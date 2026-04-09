牛乳で割るだけ、ほっと一息。久世福商店「黒糖ミルク珈琲の素」新発売

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社：長野県飯綱町）が展開する「久世福商店」は、2026年4月16日（木）より、全国の店舗と公式オンラインショップにて、新商品「黒糖ミルク珈琲の素」を発売いたします。本商品は、牛乳で割るだけで、黒糖のコクと珈琲の香ばしさが広がるミルクコーヒーを自宅で楽しめるドリンクベースです。久世福商店の人気商品「牛乳と混ぜる いちごミルクの素」に次ぐドリンクベース商品であり、日常に気軽に取り入れられる新しい定番として開発しました。

「おうちで、たらふく飲みたい」をきっかけに開発

開発のきっかけは、「カフェで飲むコーヒーを、もっと気軽に楽しめたら」という一人の素朴な発想でした。カフェで味わうおいしさは魅力的だけれど、毎日のように楽しむには少し贅沢。それなら「おうちで、気兼ねなく楽しめる一杯をつくろう」。そのような想いから、久世福商店らしく和素材に目を向け、沖縄県産黒糖を100％使用したミルクコーヒーづくりが始まりました。

味わいの特徴は、沖縄黒糖×珈琲

沖縄黒糖のまろやかな甘みと、コーヒーのほろ苦さ・香ばしさが重なり、隠し味の塩こうじによってやさしくまとまった味わいに仕上げました。１本で約８杯分の満足感と、リラックスタイムにそっと寄り添う、やさしい甘さが魅力です。

割るだけ簡単。1本で約8杯分

本品1：牛乳4～6が目安。アイスでもホットでも楽しめ、豆乳・アーモンドミルク・オーツミルクなどアレンジも自在です。税込594円で約8杯分と、日常に取り入れやすい価格設計もポイント。久世福商店を初めて利用する方にも、手に取っていただきやすい商品です。

ドリンクだけでなく、デザートにも。アレンジいろいろ

バニラアイスにかけてアフォガート風にしたり、ヨーグルトやシャーベット、フラッペなどのスイーツアレンジにも活躍します。

商品情報

商品名：黒糖ミルク珈琲の素

種類別：ドリンクベース（希釈タイプ）

内容量：275ml

価格：594円（税込）

発売日：2026年4月16日（木）

販売場所：全国の久世福商店 店舗／公式オンラインショップ

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黒糖ミルク珈琲の素の開発者による開発秘話を公開中。商品にかける想いや開発裏話をお聞きしました。

――開発のきっかけは何だったんでしょうか？



開発のきっかけは、正直に言うととても個人的な発想で……少し恥ずかしいのですが（笑）。

私の家族は、出かけると必ずカフェに立ち寄って、ほっと一息つく時間を大切にしています。中でも私には、どうしても外せないお気に入りのカフェとメニューがあって。1杯700円程度のミルクコーヒーが、とてつもなく好きなんです。ただ、毎回「おいしいなぁ」と思いながらも、がぶがぶ飲める価格ではなくて…

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