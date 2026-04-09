長持ちでコスパのよい取っ手が取れるフライパン「evercook fit（エバークック フィット）」から待望の単品販売開始～スタイリッシュなブラックカラーで新生活の料理を快適に～

株式会社ドウシシャevercook fit（エバークック フィット） 着脱フライパン単品イメージ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、キッチンブランド『evercook（エバークック）』より、取っ手が取れるフライパンシリーズ「evercook fit（エバークック フィット）」の単品販売を開始します。シンプルで使い手を選ばないブラックカラーの着脱式フライパン単品を、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店にて４月中旬より発売します。

URL：https://www.evercook-kitchen.com/lineup.html#lineup_fit

【開発経緯】

2012年に販売を開始した『evercook（エバークック）』は、「ずっと使いたくなる」をコンセプトに、保証付きのフライパンや鍋を提供しています。累計販売枚数は800万枚（※ドウシシャ出荷ベース 2025年4月末時点）を超え、ツルすべの使い心地が長持ちすることから長期愛用者やリピーターが多いのが特長です。

2025年11月に発売した「evercook fit（エバークック フィット）」という取っ手が取れるフライパンは、新生活やギフトに最適なセット品として販売してきました。ご愛用のみなさまよりいただいたご意見をもとに、ご家庭の環境に合わせてさらに選びやすいように、また長期愛用の方の買い替え需要にお応えできるように、単品販売を開始します。

【特長】

◆多様なニーズにお応えできるから“暮らしにフィット”

今回発売するのは、取っ手が取れるフライパンシリーズ「evercook fit（エバークック フィット）」の単品です。オール熱源対応でスタイリッシュなブラックカラーです。取っ手が取り外せるので、コンパクトに収納ができたり、オーブン調理が可能になったり、食洗機が使えたり、多様なニーズにお応えできるフライパンです。

セット品とは異なり、ご家庭の環境に合わせて、必要なサイズをお選びいただけます。

◆取っ手が取れるから“収納にフィット”

専用ハンドルがフライパンから外せるので、フライパンやポットを重ねて収納できます。煩雑になりやすいキッチン収納庫もコンパクトにスッキリします。

※重ねて収納する場合はフライパン内面に傷がつかないようにキッチンペーパーなどを挟んで収納してください。

◆取っ手が取れるから“オーブンにフィット”

専用ハンドルを外せばオーブン調理ができます。コンロで食材を炒めてからそのままオーブンへ入れることができるので、余計な洗い物が増えません。

◆お皿代わりに使えるから“食卓にフィット”

専用ハンドルを外せば、お皿のように使用できるので、できたての料理をそのまま食卓に出すことができます。マットなブラックカラーはどんな料理とも相性がよく、内面のシャンパンゴールドが食卓を明るく演出してくれます。

◆蓋をして “冷蔵庫にフィット”

専用ハンドルを外せばコンパクトになるので、蓋をして冷蔵庫に保存ができます。面倒な移し替えもいらず、洗い物も増えません。おかずも鍋ごと保存しておけば、翌日の温めなおしも簡単です。

※長期間（一昼夜または一日以上）の保存を行う場合は、別の容器に移し替えてください。

◆狭いシンクにも、食洗機にも “洗い物にフィット”

専用ハンドルを外せば、フライパンをまるでお皿のように丸洗いできて清潔にご使用いただけます。ツルすべのevercookだから、汚れがつきにくく水切れのよい、ストレスフリーな洗いあがりです。食器洗浄機や食器乾燥機にも対応しています。

◆内面ふっ素樹脂コーティング500日保証※１.、２.

ふっ素樹脂コーティングがはがれにくく、「こびりつきにくい自信」があるから、内面ふっ素樹脂コーティングのはがれには500日保証が付いています。

※１. 500日保証は本体内面ふっ素樹脂コーティングのはがれが対象です。

（強い火力や空だきによる変形・変色・こげつき、また使用により発生した傷は対象外です)

※２. 取っ手などの樹脂部分やガラスふたなどは、保証対象外となります。

◆evercook のふっ素樹脂コーティングの強み

evercookは接着剤を使わずにふっ素樹脂コーティングをかける、バインダーフリー製法を採用しています。

フライパンの素材である「アルミニウム合金」とツルすべの使い心地を実現するために重大な要素である「ふっ素樹脂コーティング」は相性が悪く、剥がれやすい特徴を持っています。そのため一般的なふっ素樹脂コーティングのフライパンは接着剤を使ってこの２つをくっつけているものが多いです。しかし、接着剤は熱に弱いため、フライパンとして使用しているうちに接着剤が剥がれ、それによりふっ素樹脂コーティングも剥がれて、こびりつきやすくなってしまいます。evercookは接着剤を使わないバインダーフリー製法のため、接着剤の剥がれによるふっ素樹脂コーティングの剥がれは起こりません。

また、evercookフライパンは本体のアルミニウム合金の表面に目に見えない細かい突起のある独自のアンカー構造を施しているため、ふっ素樹脂コーティングをつかんで離しません。

さらに、フライパン本体のアルミニウム合金とふっ素樹脂コーティングの間に、アルマイトコーティングを施しています。アルマイトコーティングとは酸化被膜のことで、塩分に強いという特徴があります。もし、ふっ素樹脂コーティングに傷がついてしまっても、このアルマイトコーティングのおかげでアルミニウム合金の腐食を防いでくれるため、こびりつきにくくツルすべが続きます。

evercookフライパンの断面図

【商品概要】

名称 ：evercook fit IH対応 玉子焼きフライパン13×19cm ブラック

型番 ：EFIFP13BK

サイズ（約）：Ｗ200×Ｄ144×Ｈ42mm

質量（約） ：286g

希望小売価格：4,180円（税込）

EFIFP13BK

名称 ：evercook fit IH対応 フライパン22cm ブラック

型番 ：EFIFP22BK

サイズ（約）：Ｗ235×Ｄ235×Ｈ60mm

質量（約） ：425ｇ

希望小売価格：4,290円

EFIFP22BK

名称 ：evercook fit IH対応 フライパン26cm ブラック

型番 ：EFIFP26BK

サイズ（約）：Ｗ276×Ｄ276×Ｈ55mm

質量（約） ：550ｇ

希望小売価格：4,730円

EFIFP26BK

名称 ：evercook fit IH対応 フライパン26cm深型 ブラック

型番 ：EFIDP26BK

サイズ（約）：Ｗ275×Ｄ275×Ｈ75mm

質量（約） ：572ｇ

希望小売価格：5,280円

EFIDP26BK

名称 ：evercook fit IH対応 フライパン28cm ブラック

型番 ：EFIFP28BK

サイズ（約）：Ｗ295×Ｄ295×Ｈ58mm

質量（約） ：672ｇ

希望小売価格：5,280円

EFIFP28BK

名称 ：evercook fit IH対応 ポット18cm ブラック

型番 ：EFIP18BK

サイズ（約）：Ｗ194×Ｄ194×Ｈ88mm

質量（約） ：432ｇ

希望小売価格：4,400円

EFIP18BK

URL ：https://www.evercook-kitchen.com/lineup.html#lineup_fit

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。