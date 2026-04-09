創業238年、京都の水炊き料亭「鳥彌三」が建物改修を終え、4/9（木）リブランディングオープン！

株式会社タイソンズアンドカンパニー

株式会社タイソンズアンドカンパニー（東京都品川区、代表取締役社長寺田心平）は、京都・木屋町で1788年から続く水炊き料亭 「鳥彌三（とりやさ）」の経営を引き継ぎ、2026年4月9日（木）にリブランディングオープンいたします。

一年に及んだ改修工事では、「伝統と進化のバランス」をテーマに、往時の情緒が現代に息づく空間を再現いたしました。当時非公開だったエリアは、現代的な装いへと生まれ変わり、朝のひとときを楽しむ空間として公開いたします。代々受け継がれてきた水炊きのスープは継承して守りつつ、朝昼専用のメニューを開発。夜のコース内容も見直すことで、より多くの皆様にお楽しみいただけるよう、今の時代に寄り添うおもてなしを追求いたしました。新しくなった当店の「記憶に残る体験」をぜひお楽しみください。

建物について

創業以前の江戸後期から残る建物は、京都市街の大半を焼失させた1788年および1864年の大火を奇跡的に免れ今に伝わる貴重な歴史的建造物です。高瀬川沿いの正面は多様な格子を持つ特徴的な外観を保つ一方、鴨川沿いでは江戸末期に中二階、昭和初期には二階に新座敷が設けられるなど、時代と共にその姿を変えてきました。この度の改修では「往時の風情を取り戻すこと」を目的に、空調を天井裏に隠し、江戸時代のような照明を現代的に表現するなど、空間をより美しく見せる工夫を施しました。これまで非公開だった空間は、朝昼専用の客席ゾーン「栢（びゃく）」および招待制のバー「塒（とや）」として改装。車椅子で入室可能な客室も備え、古き良き趣はそのままに、機能面で大きく進化した店舗へと生まれ変わりました。

水炊きについて

初代彌助が始めた「かしわ屋」を起源とする鳥彌三の水炊きの特徴は、鶏ガラを敷地に湧く井戸水だけで作った白く濃密なスープ。調味料は一歳加えず、時間と手間をかけて作っています。改装を機に始まる朝昼食は完全予約制。伝統のスープを使った「鶏そば」および「鶏がゆ」のコースを、柔らかい光が入る現代的な和空間でお楽しみいただけます。夜のメニューには、今までコースに含まれなかった人気の品を組み込み、季節の食材を使った料理を含む特別な水炊きコースもご用意しながら、豊富なドリンクメニューととともにお楽しみいただけるよう再構築しました。これまで坂本龍馬をはじめ多くの歴史上の人物や文化人に愛されてきた老舗は、古き良きを守りながらも新たなエッセンスを加えることで、次の時代に向けて再出発いたします。

メニュー

昼のコース（4,800円税込）

・季節の前菜盛り合わせ

・鶏そばあるいは鶏がゆ、鶏と鴨の叉焼

・お好きな飲み物を一杯

（完全予約制、朝食は夏頃より開始予定）

夜のコース（16,800円税込）

※2名様からのご予約にて承ります

・皮せんべい

・八寸

・向付

・焼き物

・水炊き

・雑炊

・水物

クリエイター陣による“新たな鳥彌三”の構築

伝統と革新が共存する新たな「鳥彌三」を生み出すため、トップクリエイター陣とともにプロジェクトを推進いたしました。

インテリアデザイン：bazik 滝澤 雄樹 (タキザワ タカキ) 氏

素材・家具・照明・アートワークまで空間全体を丁寧に見つめ、新たなデザインの可能性を提案するBAZIK Inc. 代表取締役社長。タイソンズアンドカンパニーの店舗も多く手掛ける。鳥彌三では既存部分の改修と、これまで未活用だったスペースを使い新たな空間をデザインする予定。

設計監修：ki-ya 清水 宏治 (シミズ コウジ)氏

京都を拠点に、建築に関わる仕事をする株式会社ki-ya代表。数寄屋建築の工務店で修行ののち独立、古い建物の改修工事や新築などに加えて木材乾燥機の特許も取得するなど、木を使った幅広い活動をしている。木造建築に関する豊富な知見を活かし、全般的な監修を担当。

グラフィックデザイン：MORI DESIGN INC. 森 治樹 (モリ ハルキ)氏

機能する・伝わるデザインを軸に、時代を超えて記憶に残るデザイン表現を目指すグラフィックデザイン事務所MORI DESIGN INC. 代表。日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）会員。タイソンズアンドカンパニーのクリエイティブパートナーの1人。

制服デザイン：RAINMAKER 渡部 宏一 (ワタナベ コウイチ)氏

京都を拠点にするファッションブランドRAINMAKERファウンダー兼デザイナー。TOKYO FASHION AWARD 2019受賞。自身のブランドのほかレストランから百貨店まで様々なユニフォームも手掛ける。

店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19286/table/38_1_66a5a2e6a6f42faa27ef4e1b445a134d.jpg?v=202604091051 ]

株式会社タイソンズアンドカンパニーについて

東京で「T.Y.HARBOR」や「CICADA」、「雷庵」など、京都で「Kacto」「flow by nozy coffee」など世界観があふれる店舗を運営し、ビールやパン、コーヒーなど自社製クラフト製品もつくる、食のマルチブランドカンパニーです。

https://www.tysons.jp/