整備（基盤づくり）」と「デジタル技術の活用（システム導入）」の2段階で進めることが効果的です。

- ステップ1：現場のルール整備（基盤づくり）5Sの徹底、ロケーション管理、入出庫ルールの明確化など、正確なデータを取れる環境を整えます。- ステップ2：デジタル技術の活用（自動化・精度向上）在庫管理システムの導入やデータの活用により、手作業によるミスや負担を減らします。

そもそも「何から手をつけたら良いかわからない」場合は、以下の3つのステップで状況を「見える化」することから始めましょう。

３．【新機能】AIによるアドバイスで、改善のヒントを具体化

- 「現場の困りごと」を書き出す： 日々感じているストレスをリストアップ。- 「3現主義」で現場を観察する： 「現場・現物・現実」を直接確認。- 一部だけで「記録」を徹底してみる： 小さな成功体験から始めます。かんたん在庫診断の結果画面

「自分たちで判断が難しい」という声に応え、今回のリニューアルではAIからのアドバイス機能を新たに搭載しました。

従来のスコア表示に加え、AIが貴社の診断結果に基づき、「次に取り組むべきアクション」を個別にアドバイスします。まずは無料の診断を活用し、自社のレベルを客観視することから始めてみてください。

４．誰もが「適正な在庫」で経営できる社会へ

【無料】かんたん在庫診断はこちら :https://www.e-flaps.com/solution/products/3ms/start.php?utm_source=prtimes&utm_campaign=20260409_3msAi5分でできる！AIアドバイス付き・オンライン在庫診断。

株式会社FLAPS(https://www.e-flaps.com/?utm_source=prtimes&utm_campaign=20260409_3msAi)は、ロジックの力で現場のストレスをなくし、日本企業の筋肉質な経営体質づくりに貢献してまいります。

株式会社FLAPS

会社名：株式会社FLAPS

代表者：明石 和美

所在地：〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目2番5号 堂北ダイビル7階

設立：2005年12月26日

事業内容：Webシステム開発、業務系システム開発、ITコンサルティング

URL：https://www.e-flaps.com/

TEL：06-6347-8820（平日9:00～18:00）