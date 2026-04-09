【あまねキャリア×ヤマサちくわ】職場のコミュニケーションを活性化する新福利厚生サービス「オフィスちくわ」をリリース

あまねキャリア株式会社

あまねキャリア株式会社（本社：静岡県浜松市、代表取締役：沢渡あまね）と、ヤマサちくわ株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：佐藤 元英）は、職場のコミュニケーション活性化と従業員の健康・働きがい創出を目的とした新規サービス「オフィスちくわ」を共同でリリースいたしました。

新福利厚生サービス「オフィスちくわ」

■ サービス提供の背景

近年、リモートワークの普及や働き方の多様化により、職場における何気ない「雑談」や、部署の垣根を越えたコミュニケーションの機会が減少していることが課題となっています。コミュニケーションの不足は、従業員のエンゲージメント低下やイノベーション創出の阻害にも繋がりかねません。

そこで、組織開発や人材育成を支援する「あまねキャリア」と、創業190余年の伝統を誇る老舗「ヤマサちくわ」がタッグを組みました。誰もが親しみやすく、手軽に栄養補給ができる「ちくわ」をオフィスに設置することで、自然なコミュニケーションが生まれるきっかけを提供し、より良い職場環境づくりをサポートします。

■ 「オフィスちくわ」とは

「オフィスちくわ」は、オフィスに美味しいちくわを常備し、従業員が気軽に食べられる環境を提供する新しい福利厚生サービスです。「ちょっと一口」のブレイクタイムが、社員同士の会話を生み、職場の雰囲気を明るくします。

【オフィスちくわの4つのメリット】

職場コミュニケーションの活性化：ちくわをきっかけに自然な会話が生まれます。

社員同士の共感を生むツールとして：部署や役職を越えた交流のきっかけになります。

従業員の健康と栄養をサポート：良質な魚肉タンパク質を手軽に補給できます。

採用時の魅力や福利厚生として：ユニークな福利厚生として、採用ブランディングにも貢献します。

【サービスの特徴】

定期配送：毎月定期的にお届け。担当者様の手間は最小限で、常に新鮮なちくわを楽しめます。

冷蔵庫貸与：専用の冷蔵庫を貸与いたします。初期費用・設置費用はかからず、すぐに運用をスタートできます。

リモートワーク対応：在宅勤務の従業員様向けへの配送もご相談可能です。ハイブリッドワーク環境にも対応します。

■ こんなシーンで「オフィスちくわ」

デスク de ちくわ：小腹が空いた時の栄養補給や、集中力アップのためのブレイクタイムに。

ちく和ミーティング：ちくわを片手に、リラックスした雰囲気でミーティング。活発な意見交換を促進します。

もぐもぐブレイク：休憩時間の雑談のお供に。

■ 「オフィスちくわ」から広がる景色

ちくわの導入は、単なる栄養補給にとどまらず、組織風土の向上やエンゲージメントアップ、新しいアイデアの創出へと繋がります。

オフィス図書館 / オフィス読書会：リラックスした空間での学習や、部署を超えた読書会での交流に。

オープンセミナー / ワークショップ：なごやかな雰囲気作りで、質問や発言がしやすい場を創出。

リーダー合宿 / 企画部・新規事業：自由な発想を促進し、新しいビジネスアイデアの種を生み出します。

お悩み相談：堅苦しくない雰囲気で、社員の悩みを気軽に相談できる場づくりに。

■ 【期間限定】オフィスちくわアンバサダー募集！

「オフィスちくわ」を導入し、組織を活性化させ、その魅力を共に発信してくださる企業様（アンバサダー）を募集しております。

アンバサダー企業様には、特別プランのご案内や、あまねキャリアの各種サービスの割引などの特典をご用意しております。

▼詳細・お問い合わせはこちら

https://www.amane-career.com/office_chikuwa

【会社概要】

あまねキャリア株式会社

企業の組織風土改革、人材育成、リスキリング支援を通じて、新しい時代の働き方とキャリア形成を創造するコンサルティング企業です。

・所在地：静岡県浜松市中央区高林一丁目８番４３号TheGarage内

・代表者：代表取締役作家 沢渡あまね

・事業内容：組織開発コンサルティング、共創デザインプログラムの提供、等

・URL：https://www.amane-career.com/

・オフィスちくわオフィシャルサイト：https://www.amane-career.com/office_chikuwa

ヤマサちくわ株式会社

文政十年（1827年）創業。厳選された材料と伝統の製法で、本物の味を追求し続ける老舗ちくわメーカー。

所在地：愛知県豊橋市下地町字橋口30-1

代表者：代表取締役社長 佐藤 元英

URL：https://www.yamasachikuwa.com

・オフィスちくわオフィシャルサイト：https://emotional.yamasachikuwa.com/collaboration/2026040315463126.html