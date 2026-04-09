【導入事例】地域の室内遊び場不足と健康寿命の短縮を解消する本格トランポリンを、廃校再生施設のONE VILLAGE PARKへ提供

株式会社ワン・ステップ

イベント向け遊具の企画・レンタルを行う株式会社ワン・ステップ（本社：宮崎県宮崎市）は、2026年5月16日（土）に宮城県山元町にてオープン予定の多世代交流施設「ONE VILLAGE PARK（ワンビレッジパーク）」へ、多世代が安全に運動を楽しめる本格的なトランポリンを納品いたしました。

廃校となった旧・坂元中学校の体育館を再生した本施設は、天候に左右されない全天候型の運動環境を提供し、地域の児童に向けた体操指導や基礎体力向上から、高齢者の健康づくりまで幅広く活用されます。

遊休施設の再生と地域課題の解決を両立する目玉コンテンツとして、オープン前から注目を集めています。

▶ONE VILLAGE PARK 公式サイト：https://www.onevillagellc.com/

■ 導入の背景と地域課題へのアプローチ

設置したトランポリンパーク

舞台となる宮城県山元町は、震災復興を経て新しいまちづくりが進む一方で、「室内の遊び場がほとんどない」「高齢化率が県内ワースト4位」といった課題に直面し、子どもからお年寄りまで運動や交流の機会が減少している現状がありました。

そこに立ち上がったのが、山元町の地域おこし協力隊であり、世界的パフォーマンス集団等での活動実績を持つ祝陽平氏です。

「自身が培ってきた経験を地元に還元し、笑顔の集積地を作りたい」という強い想いから、廃校となった旧・坂元中学校の体育館を利活用する「ONE VILLAGE PARK」構想がスタートしました。

同施設を「日中はファミリーが集まるキッズランド、夜は体操やダンスのレッスンスペース」として機能させるべく、今回ワン・ステップよりトランポリンパークをご納品いたしました。

この取り組みは、使われなくなった学校体育館を新たな「多世代交流の村」へと生まれ変わらせるだけでなく、宮城県内でも深刻な「室内遊び場不足」と「高齢化による健康寿命の短縮」という2つの課題を、運動と交流を通じて同時に解決する画期的なアプローチとして注目を集めています。

□ 2026年5月16日オープン！ONE VILLAGE PARKでの準備の様子

5月16日のオープン予定日に向けて、着々と準備が進むONE VILLAGE PARK。

Instagramの公式アカウントでは、オープンに先駆けて体育館内に設置されたトランポリンの様子が動画で公開されています。

▼施設公式Instagram

https://www.instagram.com/reel/DWbUe9KEpb2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DWbUe9KEpb2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■ 施設へのトランポリン導入 3つのメリット

１. 室内遊び場不足を解消し、顧客満足度・集客力を向上

広々とした体育館を活かしたトランポリンは、天候に左右されない集客コンテンツとして最適です。

休日のファミリー層はもちろん、放課後の子どもたちの遊び場としても高いリピート率が見込めます。

２. 一緒に楽しむから笑顔も倍増！多世代の健康増進をサポート

着地の衝撃を吸収しやすい構造のため、子どもたちの基礎体力向上やバランス感覚のトレーニングはもちろん、大人にとっても足腰に負担をかけない適度な有酸素運動として最適です。

世代を問わず楽しみながら体を動かせるため、日々の運動不足解消や健康寿命を延ばすことにつながります。

３. 廃校・遊休施設を活用したSDGsへの貢献と安心のサポート

現在使われていない区画や空き倉庫、半屋外スペースなどを、大規模な改修工事を行わずに新しいアクティビティ施設として生まれ変わらせることができます。

また、ワン・ステップでは搬入・設置から毎日の安全な運営に向けたノウハウまで一貫してサポート。地域の新しい「室内遊び場」としての魅力づけができます。

■施設概要

施設名：ONE VILLAGE PARK

所在地：〒989-2111 宮城県山元町坂元字山作15番

施設に関するお問い合わせ

合同会社ONE VILLAGE

▶お問い合わせフォーム(https://www.onevillagellc.com/#:~:text=projects/875648/view-,Contact%20us,-%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%90%8D)

会社概要

会社名：株式会社ワン・ステップ

本社所在地：宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1

事業内容：イベント遊具・体験型コンテンツの企画・製作・レンタル

全国各地で、イベント遊具のレンタルやファミリー向け体験型イベントを展開。

【拠点情報】

宮崎本社：宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1

関西支店：兵庫県姫路市網干区新在家1283

東海支店：静岡県浜松市中央区下江町531

関東支店：千葉県千葉市若葉区大草町765番地1

■ イベントコンテンツに関するお問い合わせ

株式会社ワン・ステップ

MAIL：event@onestep-miyazaki.com

URL：https://onestep-miyazaki.com/

本社（宮崎）

TEL：0985-64-5399

関西支店

TEL：079-280-1880

東海支店

TEL：053-545-5853

関東支店

TEL：043-497-6088

株式会社ワン・ステップ

「社員・スタッフ・お客様が心の底から感動できるシーンを創造する会社になる」ことを使命とし、お客様の「あってよかった」を形にするイベント用品・遊具のレンタル・販売、およびイベント企画運営を行っております。

常に新しい価値を提供するため、2025年は約60種類もの新規アイテムをリリース。商業施設やレジャー施設、公園、公共施設など幅広いシーンで笑顔をお届けしています。

また、宮崎本社をはじめ関東・東海・関西の全国4拠点のネットワークと豊富な実績をもとに、日本全国のお客様へスピーディーかつきめ細やかな対応が可能です。