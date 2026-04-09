【4/24(金)14:30～】アフリカ×中東ビジネス最前線が東京に集結-「SHOWCASE AFRICA -Egypt Edition 2026-」開催！

株式会社エーフォース

エジプトを起点とした中東・アフリカ市場への進出機会と、スタートアップ・投資の最前線をテーマにしたイベント「SHOWCASE AFRICA -Egypt Edition 2026-」を、2026年4月24日（金）に開催いたします。

GCC・アフリカ・欧州をつなぐハブとして存在感を高めるエジプトを軸に、日本企業・投資家・スタートアップが一堂に会し、今まさに動き始めているグローバルビジネスのリアルな機会を探ります。

海外市場への事業展開を目指す企業担当者、海外スタートアップとの連携や新規事業開発を推進したい方、そしてアフリカ・中東スタートアップへの投資機会を探索する投資家・VCにとって、実践的な知見とネットワークを得られる貴重な機会です。

イベントの詳細

- 日時: 4月24日（金）14:30-17:00（開場受付 14:15）- 会場：東京都千代田区丸の内３丁目８－３ Tokyo Innovation Base 2F STAGE- 参加費: 無料

［タイムテーブル］

14:30 - オープニング

14:45 - 日本企業はいかにエジプト市場で成功するのか ― シャープの事例から

15:25 - エジプト・アフリカ投資の最前線― VCが語る次の投資機会

16:00 - エジプト発・次世代スタートアップ

16:30 - エジプト市場のリアル：イベント総括フリーディスカッション

17:00 - Networking（交流会）

17:15 - 閉会

参加方法

主催者情報

- 参加申込方法：Peatixから参加チケットをお申し込みください。https://peatix.com/event/4926308/view- UNCOVERED FUND日本発アフリカを拠点とするベンチャーキャピタル。アフリカのシード・アーリーステージのスタートアップ企業へ投資をしている。- 独立行政法人 国際協力機構（JICA）開発途上国における起業家支援・イノベーション創出を目的とした「Project NINJA」を推進し、起業家育成や日本企業との連携促進、投資機会の創出を通じてスタートアップ・エコシステムの強化に取り組んでいる。- （事務局）株式会社エーフォース「SHOWCASE AFRICA -Egypt Edition 2026-」事務局