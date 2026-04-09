これから迎える暑い季節、食欲がない日でも続く。“スーププロテイン” という新習慣。SOU＋YOU コーンスープ風味が「ジャパン・フード・セレクション」グランプリ受賞!!

株式会社ウエニ貿易

プロテインやスポーツサプリメントなど、革新的な商品を展開し、健康食品事業を強化している株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜）が展開するウェルネスブランド「MY ROUTINE（マイルーティーン）」の「SOU＋YOU（スーユー） コーンスープ風味」は、一般社団法人日本フードアナリスト協会主催の「ジャパン・フード・セレクション」において、グランプリを受賞いたしました。本商品は、たんぱく質を“スープとして取り入れる”新しい発想により、これから迎える暑い季節でも無理なく続けられる栄養習慣として評価されました。

■開発背景

近年、気温の高い日が増える中で、これからの季節は、食欲が落ちやすくなったり、冷たい飲料や軽食に偏りがちになるなど、食生活が変化しやすい時期です。忙しい日常の中で食事を簡略化しがちな現代人にとって、「しっかり栄養を摂ること」と「無理なく続けられること」の両立は容易ではありません。こうした背景の中で、「日常に取り入れやすい栄養習慣」へのニーズが高まっています。「SOU＋YOU」は、温かいスープとして取り入れることで、食事の一部として自然にたんぱく質を補給できる設計とし、季節を問わず続けやすい商品として開発されました。

■受賞商品 まろやか仕立てのコーンスープ風味 について

▲イメージです。▲SOU＋YOU まろやか仕立てのコーンスープ風味【評価されたポイント】

１.忙しい朝の食事課題を解決し、手軽に栄養補給ができる点

２.従来の甘いプロテインとは異なる、料理にも活用できる設計

３.すぐに溶け、シェーカー不要でお湯を注ぐだけの手軽さと、日常に取り入れやすい味わい

４.プロテインは飲みづらいというイメージを覆す、新しい選択肢である点

５.「スーププロテイン」という特徴がわかりやすく、新しい価値を提案している点

本受賞は、2026年3月16日に同アワードより正式発表されました。

▼ジャパン・フード・セレクション 公式HP

https://www.japan-foodselection.com/prize/z59k52d9q6

【ジャパン・フード・セレクションとは】

「ジャパン・フード・セレクション」は、2万3千人規模の食の専門家「フードアナリスト」によって構成される、日本初の食品・食材の審査・認定制度です。

味覚や後味に加え、視覚・嗅覚・触感・聴覚といった五感をはじめ、ニュース性やネーミング、ストーリー性、安全性など、100項目におよぶ厳格な基準のもと絶対評価方式で審査が行われます。その中でも「グランプリ」は、総合的に極めて高い評価を獲得した商品にのみ授与される最高位の賞です。

このたび本商品がグランプリを受賞したことは大変光栄であり、日常に取り入れやすい新しい栄養習慣としての価値が評価された結果であると受け止めております。

■商品概要

まろやか仕立てのコーンスープ風味

まろやかな甘みとコクが広がるコーンスープ風味。やさしい味わいで、朝のスタートや運動後の栄養補給にも取り入れやすく、牛乳や豆乳と合わせれば、より濃厚で満足感のある味わいも楽しめます。1食分でたんぱく質20.6g、付属スプーン1杯で10.3gを摂取でき、ライフスタイルに応じた調整が可能。しっかり栄養を補いながら、日常に無理なく取り入れられる一杯に仕上げました。

■商品名 ：SOU＋YOU まろやか仕立てのコーンスープ風味

■内容量 ：420g

■価格 ：3,300円（税込）

■販売先 :全国の総合スーパー、GMS、スポーツ専門店(一部店舗除く)「MY ROUTINE ONLINE SHOP」、「MY ROUTINE 楽天市場店」、「MY ROUTINE Amazon店」他

■販売者 ：株式会社ウエニ貿易

《SOU＋YOU 商品ページ》：https://www.myroutine.jp/brand/souyou(https://www.myroutine.jp/brand/souyou)

■SOU＋YOU ブランドメッセージ＆その他ラインナップ

「SOU＋YOU(スーユー) 」とは・・・

「スープ＝SOU」と「あなた＝YOU」を組み合わせた造語。

“あなたの朝に寄り添う存在でありたい”という想いを込めています。おいしさと栄養、

そして温かさを届けることで、「カラダとココロを満たす新しい朝の習慣」を提案します。

▲SOU＋YOU ＼クリーミーな美味しさ／ 完熟かぼちゃ風味▲SOU＋YOU ＼こく旨仕立ての／ コンソメスープ風味▲SOU＋YOU ＼白ご飯に合う／ みそ汁風味▲SOU＋YOU ＼だし香る／ 和風きのこスープ風味

■公式Instagramアカウントで情報を発信!

■Instagram：https://www.instagram.com/myroutine_beauty_official/

■アカウント名：myroutine_beauty_official

※このページで使われている画像はイメージです。▲マイルーティーン公認 管理栄養士加藤潤也氏

【管理栄養士監修レシピを公開中】

管理栄養士加藤潤也氏による「５分で作れるアレンジレシピ」を順次公開予定。忙しい朝でも『栄養×時短×おいしさを両立』できる一杯をご提案します。

SOU＋YOU レシピ公開ページはコチラ :https://www.myroutine.jp/contents/recipe-soup/

株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社です。

海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「アニディール」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。