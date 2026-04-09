【Amazonギフトカード5,000円分プレゼント！】推薦・総合型選抜合格をサポートする情報サイト「大学合格SUISUI」がプレゼントキャンペーンを実施中！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）では、推薦・総合型選抜で大学合格を目指す受験生のための情報サイト「大学合格SUISUI（スイスイ）」において、2026年4月1日よりプレゼントキャンペーンを実施中です。
■「大学合格SUISUI」が推薦・総合型選抜での合格をサポート！
推薦・総合型選抜で大学合格を目指す受験生のための情報サイト「大学合格SUISUI（スイスイ）」が、今春よりサービス提供を開始しました。無料会員登録をすると、推薦・総合型選抜の入試対策に役立つ、さまざまな会員特典をご利用いただけます。
【ココがすごい！ 合格に導く4つの会員特典】
●東京大学、早稲田大学、慶應義塾大学などの合格者による入試体験談（口コミ）を1,500件以上掲載
●プロ講師による推薦対策講座が動画で学べる（１.慶應義塾大学・早稲田大学、２.東京大学、東北大学 ほか）
●自分の強みや自分に合った学問、学部・学科がわかる適性診断
●大学からあなたに直接メッセージが届く「大学進学スカウトシステム」
■今がチャンス！ Amazonギフトカード5,000円分が当たる！（抽選で毎週10名様）
「大学合格SUISUI」では現在、新規で無料会員登録された新高校2・3年生限定で、Amazonギフトカード5,000円分が抽選で当たるキャンペーンを実施中です。受付は2026年5月31日まで。この機会に「大学合格SUISUI」に無料会員登録して、ひと足先に推薦・総合型選抜での大学合格への第一歩を踏みだそう！
▼「大学合格SUISUI」サイトはこちら
https://suisui.gakken.jp/
▼無料会員登録＆キャンペーン詳細はこちら
https://suisui.gakken.jp/campaigns
キャンペーン詳細
■エントリー受付期間
2026年4月1日～5月31日 23:59
■応募資格
キャンペーン期間中に新規で「大学合格SUISUI」に無料会員登録をされた新高校2・3年生限定
■プレゼント内容
Amazonギフトカード5,000円分を抽選で毎週10名様にプレゼント
■エントリー方法
キャンペーン期間中に新規で「無料会員登録」をお願いいたします。
［手順はこちら］
1．上記キャンペーンサイト(https://suisui.gakken.jp/campaigns)の「ログイン／新規会員登録へ進む」をタップ
2．学研のプライム講座のID、またはGakkenIDをお持ちでない方は「新規会員登録はこちら」をタップし、メールアドレスを入力、送信してください。メールで会員登録のご案内をお送りします。案内に従い会員情報登録・編集ページで必須項目を入力、送信してください。
学研のプライム講座のID、またはGakkenIDをすでにお持ちの方は、IDとパスワードでログイン。会員情報登録・編集ページで必須項目を入力、送信してください。
※会員登録のご入力の際、「学研のプライム講座からのお知らせ」の項目は「受け取る」をご選択ください。
■その他ご注意
当選者の発表は、プレゼントの送付をもって代えさせていただきます。
エントリー資格はお一人様につき1回までとさせていただきます。多重登録などが確認されたエントリーについては無効とさせていただきますのでご了承ください。
■お問い合わせ
本キャンペーンについてのお問い合わせは、下記「大学合格SUISUI」お問い合わせ窓口までお願いいたします。
https://contact.gakken.jp/user/op_enquete.gsp?sid=1322&mid=001049eW&hid=C3J0GMDUG_0(https://contact.gakken.jp/user/op_enquete.gsp?sid=1322&mid=001049eW&hid=C3J0GMDUG_0)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開