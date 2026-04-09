TRUNK(HOTEL) CAT STREET、母の日に贈るギフトセレクションを販売

株式会社TRUNK

渋谷区・神宮前のブティックホテルTRUNK(HOTEL) CAT STREET内のコンセプトストアTRUNK(STORE)では、5月10日(日)の母の日に向けたオリジナルアイテムを販売いたします。

今年は「Love and Gratitude in Every Moment（日常の中に愛と感謝を）」をテーマに、母の日の想いを一日限りではなく、日々の暮らしの中でふと感じられる体験として残したいと考えました。プレゼントを目にするたび、贈り主からの愛と感謝が自然と思い起こされるよう願いを込めたラインアップを展開します。

【ギフトセレクション概要】

トートブーケ（オリジナルトートバッグ）

TRUNK(HOTEL) CAT STREETのフラワーデザインチームが選定したカーネーションを、オリジナルトートバッグに包んだブーケ。

珍しい複色のカーネーションを採用し、華やかなピンクと落ち着いたクリームピンクの2種をご用意しました。

花自体を愛でることはもちろん、使い捨てではないトートバッグで包むことにより、受け取った後も繰り返しご使用いただけます。デイリーユースに適したA4サイズで、ちょっとした外出にも取り入れやすいデザインです。

カーネーション(単品)

TRUNK(STORE)店頭限定で販売する、筒状パッケージに包んだ一輪のカーネーション。TRUNK(HOTEL)オリジナルのタグやロゴステッカーをあしらった特別仕様のラッピングでお届けします。感謝を伝えた後も、暮らしの中にやさしい彩りをもたらします。

期間限定オリジナルタグ(ギフトコットンバック・ギフトボックス)

TRUNK(HOTEL)オリジナルロゴ入りのギフト用コットンバッグやギフトボックスに、期間限定タグを添えてお渡しします。お客様ご自身でセレクトした商品を包むことで、ひとつひとつ異なる自分だけのプレゼントに。リユース可能なコットンバッグは、小物入れなどにも便利な巾着としてもお楽しみいただけます。

【販売概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25317/table/86_1_2787170cedd945eee7392671f995c753.jpg?v=202604091051 ]

■営業時間: 8:00 - 21:00

■TRUNK(STORE)オンラインストア: https://trunkstore.official.ec/

■お問い合わせ先: TRUNK(STORE) 03-5766-3206

◆ TRUNK(HOTEL)とは？

日本発のブティックホテルブランドとして、2017年5月、「一人ひとりが日々のライフスタイルの中で、自分らしく、無理せず等身大で、社会的な目的を持って生活すること」という「ソーシャライジング」をコンセプトに掲げ、渋谷区神宮前にオープン。2019年には、神楽坂に元芸者の稽古場をリノベーションした一棟貸しのエクスクルーシブな宿泊施設 TRUNK(HOUSE)を開業。そして、2023年9月新たに渋谷区富ヶ谷に TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARK を開業。ロケーションごとにコンセプトの異なるホテルづくりを目指し、唯一無二のラグジュアリーな宿泊体験を提供する。

TRUNK(HOTEL) CAT STREET

HP: https://catstreet.trunk-hotel.com

Instagram: ＠trunkhotel_catstreet(https://www.instagram.com/trunkhotel_catstreet/)