近赤外スペクトル解析で物性予測を学ぶ公開セミナーを6/2開催

日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、品質管理に欠かせない特性値・含有量の予測を、近赤外線スペクトルを活用してリアルタイム化する考え方と手順を、農業・食品・医薬品製造などの産業事例を交えながら解説する公開セミナーを開催します。

製造・生産現場では、品質の安定化や歩留まり改善のために「対象物の特性や含有量を迅速に把握する」ことが重要です。一方、従来はサンプリングや化学分析を経て特性値を得るケースが多く、時間・コストの負担が課題となりがちでした。こうした課題に対し、近赤外線スペクトルによる予測（ソフトセンサー）を活用することで、リアルタイム監視や工程管理の高度化が期待されています。

セミナー概要

講座詳細

- セミナー名：近赤外スペクトル解析による物性予測と定量モデル構築- 開催形式：会場受講 / Live配信受講（Zoom）- 開催日時：【会場受講】【Live配信受講】2026/6/2（火）13:30～17:00（休憩を含む）- 開催場所：【会場受講】日本アイアール(株)本社セミナールーム（秋葉原駅 徒歩3分他）【Live配信受講】：オンライン受講 （※Zoomによるオンライン講義です）- 定員：セミナールーム16名、オンライン制限なし- 受講料：39,600円（税込）/1名（複数名受講割引あり）- 担当講師：船津 公人 講師（奈良先端科学技術大学院大学・データ駆動型サイエンス創造センターセンター長 / 特任教授）

本講座では、近赤外線スペクトルを用いて濃度・特性値を予測するための基礎から応用までを扱います。プロセス監視のためのソフトセンサーとして、近赤外線スペクトルで「何が分かるか」を整理したうえで、ノイズ処理・前処理、定量モデル構築、波長選択や領域選択など実務上の要点を学びます。さらに、土壌性状の迅速推定、果実のリアルタイム内部品質予測（自動選果機への応用）、連続製剤プロセスでの成分含量モニタリングなどの事例を紹介し、化学製品製造における物性予測・含量定量へも話題を展開します。

セミナープログラム

1．プロセスインフォマティクスとは

2．何を作るかはどうつくるかに通じる

3．プロセスの監視のためのソフトセンサー

4．近赤外線スペクトルで何が分かるか

5．近赤外線スペクトルのノイズ処理

6．近赤外線スペクトルを用いた濃度や特性の定量モデルの構築

7．波長選択と解釈性のある品質モデル構築

7-1 遺伝的アルゴリズム（GA）と波長選択／7-2 茶葉の品質評価

8．波長領域選択（GAWLS）

8-1 各種土壌性状の迅速推定への応用

8-2 果実の内部品質のリアルタイム予測（自動選果機への応用）

9．y=f(x)の形式を使わない定量モデル

9-1 IOT／9-2 IOT＋GAWLS／9-3 連続製剤プロセスへの適用事例

10．化学製品の物性予測、含量定量への応用

11．今後のソフトセンサーとプロセスインフォマティクスのビジョン

想定対象- プロセス監視に従事する技術者- 材料研究と開発に従事する研究者- 実務に関わるプロセス設計者、技術チームリーダー

※このセミナーの詳細はこちら

https://nihon-ir.jp/seminar/predicting-physical-properties-using-near-infrared-spectroscopy/

アイアール技術者教育研究所は、製造業向け技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出版）を通じ、現場で役立つ知識・ノウハウの提供を継続してまいります。

日本アイアール株式会社

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



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