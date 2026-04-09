【JAF三重】伊勢志摩スカイラインにバイクが集合！「JAFバイクミーティング」を開催します

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）三重支部（支部長 川喜田 久）は、5月23日（土）に、伊勢市の伊勢志摩スカイラインにて「JAFバイクミーティング in 伊勢志摩スカイライン」を開催します。

伊勢志摩スカイライン「天空のポスト」とバイクイメージ

本イベントは、伊勢志摩スカイライン朝熊山頂展望台にバイクで来場いただき、ライダー同士、JAF会員同士の交流を深めていただくことを目的に開催しており、今回で5回目となります。

当日は集まっていただいた皆様の集合写真の撮影のほか、伊勢志摩スカイラインオリジナルステッカーの進呈やJAF会員の方にはJAFオリジナルステッカーの進呈、その場でバイクを撮影して作るオリジナルストラップの作成などのイベントをおこないます。事前申込は不要ですので、ぜひ愛車でお越しください。

JAFオリジナルステッカー イメージ

イベント詳細

【開催日時】

2026年5月23日（土）9:00～12:00

※雨天・荒天などにより中止となる場合があります。中止の場合はJAFホームページ内イベントページ(https://area.jaf.or.jp/area/2026/03/chubu/mie/events/isesimaskyline?utm_campaign=24prtimes&utm_source=2026-003&utm_medium=referral)にて5月22日（金）までにお知らせします。

イベントスケジュール

◆集合写真撮影（10:00および11:00）

※集合写真は後日メールで送付いたします。（イベント当日に写真送付用のメールアドレスをご登録いただきます。）

◆伊勢志摩スカイラインオリジナルステッカーを進呈

◆【JAF会員のみ】あなたのバイク写真入りオリジナルストラップを進呈

◆【JAF会員のみ】JAFオリジナルステッカーを進呈

※オリジナルストラップ、オリジナルステッカーともに先着200名、なくなり次第終了します。

【開催場所】

伊勢志摩スカイライン 朝熊山頂展望台駐車場（伊勢市朝熊町名古185-3）

【参加費用】

無料

※伊勢志摩スカイライン通行料が別途必要

【参加方法】

バイクで直接朝熊山頂展望台駐車場までお越しください。

※事前申込不要

イベント詳細ページ :https://area.jaf.or.jp/area/2026/03/chubu/mie/events/isesimaskyline?utm_campaign=24prtimes&utm_source=2026-003&utm_medium=referral