【新刊書籍のご案内】『ELG（エコシステム・レッド・グロース） パートナー/代理店と共に成長する次世代型マーケ・営業組織の事業戦略』4月9日発売

株式会社宣伝会議

広告・マーケティングの専門出版社 株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、『ELG（エコシステム・レッド・グロース） パートナー/代理店と共に成長する次世代型マーケ・営業組織の事業戦略』を4月9日、全国の有力書店とオンライン書店で発売します。多くの企業が労働力不足・採用難に悩む中、社外に1,000人の営業を創るプロセスを公開。BtoB事業を成長させるELG（エコシステム・レッド・グロース）の仕組みと、そのプロセス・KPI・組織を徹底解説した実践書です。

2026年4月9日発売／発行：宣伝会議

編著：梅木俊成（電通）、井上拓海（パートナープロップ）

定価：2,200円（本体2,000円＋税）

ISBN：978-4-88335-653-9

四六判／332ページ

詳細・購入はこちら :https://amzn.to/48qIfCT

パートナー・代理店と共にエコシステムを構築し、事業を飛躍させるための具体的プロセスを徹底解説

■「ELG」が次なる10年の事業成長を作る”主要アジェンダ”になる

日本は今、労働力不足・採用難という構造的な壁に直面しています。このマクロ環境においては、自社営業を増やすことで成長する直販モデルのみならず、代理店営業が足しげく通ってパートナ-との関係を構築する旧来型の代理店チャネルも、限界を迎え始めています。

この成長の制約を突破し、少人数で高効率な拡大を実現する道が、外部エコシステム＝パートナ-を巻き込む経営思想「ELG（エコシステム・レッド・グロース）」です。

■エコシステム設計を実行可能な形に落とし込んだ「ELG MODEL」

パートナービジネス、そしてELG戦略を実行する上で、それを実行するためのベストプラクティスはまだ世の中に存在していませんでした。

本書では、KPIと施策をセットにしたプロセスモデルをパートナー領域へ初めて適用し、日本企業向けに体系化した「ELG MODEL」を徹底解説。

ELGを実現するためのステップを「プランニング」「リクルーティング」「オンボーディング」「アクティベーション」「リテンション」の5つに分解し、それぞれ具体的な進め方を紹介します。

■2名の実務家による実体験を元にした共著

電通 マーケティングコンサルタント 兼 電通B2Bイニシアティブ共同代表の梅木俊成氏と、パートナービジネス支援のスタートアップ・パートナープロップを率いる代表取締役社長 井上拓海氏が、グローバルの潮流である「ELG（Ecosystem-Led Growth：エコシステム主導型成長）」を、日本企業の文化に最適化した「ELG MODEL」として体系化しました。

戦略の全体像・プランニングだけではなく、明日から実践できる施策群が満載です。

著者プロフィール

梅木俊成（うめき・としなり）

株式会社電通 第8マーケティング局B2Bマーケティングコンサルティング部

マーケティングコンサルタント 電通B2Bイニシアティブ共同代表

総合人材会社、(株)サイバー・コミュニケーションズ、(株)電通西日本を経て2018年より(株)電通に所属。素材、半導体、産業用ロボット、ビジネス用PC等の製造業、人事・会計・セキュリティソフト等のSaaS商材等、400社以上の国内外におけるB2B事業のGTM戦略コンサルティングを担当。主に、１.B2Bブランディング等のプロダクトマーケティング戦略、２.ABM、RevOps、PRM等のセールスマーケティング戦略、３.コミュニティ施策等のリレーションシップマーケティング戦略という3つの戦略の統合プロデュースを行う。電通グループ18社横断組織（160名）「電通B2Bイニシアティブ」共同代表。

井上拓海（いのうえ・たくみ）

株式会社パートナープロップ 代表取締役社長

株式会社リクルートのSaaS事業にて「Airペイ」などAirシリーズのアライアンスの戦略設計～推進を実施。月間受注数が数十件から数千件にグロースを実現。その後、同社にてプロダクトマネジャーとして新規事業の立上げを経験。現在は、パートナービジネスを科学するPRMツールを提供する(株)パートナープロップを創業。スタートアップから大手企業まで、数々のパートナービジネスを支援し、ELG MODELやパートナーマーケティングの体系化を主導。

目次

第1部：国内企業に求められる新たな営業スタイル

・第1章：変わる市場環境、変わらない日本企業

・第2章：なぜ、今グローバルでELGの重要性が増しているのか

・第3章：パートナーマーケティングの台頭

第2部：ELGの全体像「ELG MODEL」

・第4章：ELGという新しい思想

・第5章：ELG MODEL

・第6章：パートナーマーケティング

第3部：プランニング

・第7章：プランニングの2W1H

・第8章：パートナープログラム

第4部：実行プロセス

・第9章：パートナーリクルーティング

・第10章：オンボーディング

・第11章：アクティベーション

・第12章：リテンション

第5部：組織構成

・第13章：3つの役割

・第14章：ELG MODELの部門間関係

第6部：オペレーション

・第15章：データマネジメントの実現

・第16章：注意して作るべき4つのオペレーション

第7部：発展していくELG MODEL

・第17章：日本企業が真のグローバル企業になるためには

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。