”ANA客室乗務員制服の生地が生まれる現場へ”　～創業130年、日本最大のウールメーカー「ニッケ」の工場見学＆ウールラボ体験がANAトラベラーズアクティビティで提供開始～

日本毛織株式会社

ANA客室乗務員の制服に採用されたウール生地を製造している日本毛織株式会社（大阪市中央区 以下ニッケ）は、ANAトラベラーズアクティビティに、生地製造工場見学と「ウールラボ」を組み合わせた体験型プログラムの提供を開始しました。創業130年のものづくりの現場で、ウールの魅力とサステナブルな価値を体感できます。

ニッケは、兵庫県加古川市に位置する印南工場で、工場見学と「ウールラボ体験」を組み合わせた特別プログラム「ANA制服生地を生み出す工場へ 創業130年・日本最大のウールメーカー『ニッケ』工場見学＆ウールラボ体験」を、ANAトラベラーズアクティビティにて開始しました。

本プログラムでは、映画やドラマのロケ地としても知られる大正ロマン漂うレンガ造りのニッケ印南工場外観を見学した後、最新鋭の設備が並ぶ製造現場を見学します。ここでは、ANAの客室乗務員などが着用する制服用のウール生地が実際に製造されています。

見学後に体験できる「ウールラボ」では、専門講師の指導のもと、実験を通じて繊維の特性を学びます。吸放湿性や消臭性といったウールならではの機能を、理論だけでなく体験として理解できる内容となっており、快適な衣生活とSDGsの両立について考えるきっかけを提供します。

創業130年、日本最大級のウールメーカーとして培ってきた高度な技術と、環境負荷の少ない天然素材ウールの可能性を、五感で感じられる本アクティビティ。参加者には、ニッケが展開する「NIKKE1896 ウールソックス」のプレゼントも用意されています。

ものづくりの現場を「見る」だけでなく、「学び、体感する」新しい工場見学として、観光・学習双方の価値を兼ね備えた体験です。

【アクティビティ概要】

料金：大人（10歳以上）3,000円（税込）

所要時間：約2時間

集合場所：日本毛織株式会社 印南工場（兵庫県加古川市）

催行日：2026年5月～12月（指定日）

予約方法：ANAトラベラーズ アクティビティ（事前予約制）

URL：https://taas.ana.co.jp/activity/activitydetail/VELTRA-200876

＜ANAトラベラーズ アクティビティ＞

運営会社：ANA X株式会社

詳細URL：https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/taas/activity/

【会社概要】

社名：日本毛織株式会社（通称社名：ニッケ）

本社所在地：大阪市中央区瓦町３丁目3-10

HP：https://www.nikke.co.jp/