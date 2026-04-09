パートナー・代理店を通じた飛躍的事業成長を。事業成長の構造を問い直すELG戦略を解説した戦略書「ELG（エコシステム・レッド・グロース）」を4月9日に発売開始

株式会社パートナープロップ

「パートナーマーケティング」を実現する国内のリーディングカンパニーとしてPRM(パートナー関係管理システム)を提供する株式会社パートナープロップ（本社：東京都千代田区、代表取締役 ：井上 拓海、以下：パートナープロップ）は、株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：松本 千里、以下：電通）の梅木 俊成氏（電通B2Bイニシアティブ 共同代表）との共著により、書籍「ELG（エコシステム・レッド・グロース） パートナー/代理店と共に成長する次世代型マーケ・営業組織の事業戦略」を刊行することをお知らせします。

直販中心・属人的な営業体制が限界を迎える中で、社外のエコシステム、特にパートナーと共に事業を成長させている企業のELG（エコシステム・レッド・グロース）戦略に焦点を当て、その実践手法を網羅的に整理しています。電通の梅木氏がこれまで蓄積してきた事業戦略やパートナービジネスの知見と、パートナープロップのパートナービジネス支援を通じて蓄積してきた知見を掛け合わせて、日本において初めて、ELG戦略を書籍として体系化いたしました。

■本書刊行の背景

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/4883356531

生産年齢人口の減少や営業人材の採用難により、直販中心・属人的な営業体制は限界を迎えつつあります。一方で、事業成長を続ける企業の多くは、パートナー企業と役割を分担し、エコシステム全体で価値を創出する成長モデルへと舵を切っています。しかし、日本国内ではパートナービジネスが「代理店管理」や「商流整理」にとどまり、事業成長の中核戦略として体系的に整理されてこなかったのが実情です。特に、大手メーカーやB2B企業では、既存の直販組織や代理店網との関係性が複雑化し、パートナー活用を戦略レベルで再設計することが難しいという課題を抱えています。

こうした背景を受け、本書は、日本企業のB2Bマーケティング・営業構造を長年支援してきた電通の梅木氏と、パートナービジネス支援を担ってきたパートナープロップの井上が共著という形で執筆されました。特に、電通の梅木氏は、電通グループ18社で構成されたBtoB専門プロジェクト組織「電通B2Bイニシアティブ」の代表であり、数多くのエンタープライズ企業の変革を支援してきた実績をお持ちです。 現場で蓄積された一次情報と、大手企業・多業界で通用する理論・フレームワークを掛け合わせることで、業種や企業規模を問わず活用できる「エコシステム型成長」の実践書としてまとめています。

▪️本書の特徴

本書は、エコシステム戦略を進める上での、全てのプロセスを解説した実践書です。書籍においては、ELG戦略が注目される時代背景を整理した上で、著者の経験ももとにしながら、ELG戦略を進める上で重要な「ELG MODEL」というプロセスモデルを初公開しています。

パートナーマーケティングやPRMといったELG戦略を実現するために必要な施策群も具体的に解説しており、すぐに実践出来るナレッジが満載です。パートナービジネスや代理店活用にお困りの皆様のみならず、BtoBの事業において、戦略やマーケティング、営業に関わる全てのビジネスパーソンにとって必携の一冊です。

第1部 国内企業に求められる新たな営業スタイル

人口減少や採用難が前提となる市場環境において、なぜELGが有効なのか。そして、旧来型エコシステムと、グローバルで流行する現代型のエコシステムの違いまで、マクロ的な営業トレンドの中でエコシステムを軸にした経営思想「ELG」を解説しています。

第2部 ELGの全体像「ELG MODEL」

パートナーリクルーティングからオンボーディング、アクティベーション、リテンションに至るまで、ELGを通じて成果を生み出している企業の共通項を抽出し、「ELG MODEL」モデルをベストプラクティスとして体系化しています。KPIの設計からフェーズ設計まで、個人の経験や勘に依存せず、再現性をもって実行できる設計思想と手法を提示しています。

第3部 プランニング

ELGの実現に向けた「ELG MODEL」を実践するために必要なプランニングアジェンダを整理しています。パートナーターゲティングを進める上でのフレームワーク「WHO-WHYーHOW」や、パートナープログラム、パートナーマーケティングのキャンペーン設計など、ELGの成功の肝となる企画アジェンダを整理しています。

第4部 実行プロセス

ELG MODELを実現するために必要な施策の実行プロセスを解説しています。パートナーマーケティングだけではなく、パートナーリクルーティング、オンボーディング、アクティベーション、リテンションに至るまで、どのような施策をどのような順番で実施するべきなのか、明日から使えるTIPSを数多く盛り込んでいます。

第5部 組織構成

パートナーマーケターやパートナーセールスといった職種分担や役割、求められるスキルまで含め、ELG実現に向けて整備するべき組織構成を扱った章です。また、こうした分業体制をどのような組織設計に落とし込むかについても最新の事例を紹介しています。

第6部 オペレーション

昨今のRevOpsの潮流の中で、ELG MODELを実践していく上でどのようなオペレーションを整備するべきかを紹介しています。バッティングチェックやMDFの運用、ランク昇格条件など、実務で使えるオペレーションモデルをお伝えします。

第7部 発展していくELG MODEL

国内だけではなく、海外進出においても、ELG MODELは非常に重要な戦略プロセスとなります。海外展開の際にはELG戦略をどう進めるべきか、そして日本においてELG戦略はどのように普及していくのかについて、取りまとめています。

■本書概要

書名：「ELG（エコシステム・レッド・グロース） パートナー/代理店と共に成長する次世代型マーケ・営業組織の事業戦略」

著者：株式会社電通 梅木俊成、株式会社パートナープロップ 井上拓海

執筆協力：株式会社パートナープロップ 浅井雄大

出版元：株式会社宣伝会議

発売日：2026年4月9日

仕様：単行本／電子書籍

■著者プロフィール

詳細はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/4883356531梅木 俊成 （株式会社電通 第8マーケティング局B2Bマーケティングコンサルティング部 マーケティングコンサルタント 電通B2Bイニシアティブ共同代表）

総合人材会社、(株)サイバー・コミュニケーションズ、(株)電通西日本を経て2018年より(株)電通に所属。素材、半導体、産業用ロボット、ビジネス用PC等の製造業、人事・会計・セキュリティソフト等のSaaS商材等、400社以上の国内外におけるB2B事業のGTM戦略コンサルティングを担当。主に、１.B2Bブランディング等のプロダクトマーケティング戦略、２.ABM、RevOps、PRM等のセールスマーケティング戦略、３.コミュニティ施策等のリレーションシップマーケティング戦略という3つの戦略の統合プロデュースを行う。電通グループ18社横断組織（160名）「電通B2Bイニシアティブ」共同代表。

井上 拓海（株式会社パートナープロップ 代表取締役）

株式会社リクルートのSaaS事業にて「Airペイ」などAirシリーズのアライアンスの戦略設計～推進を実施。月間受注数が数十件から数千件にグロースを実現。その後、同社にてプロダクトマネジャーとして新規事業の立上げを経験。現在は、パートナービジネスを科学するPRMツールを提供する(株)パートナープロップを創業。スタートアップから大手企業まで、数々のパートナービジネスを支援し、ELG MODELやパートナーマーケティングの体系化を主導。

■株式会社パートナープロップについて

株式会社パートナープロップは「共創を、社会のエンジンに。」というミッションを掲げ、「パートナーチャネル」のアップデートを可能にするスタートアップ企業です。世界市場規模38兆円と巨大市場となっているPRM（パートナー・リレーションシップ・マネジメント）領域を牽引し、日本を代表とするリーディングカンパニーとして企業間の共創を促進する社会の実現を目指します。

パートナーマーケティングを実現するPRM「PartnerProp」とは

あらゆる企業がパートナーマーケティングを実現するために、当社では PRM （パートナー関係管理システム）である「PartnerProp（パートナープロップ）」を開発・提供しております。これまでのパートナーチャネルは、企業間を跨ぐため、パートナーの活動状況の”見える化”や、パートナーと共に販売促進していくための”仕組み作り”が困難な状態でした。

当社が提供するPRMツール「PartnerProp（パートナープロップ）」を活用することで、それらの課題を解決して、パートナーチャネルの成果拡大、ひいては企業成長を実現します。すでにエンタープライズ企業からスタートアップまでさまざまな企業で幅広く活用され、国内最大級のレビューサイト「IT review」にて、PRMカテゴリでリーダー評価を獲得しています。https://www.itreview.jp/products/partnerprop/reviews

■『PartnerProp』サービスページ：https://partner-prop.com/

■「パートナーマーケティングとは？」：https://partner-prop.com/partner-marketing/

社名：株式会社パートナープロップ

事業内容：PRM ツール「PartnerProp」の企画・開発・販売 設立：2023年5月

代表者：代表取締役 井上 拓海 本社：東京都千代田区平河町2丁目5-3 MIDORI.so 3F

公式HP：https://partner-prop.com/