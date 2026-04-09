4周年を記念した限定ビュッフェ 「コーダロッサ ピッツェリア・マーケット」開催！4月29日（水）～5月6日（水）

ACAO BLOOM株式会社

ACAO BLOOM株式会社（静岡県熱海市上多賀）が運営する、海の見えるピッツェリア「CODA ROSSA（コーダロッサ）」は、2026年4月24日（金）に開業4周年を迎えます。これを記念して、2026年4月29日（水・祝）から5月6日（水・祝）のゴールデンウィーク期間中に、限定ランチビュッフェ企画「コーダロッサ ピッツェリア・マーケット」を開催します。ナポリピザ5種をはじめ、パスタやスープ、静岡県産野菜を使ったサラダを含むアンティパスト15種など、全20種類のメニューをビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。

（予約ページ：https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220502/22039494/）

CODA ROSSAは本場イタリア製のピザ窯で焼き上げたナポリピザを中心に、パスタやアンティパストなど多彩なイタリア料理を提供するピッツェリアです。相模灘を一望する全席オーシャンビューの空間で、静岡が誇る旬の食材を活かした料理をお楽しみいただけます。2022年の開業以来たくさんのお客様にご愛顧いただき、2026年4月24日に4周年を迎えます。

「コーダロッサ ピッツェリア・マーケット」は、活気あるイタリアの市場さながらの「選ぶ楽しさ」と「ライブ感」を体験できる限定ランチビュッフェです。店内の石窯からは焼きたてのピザが次々と焼き上がり、定番のマルゲリータをはじめ、チーズ、魚介、お肉、野菜などバリエーション豊かな5種類のナポリピザを提供します。

色とりどりのアンティパストや、サラダ、温菜もビュッフェ形式で展開。この企画限定のメニューとして、通常はアラカルトで提供しているCODA ROSSAの人気パスタ「釜揚げしらすのシソベーゼ」をはじめ、石窯で焼き上げる「静岡県産の旬野菜のグリル」、ビーツや雑穀、ナッツを取り入れたイタリアンデリも食べ放題に。通常のランチビュッフェに約10品を加えた全15品ほどのアンティパストメニューから、お好きなものを好きなだけお楽しみいただけます。

どの席からも海を望む熱海らしい空間の中で、焼きたてのナポリピザやパスタ、アンティパストとともに、ゆったりとしたランチタイムをお過ごしください。

企画詳細

石窯から焼きたてのピザが次々と提供されるライブ感とともに、彩り豊かなイタリアンメニューをビュッフェ形式で自由にお楽しみいただけます。

CODA ROSSAのアラカルトで人気のメニューも、今回に限り食べ放題でご提供。全席オーシャンビューの熱海らしいロケーションの中で、特別なランチ体験をお届けします。

＜おすすめメニュー＞マルゲリータ

マルゲリータ

ナポリ産小麦を低温でじっくり長時間発酵させ、小麦の香りと旨みを引き出した生地。自家製トマトソースとモッツァレラの調和を大切に、高温の窯で香ばしく焼き上げた、シンプルで王道の一枚です。

釜揚げしらすのシソベーゼ

釜揚げしらすのシソベーゼ

当店人気No.1のパスタ。たっぷりの釜揚げしらすと大葉のソースを絡めた“シソ”ジェノベーゼ。紫蘇のさわやかな香りが広がる味わいです。

静岡県産の旬野菜のグリル

静岡県産の旬野菜のグリル

三島西麓野菜を中心に伊豆地方で採れた色とりどりの野菜をシンプルにグリルした一皿。自家製アンチョビバターソースが野菜の旨みを引き立てます。

企画概要

名称：コーダロッサ ピッツェリア・マーケット

開催期間：2026年4月29日（水・祝）～5月6日（水・祝）

時間：11:00～15:00（ランチタイム 70分制）

価格：大人 2,970円（税込）、お子様（6歳～12歳）1,600円（税込）、6歳未満 無料

※ACAO FORESTご入園のお客様は、ドリンクバー550円分をサービスいたします。入園チケットをスタッフへご提示ください。

※上記期間中のランチタイムは「コーダロッサ ピッツェリア・マーケット」のみご利用いただけます。

ビュッフェ内容：

窯焼きピザ（5種類）、パスタやサラダ、スープを含むアンティパスト（15種類）

ご予約：https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220502/22039494/

CODA ROSSAについて

広々とした店内は全席オーシャンビュー。新鮮な静岡食材を使用した前菜や、イタリア製の釜で焼き上げるナポリピザが自慢です。特にピザは、生地のもちもち感と風味豊かなトッピングが絶妙で、何度でも食べたくなる美味しさ。地元の魚介や肉を使った料理も豊富で、食事とともに美しい海の景色を堪能できます。

店名：CODA ROSSA（コーダロッサ）

所在地：静岡県熱海市上多賀1027-8 ACAO ROSE SQUARE 3F

営業時間：平日｜11:30～21:00（L.O. 料理20:00／ドリンク20:30）

土日祝｜11:00～21:30（L.O. 20:30）

定休日：なし

電話番号：0557-52-3075

アクセス：

・ACAO FOREST 無料送迎バス（熱海駅前より運行）

・東海バス「アカオフォレスト」下車 徒歩すぐ

・タクシー 約15分（熱海駅より）

ホームページ：coda-rossa.jp(https://coda-rossa.jp)

Instagram：https://www.instagram.com/coda_rossa_atami/

ACAO FORESTについて

20万坪の丘陵地に在る、個性豊かな13のガーデンやアート作品から構成されるリゾートパークです。太平洋の絶景を臨みながら、季節の花々が咲き誇るガーデンや園内に点在するアート作品巡りを楽しめるのは、当園ならではの魅力です。そのほか、隈研吾氏が設計したカフェ「COEDA HOUSE」や歴史ある「曽我浅間神社」、ハーブやアロマの手作り体験施設であるgift & workshop「cokage」もございます。

入場料金：大人2,500円～（前売：2,250円～(https://www.kkday.com/ja/product/123781-acao-forest-akao-herb-and-rose-garden-advance-ticket-handmade-experience-shizuoka-japan)）、小人（小学生）1,000円 未就学児無料

※ペット同伴の場合は別途1,000円をいただきます。

営業時間：9:00～17:00（16:00最終入園）

住所：静岡県熱海市上多賀1027-8

休園日：無し ※荒天時休園の場合あり

アクセス：JR熱海駅より東海バス６番線乗車 「アカオフォレスト」下車、

熱海駅前より送迎バス（9時50分～15時25分）

ホームページ：https://acao.jp/forest

Instagram：https://www.instagram.com/acaoforest