【CHEFLINK導入事例インタビュー 株式会社 銀座おのでら】スポット勤務からの正社員雇用でミスマッチのない職人採用を実現

株式会社シェアダイン

料理人と飲食事業者をつなぐ総合サービス「CHEFLINK(シェフリンク)」を提供する株式会社シェアダイン(本社:東京都港区、代表取締役：飯田陽狩、以下シェアダイン)は、株式会社銀座おのでら（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：木村吉孝、以下 銀座おのでら）が運営する「廻転鮨 銀座おのでら 京都店」において、CHEFLINKを活用し、スポット勤務を経たうえで正社員採用に至った事例を公開いたしました。

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https://chef-link.com/business/casestudies/ginza-onodera/(https://chef-link.com/business/casestudies/ginza-onodera/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260409_release)

■導入の背景：店舗拡大に伴う人材確保と、現場負担の両立が課題に

銀座おのでらの日本国内第二事業部 小林部長は、大阪・京都・名古屋など複数エリアの店舗運営を進める中で、技術と現場適応力を兼ね備えた職人の確保が課題となっていました。



特に「廻転鮨 銀座おのでら 京都店」では少数精鋭で営業を行っており、繁忙期や急な欠員発生時には近隣店舗や東京からの応援で対応する場面もありましたが、応援スタッフ側の負担に加え、移動・宿泊費などのコスト増にもつながっていました。



そうした中、銀座おのでらの母体であるONODERA GROUPの別事業でCHEFLINKが利用されていたことをきっかけに、「廻転鮨 銀座おのでら 京都店」でも活用が始まりました。

■CHEFLINK導入による効果

■＜お客様の声＞株式会社銀座おのでら 日本国内第二事業部 部長 小林祐貴 様

- 高い技術を持つ職人をスポットで活用し、現場品質を維持- 責任者のシフト調整負担と心理的負荷を軽減- スポット勤務を通じて、現場との相性を見極めた採用を実現- 料理人側も、求人票だけでは分からない職場の空気を確認可能

「今回、縁あってCHEFLINKを通じて"スポット"で働いてもらっていた職人を正社員として迎えることができました。書類や面接だけではなく、実際に現場で働いてもらいながら適性を見ることができたため、理想的な雇用につなげることができたと感じています。実際に一緒に働くことで適正を確認できるのは、従来の採用にはないCHEFLINKの価値だと思います。」

■＜CHEFLINKのユーザーの声＞廻転鮨 銀座おのでら 京都店 福山富子 様

「私にとってCHEFLINKでのスポット勤務は、一時的な仕事ではなく、自分に合う職場かどうかを見極めたうえで次の一歩を決める機会になりました。実際に働いてみたことで、お店全体の雰囲気や、そこで働く方々の様子が分かりました。募集だけを見ていたら分からなかったと思いますし、実際に入ってみたからこそ『ここで働くとどういう感じか』が見えました。」

シェアダインは今後も、飲食業界の人材不足解決と働き方改革の実現に向けて、CHEFLINKを通じた価値提供を続けてまいります。

■株式会社銀座おのでらについて

■CHEFLINK（シェフリンク）とは https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260409_release)

- 社名：株式会社銀座おのでら- 代表者名：代表取締役社長 木村吉孝- 住所：東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル19階- 事業内容：株式会社銀座おのでらが運営する「銀座おのでら」ブランドは、「銀座から世界へ」をコンセプトに、鮨・天ぷら・鉄板焼・薪焼・麺・海鮮丼といった伝統の日本食を世界へ伝えていくことを目的とし、3カ国26店舗を展開（2026年4月現在）。一部の店舗ではミシュランガイドの星を獲得。飲食店運営、EC事業、「GINZA ONODERA 鮨アカデミー」の運営。

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、これまで提供してきた「CHEFLINK（キャリアサポートSNS）」と「SPOT CHEF（食の専門人材手配・採用サービス）」を統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。

■CHEFLINKのサービス概要

- 最短即日、1日3時間から利用可能- お支払いは利用分のみ、初期費用・月額費用は一切不要- 正社員雇用も可能- 4万人以上の食の専門人材が登録

▶︎詳しくはこちら https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260409_release)

CHEFLINKの仕組み■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260409_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、4万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260409_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260409_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260409_release)- 「キッチン × ビジネス」に特化した飲食業界向けメディア「Kitchen Biz Journal（キッチンビズジャーナル）：https://chef-link.com/business/journal/(https://chef-link.com/business/journal/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260409_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：press@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260409_release)