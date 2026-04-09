お金のトレーニング「ABCash」、特別講師に厚切りジェイソンを起用

株式会社ABCash Technologies

株式会社ABCash Technologies（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：辻 侑吾、以下「当社」）は、金融教育のさらなる普及とブランド価値向上を目的に、厚切りジェイソン氏を特別講師として起用することをお知らせします。

本起用は、新たな広告展開のための単発的な起用ではなく、これまでの取り組みを踏まえた継続的な取り組みの一環として位置づけています。

■特別講師起用の背景と目的

当社はこれまで、「金融教育市場を開拓し、誰もが金融リテラシーを身につけている社会を創る。」というビジョンのもと、金融教育サービスを提供してまいりました。

厚切りジェイソン氏は、投資や資産形成に関する発信を長年続け、生活者の視点に立って金融知識を分かりやすく伝えてきた存在です。ビジネスパーソンとしての実務経験と生活者目線の双方を併せ持つその姿勢は、当社のビジョンと深く重なり合ってきました。

近年、物価変動や資産形成ニーズの高まり、ライフスタイルの多様化などを背景に、個人がお金について主体的に判断する力の重要性はこれまで以上に高まっています。金融知識は単なる情報ではなく、人生の選択を支える基礎的な力として社会的関心が拡大しています。

こうした環境変化の中で、金融教育の在り方そのものにも進化が求められています。

当社は現在、金融教育を単なる知識提供にとどめず、「理解を行動へとつなげる学び」へと発展させる新たなフェーズに入っています。この挑戦において、金融リテラシーを生活者の言葉で伝え続けてきた厚切りジェイソン氏の存在は、極めて象徴的です。

今回の起用は、これまでの取り組みの延長ではなく、金融教育を社会により深く浸透させる次のステージへ進むために決定しました。

両者の価値観と歩みを重ねながら、金融リテラシーをより身近で、生活に根ざした学びとして社会に広げてまいります。

■厚切りジェイソン氏 プロフィール

17歳でミシガン州立大学へ飛び級入学。

イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校エンジニアリング学部コンピューターサイエンス学科修士課程修了。 GE（ゼネラル・エレクトリック）にプログラマーとして入社。

2011年に外資系企業の日本法人社長として来日。

現在は株式会社テラスカイの役員として活動。

■コメント

株式会社ABCash Technologies 代表取締役社長 辻 侑吾

厚切りジェイソン氏はこれまで、資産形成や投資について生活者の目線で分かりやすく発信し、多くの方に「お金について考えるきっかけ」を届けてこられました。以前の特別講師の活動においても、その発信力と実体験に基づく言葉は多くの方の共感を呼び、金融リテラシーへの関心を高める大きな力となりました。

金融知識は単なる情報ではなく、人生の選択を支える基礎的な力です。近年、資産形成への関心が高まる一方で、知識はあるが行動に移せないという課題も広く存在しています。私たちABCash Technologiesは、金融教育を通じてその一歩を後押しし、一人ひとりが自分の人生とお金に主体的に向き合える社会を実現していきたいと考えています。

今回の特別講師への再就任を機に、厚切りジェイソン氏とともに、金融リテラシーを身近で行動につながる学びとして社会に広げ、金融教育の新たな価値創出を推進してまいります。

■株式会社ABCash Technologies 会社概要

株式会社ABCash Technologiesは、「お金の不安に終止符を打つ。」をミッションに掲げ、2018年に創業いたしました。

当社は金融教育サービスを通じて、お金の情報格差のない世界を実現する新しいビジネスを追求しています。

主要事業の『ABCash(エービーキャッシュ)』では、専属のファイナンシャルコンサルタントが金融知識・ノウハウ提供、資産管理・運用サポートなどのお金のトレーニングを提供しており、 2026年３月には累計受講者数が９万人を突破いたしました。

社名 株式会社ABCash Technologies

設立 2018年２月２日

代表取締役社長 辻 侑吾

本社 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号 渋谷マークシティウエスト 15階

大阪支店 大阪府大阪市中央区難波五丁目１番60号 なんばスカイオ 14階

HP https://company.abcash.co.jp/

＜本件に関する問い合わせ先＞

株式会社ABCash Technologies 広報担当 大矢

Tel：070‐1310‐4153 / Email：pr@abcash.co.jp