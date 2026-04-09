赤外線を使った調査、研究、検査に最適な業務用赤外線カメラ 「IRシステム OM-1 Mark II_IR」の提供を開始

OMデジタルソリューションズ株式会社

OMデジタルソリューションズ株式会社（代表取締役社長 兼CEO：杉本 繁実）は、赤外線を使った調査、研究、検査に最適な業務用赤外線カメラ「IRシステム（Infrared rays Record＆Research System） OM-1 Mark II_IR」を2026年4月9日から日本国内の法人・個人事業主のお客さま向けにOM Business Store（URL: https://biz.om-digitalsolutions.com/）で受注開始いたします。

赤外線カメラ「IRシステム OM-1 Mark II_IR 12-45mm F4.0 PRO レンズキット」

今回発売する赤外線カメラ「IRシステム OM-1 Mark II_IR」は、小型軽量で高画質のOM SYSTEMのミラーレス一眼カメラ 「OM-1 Mark II」の受光感度を赤外線領域まで拡張させた赤外線カメラです。大掛かりな機材では難しい場所での撮影においても、優れた取り回しで高精細な赤外線撮影を可能にします。付属のマグネット着脱式フィルターキットを用いることで、赤外線撮影と通常撮影（可視光線撮影）の切り替えを簡単に行うことができます。

▪発売の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71595/table/145_1_baac8865d90e6e9757f5fc55c1352b49.jpg?v=202604090351 ]

▪主な特長

- 約800nm～1100nmの赤外線領域の撮影が可能な、小型軽量・約2000万画素※1の赤外線カメラシステム- デジタル技術を駆使した最大約8000万画素相当の超高解像撮影や、立体物の隅々までピントを合わせる深度合成機能- PCから撮影をコントロールできるテザー撮影

▪主な特長の詳細

1. 約800nm～1100nmの赤外線領域の撮影が可能な、小型軽量・約2000万画素※1の赤外線カメラシステム

本モデルは、可視光から赤外光までの感度領域を持ったカメラです。付属のIR透過フィルター(IRフィルター)を装着することで、赤外線撮影が可能になります。また、同じく付属の可視光透過フィルター(UV/IRカットフィルター)を装着することで一般的なカメラと同様に可視光の撮影も可能です。フィルターは、マグネット着脱式を採用しており、赤外線撮影と可視光撮影の切り替えをスムーズに行えます。被検物に赤外線照明を当てることで通常のデジタルカメラと同様の操作感で肉眼では確認できなかった被検物の特徴を捉え、写真として記録することができます。また、約2000万画素の高画質で記録できるため、被検物の細部に至るまで高精細に残すことが可能です。

文教領域、産業領域等その応用範囲は広く、調査、研究、検査用途に最適なカメラです。

分光感度文教領域での活用例2. デジタル技術を駆使した最大約8000万画素相当の超高解像撮影や、立体物の隅々までピントを合わせる深度合成機能

赤外線カメラ「IRシステム OM-1 Mark II_IR」は、調査、研究、検査に便利なデジタル技術を駆使した高性能な機能を有します。一つはピント位置をずらして撮影した複数枚の写真を一枚の写真に合成する深度合成機能、もう一つは複数枚の撮影画像から最大約8000万画素相当の超高解像画像を生成するハイレゾショット機能です。これらの機能はカメラのカスタムモード（C1～C4）にあらかじめ登録されており、簡単に設定することが可能です。(C1: カラー撮影 深度合成機能、C2: カラー撮影 ハイレゾショット機能、C3: IR撮影 深度合成機能、C4: IR撮影 ハイレゾショット機能)

3. PCから撮影をコントロールできるテザー撮影

被検物に対してカメラと照明をセットし、PCモニターで画像を確認しながら撮影できるテザー撮影にも対応しています。カメラの撮影条件の設定はもちろんのこと、撮影した画像を直後に転送することも可能です。無償のテザー撮影ソフト「OM Capture」と画像編集ソフト「OM Workspace」を使用することで、撮影から画像の確認・編集までをスムーズに行うことができ、調査、研究におけるワークフローの効率化を図れます。

▪赤外線カメラ「IRシステム OM-1 Mark II_IR」

製品の詳細については以下の製品サイトをご参照ください。

https://biz.om-digitalsolutions.com/product/list/irsystem.html

本件に関するお問い合わせ先

OMデジタルソリューションズ株式会社

OMイノテックス

E-mail: biz-info@om-digitalsolutions.com

URL: https://biz.om-digitalsolutions.com/

※1 カメラ部有効画素数 約2037万画素 / 総画素数 約2293万画素

本リリースに掲載されている社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

OMデジタルソリューションズ株式会社について

OMデジタルソリューションズは、「世界の人々の心豊かな生活の実現」をミッションに掲げ、多様な価値を創造し社会課題の解決に取り組んでいます。

映像や音声を通じて新しい発見と感動をもたらす「OM SYSTEM」、長年培った技術資産を基盤に産業・学術分野向けソリューションを展開する「OMイノテックス」、そして技術と生産力を活かして光学部品供給、ODM受託を担う「OM光学プレシジョン」の3つのビジネスユニットを軸に事業を展開する企業です。

※2020年10月に設立し、オリンパス株式会社の映像事業を継承しています。

コーポレートサイト https://www.om-digitalsolutions.com/ja/

OMイノテックスについて

OMイノテックスは、OMデジタルソリューションズの新事業開発室から発展したビジネスユニットです。光学・音響・精密加工・画像処理などの技術を生かし、産業・学術・文化領域に向けたソリューションと新たな価値の創出に取り組んでいます。イノテックス（INNO-Techs）は “Innovation” と “Technologies” を組み合わせた造語であり、先進的な技術開発によって革新を生み出す姿勢を象徴しています。

法人のお客さま向けサイト https://biz.om-digitalsolutions.com/