【名古屋初開催】日本パープル、契約管理DX「ConPass」を「DX総合EXPO 2026 春 名古屋」へ出展！「新リース会計基準対応機能」＆「AIアシスタント機能」を実機展示

株式会社日本パープル

企業の重要文書管理を手がける株式会社日本パープル（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 壮之介）は、日本最大級DX実現のための総合展「DX総合EXPO」（会期：2026年4月14日(火)～2026年4月16日(木)、会場：ポートメッセなごや）に、当社の契約管理DX「ConPass」を出展いたします。

今回の出展では、業界最多13項目・抽出精度98%を誇るAI抽出機能に加え、新たに実装された「新リース会計基準」対象契約書の自動抽出機能や「AIアシスタント機能」を名古屋で初めて公開いたします 。法改正への対応を急ぐ経理・法務・総務担当者様に向けて、実機でのハンズオン体験や専門スタッフによる個別相談会を実施いたします。

■「DX総合EXPO 2026 春 名古屋」での見どころ

- 新リース会計基準への対応を効率化する「最新AI抽出機能」適用に備え、適合する対象契約書をAIが自動判別する最新機能を実装。現地では実機による操作体験のほか、専門スタッフが新基準の解説や対応方法を丁寧にご案内します。- 業界最多13項目・精度98%の「AI抽出」＆「AIアシスタント」体験契約業務の属人化解消やヒューマンエラー回避に貢献する高精度AIを体験いただけます。自然言語で契約内容を検索できる「AIアシスタント機能」もハンズオンコーナーでご体感可能です。- カスタマーサクセスによる「契約業務無料相談会」継続率99%を誇る当社のカスタマーサクセスチームが常駐。貴社の契約管理における課題（電子化、管理フロー、法改正対応など）について、その場で直接ご相談いただけます。

以下「来場登録」ボタンからのお申込みで、お待ちいただくことなくご案内ができます。

■展示会概要

■契約管理DX「ConPass」について

来場登録はこちら :https://expo.bizcrew.jp/event/14997/module/booth/387532/409807今なら、当社ブースへ訪問予約のうえご来場いただいた方にもれなく1,500円分のAmazonギフトカードを進呈します！- 展示会名称：DX総合EXPO 2026 春 名古屋- 会期：2026年4月14日（火）～4月16日（木） 各日 10:00～17:00 (予定)- 会場：ポートメッセなごや（第二展示館）- 住所：〒455-0848 愛知県名古屋市港区金城ふ頭２丁目２－７- 日本パープルブース：小間番号：[S01-44]- 主催：DX 総合EXPO 実行委員会- 入場料：無料- 公式ウェブサイト：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-nagoya(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-nagoya)

「ConPass」は、契約書を入れるだけでAIが管理項目を自動抽出するクラウドサービスです。スキャンからデータ化、原本保管までを丸投げできる「オーダーメイド型BPO」を強みとし、契約データを「経営資産」へと変換します。

＜契約管理DX ConPass URL＞

https://www.mamoru-kun.com/conpass/(https://www.mamoru-kun.com/conpass/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=conpass_pr20260409)

＜ 株式会社日本パープルについて ＞

株式会社日本パープルは、1972年に創業し、これまで情報セキュリティ事業を中心に、企業の文書管理や情報資産の安全な活用を支援しています。長年にわたり培ってきた経験と実績を基に、お客様に最適なソリューションを提供し続けています。

会社名：株式会社日本パープル

代表者：代表取締役社長 林壮之介

設立：1972年5月12日

所在地：東京都港区六本木七丁目15-7 新六本木ビル5階

事業内容：情報セキュリティ事業、デジタルアーカイブ事業、ストレージテック事業

URL：https://www.mamoru-kun.com/(https://www.mamoru-kun.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

本件に関するお問い合わせ先

日本パープル ConPass展示会窓口

TEL：03-3479-1201（平日9:00～17:30）

E-Mail：conpass_sales@purple.co.jp

URL：https://www.mamoru-kun.com/conpass/(https://www.mamoru-kun.com/conpass/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=conpass_pr20260409)