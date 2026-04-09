パソコン教室が警察署と連携し「スマホ安全セミナー」を開催

株式会社わかるとできる

「パソコン教室わかるとできる」を運営する株式会社わかるとできる（代表取締役社長：硲弘一（さこひろかず）、本社：東京都渋谷区、以下当社）は、警視庁小松川警察署および警視庁サイバーセキュリティ対策本部の協力のもと、スマートフォンを安全に利用するための「スマホ安全セミナー」を、当社パソコン教室内で開催しましたのでお知らせいたします。

◆開催の背景

スマホ安全セミナー

近年、スマートフォンを悪用した詐欺被害が全国的に増加し、特にシニア世代の被害は深刻化しています。スマートフォンは日々の連絡や情報収集に欠かせない道具となりましたが、「使いこなせていない不安」や「詐欺に巻き込まれる心配」を抱えるシニアの方が多くいらっしゃいます。

私たちは、地域の皆さまが安心してデジタル機器を楽しめるよう、身近な教室として何か力になれないかと考えてまいりましたが、このたび、警視庁小松川警察署および警視庁サイバーセキュリティ対策本部より協力をいただけることとなり、「スマホ安全セミナー」を開催する運びとなりました。

◆セミナー内容

セミナーの様子

「スマホ安全セミナー」は、当社の直営校「ラパーク瑞江校（東京都江戸川区）」で、2026年3月19日に開催しました。今回は防犯啓発・地域貢献を目的とした無料セミナーとして、教室生徒様のほか、地域にお住いの方々にも告知してご参加いただきました。

セミナー講師は、警視庁サイバーセキュリティ対策本部の方に担当いただき、投資詐欺・フィッシング・LINE乗っ取り・サポート詐欺など、巧妙化する最近のSNS・インターネット詐欺の手口についての解説と、自分自身でできる防犯対策についてお話しいただきました。

◆参加者の声

セミナー終了後に、参加者の皆さまへアンケートを行いました。集計の結果、特に参考になった内容として、「スマホ利用時の注意点」「最近増えている詐欺の手口」「SNSトラブルの事例」の項目が挙がりました。また、スマートフォンの利用について不安な点として、多くの方が「詐欺や不審なSNS」「個人情報の安全」を選びました。

◆今後の教室での地域貢献活動

当社は、全国に約170のパソコン教室を展開し、「SNSセキュリティ対策講座」「詐欺対策講座」を開講して、インターネット・スマートフォン使用時の不安解消に注力してまいりました。今回、警察の方々のご協力をいただきながら、詐欺被害の最新情報を生徒・地域の皆さまにお伝えできたことで、デジタル機器の正しい使い方や困ったときの相談先などがあらためて明確になり、参加者の安心感の高まりに寄与する機会となりました。

今後も、シニアの方々へのパソコン・スマートフォン・アプリに関する授業提供を通じて、地域の方々が安心してデジタル機器を利用できる環境づくりを行います。また、様々な地域でのセミナー開催を通じて、地域の安心と学びの場づくりに貢献してまいります。

◆パソコン教室わかるとできる

「パソコン教室わかるとできる」は、全国にパソコン教室を展開し、延べ100万人以上の方が受講しているパソコン教室です。パソコンを基礎から学習できる講座や、スマートフォンの操作、MOS資格対策など幅広いカリキュラムやイベントを実施しています

◆会社概要

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

- 会社名：株式会社わかるとできる- 代表者：代表取締役社長 硲 弘一- 設立：平成15年4月16日（株式会社設立）- 所在地：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3トミーリージェンシー2F- TEL：03-5422-3477 / FAX03-5489-0517- パソコン教室わかるとできる：https://www.wakarutodekiru.com/- コーポレートサイト：https://www.wakarutodekiru.co.jp/

株式会社わかるとできる FC事業部 稲葉（いなば）

電話：03-5422-3477 Mail：info@wakarutodekiru.com