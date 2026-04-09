【4月21日（火）開催】採用難時代を勝ち抜く！アルバイトから選ばれ続ける店舗の条件とは？

株式会社ウィルグループ

ウィルグループのリファラル採用を活性化させるクラウドサービス「Refcome（リフカム）」を提供する株式会社ウィルオブ・パートナー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：清水 巧）は、無料オンラインセミナー「採用難時代を勝ち抜く！アルバイトから選ばれ続ける店舗の条件」を2026年4月21日（火）に開催します。

「求人を出しても応募が来ない」「せっかく採用してもすぐ辞めてしまう」――そんな悩みを抱えていませんか？

アルバイト・パートの採用市場はかつてないほど厳しさを増しています。一方で、同じ業界やエリアであっても「人が集まり、定着する店舗」と「慢性的な人手不足に悩む店舗」が存在しているのも事実です。その違いはどこにあるのでしょうか？

本セミナーでは、店舗スタッフの労務管理・エンゲージメント可視化を支援するTECH CREW株式会社と、リファラル採用支援を行うウィルオブ・パートナーが、それぞれの知見とデータをもとに「アルバイトから選ばれ続ける店舗」の条件を紐解きます。 数百社・数千店舗の従業員データから見えた離職の本当の要因や、スタッフ自らが友人を紹介したくなる職場の共通点など、給与や待遇だけでは語れない“店舗力”の正体に迫ります。

採用コストの削減と定着率の向上を同時に実現するヒントが詰まった60分です。ぜひご参加ください。

＜本セミナーは、このような方々におすすめです＞

・アルバイトの離職率が高く、常に採用活動に追われている方

・店舗ごとのエンゲージメントや課題がブラックボックスで可視化できていない方

・友人紹介（リファラル採用）を取り入れたいが、仕組みの作り方や推進方法がわからない方

・セミナー概要

・登壇者

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34777/table/390_1_751203094a7abaf8561a4731cf61f0df.jpg?v=202604091051 ]TECH CREW株式会社 代表取締役ドリー・ロドリゲス 氏

ブラジル出身。慶大大学院修了後、ソニーやリクルートで数々の大規模プロダクト開発を牽引。現在はHRテック企業を率い、累計26,000事業所が導入する店舗向け人事データ基盤「人事CREW」を提供。入社手続きからエンゲージメント分析までを網羅し、人事データを経営の意思決定に直結させる「人が辞めない店舗マネジメント」の専門家として企業の成長を強力に支援している。

株式会社ウィルオブ・パートナー代表取締役社長 清水 巧

2013年にSansan株式会社入社。カスタマーサクセス部の立ち上げを経験後、2014年に株式会社リフカム（現：株式会社ウィルオブ・パートナー）を設立。ピボットを経て、リファラル採用を活性化するクラウド「Refcome」を立ち上げる。2018年、Forbes「アジアを代表する30歳未満の30人」に選出。2024年10月にウィルオブ・ワーク社の子会社なる。

株式会社ウィルオブ・パートナー

「個と組織の意志をつなぐパートナー」をミッションに、リファラル採用に特化したクラウドツールおよびコンサルティングサービス『Refcome』の開発・運営を行っています。大手企業からスタートアップまで850社以上の支援実績があり、経験豊富なコンサルタントによる実務支援を通じて、企業の成長フェーズに合わせた採用戦略の実現をサポートしています。





【会社概要】

社 号 ： 株式会社ウィルオブ・パートナー

本 社 ： 東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階

設 立 ： 2014年1月

代 表 ： 代表取締役社長 清水 巧

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://willof-partner.co.jp/