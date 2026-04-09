【東京書籍×りそな銀行】ゲームを楽しみながらお金の知識が身につく！金融経済教育Webサイト「EduTownフトコロジー」を公開

東京書籍株式会社

東京書籍株式会社（本社：東京都北区、代表取締役社長：渡辺 能理夫）は、金融経済教育学習サイト「EduTownフトコロジー」を2026年4月9日（木）に公開しました。

本サイトは株式会社りそな銀行の全面協賛およびりそなグループの制作協力のもと、東京書籍が制作したWeb教材です。Webブラウザ上で動作し、ユーザーはすべて無料で利用ができます。

変化の激しい現代社会を生き抜くために必要な「お金に関するリテラシー」を、楽しみながら身につけられるデジタル教材です。メインコンテンツのシミュレーションゲーム『チキュウで暮らす』では、“ちいさな地球外生命体”のオリジナルキャラクター「こっさん」のお世話を通して、お金についての知識を身につけることができます。

『チキュウで暮らす』内では「カブ」を売買することができます。ゲーム内のカブ価は、現実の日本の株価と連動しており、それぞれの業界ごとの大手10社の平均株価になっています。たとえば「ジドウシャ」カブは、大手自動車関連企業10社の平均株価です（企業名は非公開）。各株の前日の終値をゲーム内のカブ価に反映しています。

架空の値動きとは異なる、生きた現実社会の動きを取り入れることで、ライブ感を持たせています。児童・生徒の興味・関心を喚起して金融経済教育学習に向き合いやすくするだけではなく、株価の動きを通じて世界・日本経済との関連を考えたり、必要な情報を集めて次の１週間の変動を予測したりしてみるなど、自らの生活や社会と関連づけた、主体的な学習が可能になります。

そのほか、中学校や高校の授業での使用を想定した、授業用ミニゲームやテキスト解説、社会でお金にまつわる仕事をしている方々のインタビューといったコンテンツも掲載しています。授業用の指導案とワークシートも掲載予定です（指導案とワークシートは2026年5月公開予定）。

※『チキュウで暮らす』をプレイするには、東京書籍のデジタルコンテンツを利用するための共通アカウント「total ID」でのログインが必要です。アカウントは無料で作成できます。詳しくは「EduTownフトコロジー」Webサイトをご覧ください。

◆「EduTownフトコロジー」Webサイト

https://futocology.edutown.jp/

◆対応ブラウザ

Google Chrome、Microsoft Edge、Safariの最新版

※スマートフォンでの利用には対応しておりません。

※すべての環境でインターネット接続が必要です。

◆オリジナルキャラクター「こっさん」

イラスト：なばたとしたか

チキュウで暮らすことになった、ちいさな地球外生命体、

「こっさん」。

さまざまな色や表情の個体が存在するようです。

「こっさん」のイラストは、『こびとづかん』シリーズ（ロクリン社）の作者、なばたとしたか氏によるものです。

◆制作の背景

VUCAと言われる先の見えない時代を生き抜くためには、金融リテラシーが不可欠です。さらに、2022年4月からの成年年齢引き下げや、2022年度から高校教科書に「資産形成」の内容が追加されたことにより、金融経済教育の重要性はますます高まっています。しかし、学校現場や家庭からは「教え方が難しい」「子どもが興味を持ちにくい」といった声も聞かれます。東京書籍では、これらの課題を解決するため、親しみやすいゲームを入り口とし、エンターテインメントと教育を融合させた「エデュテインメント」の手法を用いて本サイトを開発しました。

◆コンテンツ

◯「あそぶ」モード

ちいさな地球外生命体「こっさん」のお世話をするゲーム『チキュウで暮らす』をプレイするモードです。データは保存され、長期にわたって継続してプレイができます。主にご家庭での利用を想定しています。

◯「まなぶ」モード

ミニゲームとテキスト解説、お金にまつわる職業人のインタビューで、お金について学べるモードです。「使う」「借りる」「貯める・ふやす」「備える」「稼ぐ」の５テーマのほか、お金についてのコラムもご用意しています。学校・ご家庭、両方での利用を想定しています。

・ミニゲーム

各テーマに合わせたミニゲームです。所要時間は10分程度で、授業内での使用に適しています。お金を「使う」「借りる」「貯める・ふやす」「備える」「稼ぐ」、それぞれの疑似体験が行えます。

・テキスト解説

「使う」「借りる」「貯める・ふやす」「備える」「稼ぐ」各テーマごとの、テキストによる解説です。

・職業人インタビュー

お金を「使う」「借りる」「貯める・ふやす」「備える」「稼ぐ」、それぞれにまつわる仕事をしている職業人のインタビューです。お金について、より深く学ぶことができます。

■ 会社概要

東京書籍は1909 (明治42) 年創業。「教育と文化を通じて人づくり」を企業理念とし、110年 以上にわたり、教科書を軸に日本の教育と文化に貢献し続け、小・中・高のほぼ全教科の教科書・教材を発行しております。近年は教科書以外にも、「教育」を軸とした新たな事業を積極的に展開し、教育DXの推進にも力を入れています。ICT教材、評価テスト、日本語検定事業など新たな教育サービスにも注力し、未来を担う「人」を育てるという社会的使命を担っています。

名称： 東京書籍株式会社

本社所在地： 〒114-8524 東京都北区堀船 2-17-1

代表取締役社長： 渡辺 能理夫

創業 ： 1909 (明治42) 年

公式Webサイト： https://www.tokyo-shoseki.co.jp/