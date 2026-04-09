ISSHI発ダメージケアKeralis noir（ケラリスノワール）。逗子「スペースキーポイント」宿泊者限定！プロ指向成分で傷んだ髪を立て直す“土台ケア”シャンプートリートメントを体験＆現品プレゼント

株式会社ジャパン ゲートウェイ

株式会社ジャパンゲートウェイ(所在地：東京都中央区 代表：伊藤英信)が展開する、

くせ・うねり、広がり、パサつき等のお悩みに向けたヘアケアブランドISSHI（イッシ）から、

カラーやパーマによるダメージ毛や、年齢を重ねてきたことによるくせ・うねり毛のための

『ISSHI Keralis noir（イッシ ケラリス ノワール）』。

本発売以降、入荷待ちの店舗が続出する好評ぶりを見せるISSHI Keralis noir（イッシ ケラリス ノワール）が、グランピング施設「スペースキーポイント リビエラ逗子マリーナ」にて体験＆お持ち帰りいただけます（2026年５月６日（水）まで）。

幻想的な絶景が広がる素敵な空間と、プロ指向成分を贅沢に配合したシャンプー/トリートメントをご体感いただき、サロン級の美髪をご堪能ください。

「スペースキーポイント リビエラ逗子マリーナ」にて体験＆お持ち帰り

約900本のヤシ並木とクルーザー・ヨットが停泊する湘南のラグジュアリーリゾート「リビエラ逗子マリーナ」内に位置し、湘南の海と雄大な富士山を望む抜群のロケーションが魅力のグランピング施設「スペースキーポイント リビエラ逗子マリーナ」で、ISSHI Keralis noir（イッシ ケラリス ノワール）が体験でき、宿泊者様期間限定のプレゼントキャンペーンを開催。

商品は宿泊時にご体感いただき、新品をお持ち帰りいただけます。

海と富士山の移り行く情景と共に過ごす贅沢なプライベート空間をお楽しみいただきながら、

バスタイムでは、話題の最旬成分低分子“活性ケラチン”*¹を軸とし、様々なプロ指向成分を贅沢に配合したシャンプー/トリートメントをご体感いただき、サロン級の美髪をご堪能ください。

＜実施期間：2026年5月6日（水）まで＞

「スペースキーポイント リビエラ逗子マリーナ」について

「スペースキーポイント」は、目の前に広がる海と雄大な富士山を望み『自然と同期する』がコンセプトの、日本初・近未来デザインのトレーラーホテルです。

刻々と変化する幻想的なサンセットなど、地球・宇宙を感じる非日常空間で、時間の移ろいを堪能できるよう前面ガラス窓を採用した客室は、全棟オーシャンビュー。

海からわずか数メートルの、セルフロウリュが可能な宿泊者専用の完全貸切制フィンランド式サウナも人気。波音や潮風を感じながら、美しいサンセットと共にBBQも愉しめ、ドッグフレンドリールームもあります。非日常の贅沢な空間で心も身体も「ととのう」、オーシャングランピング体験が、都心からわずか約60分でたどり着く湘南のラグジュアリーリゾートで叶います。

＜スペースキーポイント リビエラ逗子マリーナ公式サイト＞

https://www.riviera.co.jp/area/zushi/hotel/space-key-point/

＜スペースキーポイント 公式Instagram＞

https://www.instagram.com/spacekeypoint/

- イッシ ケラリス ノワール シャンプー/トリートメント -

＜活性ケラチン*¹×ヘマチン*⁶×プロ指向の補修成分*²で髪の土台を再構築する＞

カラーリング、パーマ等によるダメージ髪やうねり髪を、やさしい洗浄成分で洗い上げ、

プロ指向の贅沢な補修成分*²で、髪の内部と外部を同時に補修。

さらさらと軽い質感ながら、うるおいのある指通り滑らかなまとまる髪へと導きます。

＜左＞商品名：イッシ ケラリス ノワール

シャンプー スムージングリペアモイスト

内容量：400mL

＜右＞商品名：イッシ ケラリス ノワール

トリートメント スムージングリペアモイスト

内容量：400g

各価格：税抜2,700円 / 税込2,970円

LOFT店舗リンク：https://x.gd/ANv5p(https://www.google.co.jp/maps/@34.8260463,129.6867245,5z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1_TjsFEPwImhAfFW70vKKqQ-MDuT6u64?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

ハンズ店舗リンク：https://x.gd/cilCm(https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1zuN3M1L-Iyr6JsbIVfkoARTY71lmDe0&usp=sharing)

Keralis（ケラリス）について

「サロンで仕上がる美しい髪が、特別でなくなる世界をつくる」

このビジョンのもとに生まれた、プロ指向のヘアケアブランド Keralis（ケラリス）。

Keralisは、サロン現場から日々進化するプロの着想・技術・品質基準を起点に、誰にでも扱いやすく、日常の中で再現できる形へと丁寧に設計されています。私達が目指すのは、ダメージを覆い隠すための一時的なケアではありません。サロン最先端の知見に基づく“髪の土台アプローチ”によって、髪の内側から美しさを立て直し、本来の輝きを再構築することを目指しています。

ダメージを髪の終わりにするのではなく、Keralisで美しさの始まりへと変えていきます。

-『Keralis（ケラリス）』は、髪の約90％を占めるKera（=ケラチン）と、仏語で“なめらか・

まっすぐ”を意味する「lisse」（リス）を併せ、「Kera＋lisse」“髪の内側から美を再構築する”

という意味が込められています。―

活性ケラチン*¹×ヘマチン*⁶×プロ指向の補修成分*²で髪の土台を再構築する

カラーリング、パーマ等によるダメージ髪やうねり髪を、やさしい洗浄成分で洗い上げ、

プロ指向の贅沢な補修成分*²で、髪の内部と外部を同時に補修。

さらさらと軽い質感ながら、潤いのある指通り滑らかなまとまる髪へと導きます。

1. 3~4種のケラチン*¹*³*⁴*⁵で髪の内部から外部までを集中補修

１. 低分子“活性ケラチン”*¹（シャンプー＆トリートメント）

毛髪内部に浸透・吸着しやすいフランス製のケラチン

１. 分子量300～700Da*（0.9nm~1.3nm）の加水分解ケラチン（羊毛）

通常、加水分解されたケラチンは、毛髪のたんぱく質との結合が弱いことが多いのですが、イッシケラリスが採用したフランス製のケラチンは、300～700Da*（0.9nm~1.3nm）と低分子であり、且つ毛髪に近い構造で安定しています。

そのため、髪に浸透しやすく、且つ吸着しやすいという特長を持ち、毛髪内部から補修できる構造になっています*¹。

*「500 Daルール（Bos &Meinardi,2000）」＝分子量が約500Da（ダルトン）を超えると、

角質層やキューティクルなどの生体バリアを拡散通過できない。

２. 中分子ケラチン*³*⁴

（シャンプー＆トリートメント）

分子量1,000~10,000Daの加水分解ケラチン（羊毛）毛髪内部を補修しながらも、毛髪表面の補修に働きかけます。

３. 高分子“生ケラチン”*⁵（トリートメントのみ）

分子量30,000～60,000Daのケラチン（羊毛）

高分子のため、毛髪表面をやさしく保護し、

髪にハリコシ・ツヤを与えます。

2. カラーやパーマによるダメージ毛を集中補修

サロンワークで有名な補修成分『ヘマチン』*⁶

『ヘマチン』は、毛髪補修や残留アルカリ剤の除去等でサロンワークでは有名な毛髪補修成分です。たんぱく質と結合することで、安定な状態になるため、毛髪内部のたんぱく質（ケラチン）と結合することで、その効果を発揮し、髪にうるおいやなめらかな指通りを与えてくれます。

3. プロ指向の補修成分*²で内部・外部補修をさらに強化

シャンプー：やさしく洗いながら、髪を立て直す

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12724/table/81_1_c470f5ea8b9056712adfb28e7ef2bf82.jpg?v=202604091051 ]

低刺激の優しい洗浄成分で洗い上げながら、低分子“活性ケラチン”*¹やプロ指向の補修成分*⁶~*¹⁰が、内側にアプローチし、髪の土台を再構築。汚れを落とすだけでなく、ケアが“効く状態”へ土台から整えていきます。

１．低分子補修成分で、髪の内側にアプローチ

内側補修のカギは「低分子」。

フランス産の低分子“活性ケラチン”*¹等の内部浸透型の低分子補修成分を採用。

洗いながら、髪の深部まで整えることで、健やかで美しい髪の土台を再構築していきます。

２．ダメージ髪をやさしく洗い上げる、贅沢でマイルドな洗浄成分

洗浄成分はタウリン系*¹¹・アミノ酸系*¹²・ベタイン系*¹³・補修のイミノ型アミノ酸系*¹⁴等のミックス。毛髪補修の土台として理想的な洗浄力と低い刺激性を実現しています。

ヘアトリートメント：選択“重ね補修”で、仕上げる

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12724/table/81_2_c2be446f6991b458ae43531cb994a457.jpg?v=202604091051 ]

低分子“活性ケラチン”*¹とプロ指向の補修成分に、高分子“生”ケラチン*⁵で髪を外側から保護。

髪の内側・外側のダメージエリアを選択的に狙い撃ち、『重ね補修』でダメージとうねりを整えます。

軽さを残したまま、上質なツヤと扱いやすい美髪へ。

蓄積されたダメージに、低分子“活性ケラチン”*¹、ヘマチン*⁶、プロ指向の補修成分*²を配合。

シャンプーでは洗いながら内側補修を軸に髪の土台を整え、トリートメントではこれら内側補修に加えて、高分子“生ケラチン”*⁵で外側を保護。

イッシ ケラリス ノワール その他特長

■色味

イッシ ケラリス ノワールは茶色やモスグリーンのような色味をしておりますが、

これは補修成分であるヘマチンが高濃度で配合されている証拠です。

■香り - Noir Clean -

清潔感のあるシトラスから、穏やかなムスクへ。

香りの本場、フランスグラースの調香師がセレクト。

イッシユーザーコメント

発売前にイッシユーザー様数名にお試しいただきました。

軽やかなのにパサつかずにまとまる、１回で効果を体感でき驚いた、さすがISSHI！など

感動のお声をInstagramやDM等で多数頂戴しています。

※詳しくはイッシ公式/Keralis公式Instagramのタグ付け欄やハイライトをご覧ください。

＜ユーザー様から実際にいただいた声＞

さすが、ISSHI！

潤いの止まり方、指通りの滑らかさ、髪表面の艶やかさ、中に保湿が詰まって

いるようなハリとコシ。潤っているので手ぐしをしても静電気がなく、

これは累積効果も含めて、継続することで更にチカラを発揮すると感じました！

かろやかなのに、まとまる

かろやかなのに、パサつかずにまとまる質感が心地よかったです。

翌朝もパサつきやうねり等もほぼなく、感動しました。まさに、こんな商品を探していました。

1回でわかる驚き

カラーダメージで広がりや静電気に悩んでいましたが、かろやかなのにまとまりを感じられ、

使い続けたいと思う仕上がりでした。何より１回で効果がわかる使用感に驚きました。

まさに『サロンの美髪を日常に』でした

カラーダメージ、年齢を重ねたことによるくせ・うねり、パサつき...毎日悩まされてきましたが、このシャントリは本当にサロン帰りのような、さらツヤ感を感じられました。

まさに『サロンの美髪を日常に』というコンセプトのままの仕上がりに驚きました。

やさしい洗い心地

シャンプーの泡が心地良く、やさしく洗いながら毛髪のダメージ内部から補修ができるところが個人的には嬉しいポイントでした。

＊1加水分解ケラチン（羊毛）＊2 ＊1,3~10を指す ＊3 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）

＊4 加水分解ウールキューティクルタンパク ＊5 ケラチン（羊毛） ＊6 ヘマチン ＊7 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム。「トステア(R)」はオリエンタルケミカル株式会社の登録商標 ＊8 ジラウラミドグルタミドリシンNa。「ペリセア(R)」は旭化成ファインケム株式会社の登録商標 ＊9 ポリクオタニウム-６５。「リピジュア(R)」は日油株式会社の登録商標 ＊10 γ-ドコサラクトン ＊11 ココイルメチルタウリンNa ＊12ラウロイルメチルアラニンNa ＊13コカミドプロピルベタイン、ラウラミドプロピルベタイン ＊14ラウリミノジプロピオン酸Na

ISSHI Keralis noir ラインアップ

商品名：

イッシ ケラリス ノワール

シャンプー スムージングリペアモイスト

価格：税抜2,700円 / 税込2,970円

内容量：400mL

商品名：

イッシ ケラリス ノワール

トリートメント スムージングリペアモイスト

価格：税抜2,700円 / 税込2,970円

内容量：400g

アイロン前に“仕込む”ダメージ髪用酸熱トリートメント。

商品名：イッシ ケラリス ノワール

ヘアパックセラム スムージングリペアモイスト

内容量：160g

各価格：税抜2,350円 / 税込2,585円

商品詳細：ダメージ髪用酸熱トリートメント(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000012724.html)

＜ISSHI Keralis noir 公式HP＞

https://keralis.jp/

＜ISSHI Keralis noir WEB CM＞

ISSHI Keralis noir 『黒の一矢』WebCM 15秒(https://youtu.be/GGfQhp3TLU8?si=6to9Xrc1BKfdEser)

ISSHI Keralis noir 『黒の一矢』WebCM 30秒(https://youtu.be/e6cs5nqRM88?si=P6xWazYH8MQ65zKB)

＜ISSHI公式インスタグラム＞

https://www.instagram.com/isshi_official/

＜Keralis公式Instagram＞

https://www.instagram.com/keralis.official/

＜ISSHI公式X＞

https://twitter.com/ISSHI_official

＜J.G.PLAZA楽天市場店＞

https://www.rakuten.ne.jp/gold/jgplaza/

＜Amazon＞

https://www.amazon.co.jp/isshi