【連日完売】五感で味わうアート「やわはだ湯もち」誕生１周年記念、箱根銘菓「湯もち」×日本画家コラボの「プチギフト」を4月12日（日）より数量限定販売

有限会社ちもと

箱根湯本で和菓子の製造・販売を行う有限会社ちもと（神奈川県足柄下郡箱根町、代表取締役：杉山隆寛）は、2026年4月12日に、ちもと滝通り本店にて大変ご好評いただいている「やわはだ湯もち」の発売1周年を迎えます。これを記念し、4月12日（日）～12月31日（木）まで、日本画家・丁子紅子氏が同商品のために描き上げた作品『香りと、』をあしらった、「湯もち３個入りプチギフト（税込940円）」を、滝通り本店にて1日20個限定で販売いたします。

白玉粉を練り上げたやわらかいお餅の中に羊羹を切り入れ、柚子でほのかに香り付けした「湯もち」湯もち３個入りプチギフト（香りと、）

店舗では生まれたての食感そのままの「やわはだ湯もち」を、お土産には箱根の風情を思わせる竹皮に包まれた「湯もち」を。

商品概要

「やわはだ湯もち」の誕生

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167285/table/5_1_c8a8d3f110ee7e4f6c72b8e0917b54a5.jpg?v=202604091051 ]丁子紅子氏と「ちもと」当主・杉山の記念コメント入り「やわはだ湯もち」のSNS投稿でもらえる１周年記念ポストカード（滝通り本店限定）

新進気鋭の日本画家、丁子紅子（ちょうじべにこ）氏が「湯もち」のやわらかさへの衝撃と心地よい柚子の香りからインスピレーションを受け、描いた作品『香りと、』。「湯もち」という菓銘の由来である【箱根温泉の湯あがりのやわはだのような、なめらかな口どけの御菓子】が作品に落とし込まれました。

そこから五感で味わうアートとして誕生したのが、「やわはだ湯もち」です。

竹皮に包まれる前の、無防備な湯もちを“やわはだ”になぞらえた、つくりたての食感そのままにお召し上がりいただけます。

やわはだ湯もち 290円（税込）

おかげさまで発売以来大好評！連日、お昼には完売の看板商品となりました。

「湯もち」と「やわはだ湯もち」

「湯もち」のとろけるようなやわらかさ。

あの忘れがたい食感。

創業以来、ちもとの看板商品である「湯もち」は、国産の白玉粉を練り上げたやわらかいお餅の中に本練りの羊羹を切り入れ、柚子でほのかに香り付けした御菓子です。密柑の里らしい柚子の香りと、旅の風情を思わせる竹皮。長年、箱根を訪れる方々のお土産として大切に育まれてまいりました。

「湯もち」はその風味を保つため、また持ち運びのために竹皮に包まれています。「湯もち」を竹皮に包む前の状態でご提供する「やわはだ湯もち」は、その食感をより鮮烈にお楽しみいただける商品です。

「やわはだ湯もち」に込めた想い

ちもと 滝通り本店

箱根の豊かな自然やご縁に恵まれて、おかげさまで75年の営みを続けてきた「ちもと」。伝統を重んじながらも、新たな息吹を吹き込む丁子紅子氏との共作を経て、

“私たちは志を同じくする日本の表現者や生産者の皆様と、手を取り合い歩んでいきたい”

“そして、育ててくれた箱根への感謝と恩返しをしたい”

「やわはだ湯もち」には、そのような私たちの想いを込めました。

日本の伝統文化と新しい感性を融合させた新しい一歩を象徴する御菓子です。

店舗概要

ちもと 滝通り本店

所在地：〒250-0311 神奈川県足柄下郡箱根町湯本509

営業時間：10:00～15:00 ※御菓子が無くなり次第閉店

定休日：元日及び年5日程度

有限会社ちもとについて

会社概要

商号：有限会社ちもと

代表者：代表取締役 杉山 隆寛

所在地：〒250-0311 神奈川県足柄下郡箱根町湯本509

設立：1950年1月

事業内容：和菓子製造・販売

公式HP

https://www.yumochi.com/

Instagram

https://www.instagram.com/chimoto_hakone/

オンラインショップ

https://www.yumochi.com/yoyaku2

店舗情報

詳細を見る :https://www.yumochi.com/page7

3代目・杉山 隆寛 プロフィール

有限会社ちもと 代表取締役

昭和50年生まれ。2児の父親。

幼少期に父を亡くし、母方の実家である箱根の和菓子屋で職人たちと過ごす中で和菓子の魅力に心惹かれる。大学卒業後、一般企業に就職するも、母の逝去を機に２５歳で故郷である箱根に戻り和菓子の道へ。自然災害やコロナ禍を乗り越え、創業７５年を迎えた今もなお、伝統の味を守り続けている。

伝統を大切にしながらも、インターネット販売・SNS活用・オリジナルキャラクターの制作・百貨店への出店など新しい挑戦も続け、箱根から美味しい御菓子をたくさんのお客様にお届けすることに情熱を注ぐ毎日。箱根経済団体や青少年育成事業など多岐にわたる分野で活躍し、地域の新しいイベントを立ち上げるなど、地域社会の発展にも貢献している。

「美味しい御菓子と笑顔とともに、ちもとは箱根と日本と世界の結び目でありたいと願っています」