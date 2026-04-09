椿本チエイン、産業用機械製品情報サイトを WOVN.io で6言語対応

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、株式会社椿本チエイン（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：木村隆利、以下 椿本チエイン）の「産業用機械製品情報サイト」に導入されました。これにより、世界中のエンジニアや機械設計者に対して、500シリーズ・5,000ページにも及ぶ製品のスペックや機能を、現地語で正確かつスピーディーに届けることができるようになります。今後は、海外市場でのお客様との接点創出をさらに強化していかれます。

■世界中のあらゆる産業を支える椿本チエイン。海外での販促強化と認知拡大に向けて、製品サイトの情報発信に注力

椿本チエインは1917年の創業以来、モノづくりにおける「動かす」技術を軸に発展し、現在は、パワートランスミッション事業、モビリティ事業、マテリアルハンドリング事業に加え、新ビジネスの創出にも積極的に挑戦しています。世界シェア No.1 を誇る産業用スチールチェーン・自動車エンジン用タイミングチェーンシステムをはじめ、同社の技術は幅広い産業で活用されています。

同社は世界28の国・地域に拠点を展開し、海外市場で事業を拡大しており、海外売上比率は約7割を占めています。特にパワートランスミッション事業部では、欧州、アメリカ、インド、東南アジアなどでの販促強化が求められていました。しかし、国内ではブランド認知が高い一方、海外市場では認知拡大が課題となっていました。

同社の産業用機械製品情報サイトでは、世界中のエンジニアや機械設計者に向けて、「生産性の向上」や「環境負荷の低減」といった付加価値に加え、最新の CAD データや製品仕様などの正確な情報を提供しています。製品選定に関わるお客様との接点創出を図るとともに、海外市場において幅広い製品情報を迅速かつ正確に届けるため、同社では製品サイトを重要なマーケティングチャネルとして位置づけ、情報発信を強化することとなりました。

■属人化をなくし、500シリーズ・5,000ページの製品情報を多言語でスピーディーに発信

海外市場への情報発信を強化する中で、多言語対応は重要なテーマでした。従来も英語と簡体字には対応していましたが、産業用機械製品は専門用語が多く、技術知識を持つ限られた社内スタッフが翻訳業務を兼務していたため、運用の属人化が課題となっていました。

また、同社の製品ラインナップはシリーズ数だけでも500種類に及び、カスタマイズを含めると膨大な組み合わせが存在します。製品ページも5,000ページ規模にのぼる一方で、英語や簡体字以外の言語ニーズも急速に高まっており、人手による翻訳運用では情報更新のスピードや対応言語の拡張に限界がありました。

さらに、産業用機械製品はスペックや機能の正確な理解が受注の鍵を握ります。海外市場では現地語で正確な製品情報を幅広く提供することが顧客体験の向上や SEO 対策にも直結します。このような背景から、多言語での情報発信体制の抜本的な見直しが求められていました。

そこで、各地域のニーズに応じた多言語展開を効率的に推進し、海外からの売上最大化を目指すべく WOVN.io を導入しました。導入後は、これまではアクセスが少なかった地域からの流入増加が見られるなど、海外のお客様との接点が拡がり始めています。

■WOVN.io 採用の決め手

下記4点が WOVN.io 採用の決め手となりました。

- AI 自動翻訳により、運用負荷を軽減しながら、大量の製品情報を正確にスピーディーに発信WOVN.io の高精度 AI 翻訳基盤『Maestro』は、多様な翻訳方式や機能を組み合わせることで、精度の高い自動翻訳を実現します。500シリーズ・5,000ページに及ぶ大量の製品情報を持つ椿本チエインの製品サイトにおいても、技術用語やスペック等を正確に表現しながら、人手に頼らずに効率的に多言語での発信ができる点を評価いただきました。- WOVN.copilot の併用により、自社での翻訳確認が難しい言語でも安心の翻訳品質を実現生成 AI と人力を組み合わせる WOVN.copilot を使うことで、スピーディに「事故のない」翻訳品質を実現できます。特に自社での翻訳確認が難しいスペイン語やヒンディー語についても、安心の翻訳品質を実現できます。- 複雑な設定なしで海外 SEO 対策が可能海外のエンジニアなど、椿本チエインに関心を持つ方々が多言語で Web 検索をした際にも検索エンジンに表示されることは必須要件でした。WOVN.io であれば、複雑な設定なく多言語サイトを検索エンジンにインデックスさせることができ、技術的要件を高い水準で満たしている点を評価いただきました。- 個人情報の取得除外機能で、セキュリティ認証がある製品サイトでも安全ページ単位や部分単位など、細やかな粒度で、機密情報や個人情報を WOVN.io に送信しないように設定することが可能です。マイページへのログインなどセキュリティ認証がある同社の製品サイトでも、安全にお使いいただいています。

■導入サイトについて（ https://tt-net.tsubakimoto.co.jp(https://tt-net.tsubakimoto.co.jp) ）

椿本チエインの産業用機械製品情報サイトに導入され、日本語から6言語（英語、韓国語、簡体字、繁体字、スペイン語、ヒンディー語）に対応しています。

■今後の展望

椿本チエインでは、ビジネスを展開する各地域の事業成長スピードに合わせて、柔軟かつ戦略的に対応言語を追加していくことも視野に入れています。製品サイトを「多言語での情報発信のハブ」として機能させ、世界中のエンジニアが、必要な時に、最適な言語で、同社の革新的な技術にアクセスできる環境を整えることで、グローバルにおける競争力をさらに高めていかれます。

WOVN は、企業のグローバル展開と情報発信力向上を支える多言語化 AI ソリューションとして、製品を開発し支援をしていきます。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io(https://mx.wovn.io) ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。





企業情報

会社名 ： Wovn Technologies株式会社

所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 ： 代表取締役社長 林 鷹治

設立 ： 2014年3月

資本金 ： 53億6,701万円（資本準備金含む）※2021年9月1日現在

事業内容 ： Web サイト多言語化 AI ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化 AI ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP ： https://wovn.io/ja

本件に関するお問い合わせ

Wovn Technologies株式会社 広報担当

prtm@wovn.io

03-6434-0246