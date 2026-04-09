【Amazonギフトカード5,000円分プレゼント！】推薦・総合型選抜合格をサポートする情報サイト「大学合格SUISUI」がプレゼントキャンペーンを実施中！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）では、推薦・総合型選抜で大学合格を目指す受験生のための情報サイト「大学合格SUISUI（スイスイ）」において、2026年4月1日よりプレゼントキャンペーンを実施中です。

■「大学合格SUISUI」が推薦・総合型選抜での合格をサポート！

推薦・総合型選抜で大学合格を目指す受験生のための情報サイト「大学合格SUISUI（スイスイ）」が、今春よりサービス提供を開始しました。無料会員登録をすると、推薦・総合型選抜の入試対策に役立つ、さまざまな会員特典をご利用いただけます。

【ココがすごい！ 合格に導く4つの会員特典】

●東京大学、早稲田大学、慶應義塾大学などの合格者による入試体験談（口コミ）を1,500件以上掲載

●プロ講師による推薦対策講座が動画で学べる（１.慶應義塾大学・早稲田大学、２.東京大学、東北大学 ほか）

●自分の強みや自分に合った学問、学部・学科がわかる適性診断

●大学からあなたに直接メッセージが届く「大学進学スカウトシステム」

■今がチャンス！ Amazonギフトカード5,000円分が当たる！（抽選で毎週10名様）

「大学合格SUISUI」では現在、新規で無料会員登録された新高校2・3年生限定で、Amazonギフトカード5,000円分が抽選で当たるキャンペーンを実施中です。受付は2026年5月31日まで。この機会に「大学合格SUISUI」に無料会員登録して、ひと足先に推薦・総合型選抜での大学合格への第一歩を踏みだそう！

▼「大学合格SUISUI」サイトはこちら

https://suisui.gakken.jp/

▼無料会員登録＆キャンペーン詳細はこちら

https://suisui.gakken.jp/campaigns

キャンペーン詳細

■エントリー受付期間

2026年4月1日～5月31日 23:59

■応募資格

キャンペーン期間中に新規で「大学合格SUISUI」に無料会員登録をされた新高校2・3年生限定

■プレゼント内容

Amazonギフトカード5,000円分を抽選で毎週10名様にプレゼント

■エントリー方法

キャンペーン期間中に新規で「無料会員登録」をお願いいたします。

［手順はこちら］

1．上記キャンペーンサイト(https://suisui.gakken.jp/campaigns)の「ログイン／新規会員登録へ進む」をタップ

2．学研のプライム講座のID、またはGakkenIDをお持ちでない方は「新規会員登録はこちら」をタップし、メールアドレスを入力、送信してください。メールで会員登録のご案内をお送りします。案内に従い会員情報登録・編集ページで必須項目を入力、送信してください。

学研のプライム講座のID、またはGakkenIDをすでにお持ちの方は、IDとパスワードでログイン。会員情報登録・編集ページで必須項目を入力、送信してください。

※会員登録のご入力の際、「学研のプライム講座からのお知らせ」の項目は「受け取る」をご選択ください。

■その他ご注意

当選者の発表は、プレゼントの送付をもって代えさせていただきます。

エントリー資格はお一人様につき1回までとさせていただきます。多重登録などが確認されたエントリーについては無効とさせていただきますのでご了承ください。

■お問い合わせ

本キャンペーンについてのお問い合わせは、下記「大学合格SUISUI」お問い合わせ窓口までお願いいたします。

https://contact.gakken.jp/user/op_enquete.gsp?sid=1322&mid=001049eW&hid=C3J0GMDUG_0(https://contact.gakken.jp/user/op_enquete.gsp?sid=1322&mid=001049eW&hid=C3J0GMDUG_0)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開