ファンの声に応えて商品化！　第一住建グループ所属 フィギュアスケーター 友野一希選手 アクリルスタンド『MINI INOVE友野くん』 2026年4月17日（金）発売

株式会社第一住建ホールディングス

第一住建グループのライフスタイル事業を展開する株式会社INOVE STYLE(本社/大阪市中央区、代表取締役 山口 潤 https://www.inove-style.jp/） は、第一住建グループ所属のフィギュアスケーター友野一希選手のアクリルスタンド『MINI INOVE友野くん』を4月17日（金）に発売します。

MINI INOVE友野くん

INOVEシリーズでおなじみの第一住建グループは、CSR活動の一環として、スポーツ団体やアスリートを支援することにより、スポーツ選手のとりまく環境の向上や、競技そのものの活性化に繋げていきたい想いで支援を行っています。

これまで、所属アスリートの友野一希選手が第一住建グループの事業所や店舗に訪れた際に、足跡として非売品のアクリルスタンド「INOVE友野くん」を設置。その様子を紹介したSNSのポスト等の反響が大きく、また、たくさんいただいた販売希望のリクエストに応える形で、このたびアクリルスタンド『MINI INOVE友野くん』の発売が決定しました。

非売品のアクリルスタンド「INOVE友野くん」がビッグサイズ（約140ｍｍ）なことに対し、『MINI INOVE友野くん』は、非売品よりミニサイズの持ち運びにも便利な通常サイズ（約123ｍｍ）です。

ファン待望の『MINI INOVE友野くん』は、ECサイト INOVE STYLE Essentials（https://inovestyle.com/）にて、４月17日（金）12：００より発売を開始します。

【概 要】

商品名：MINI INOVE友野くん

発売日時：4月17日（金）12：00より

※数量限定販売（お一人さま3点まで）

価格：1,600円（税抜）

サイズ：高さ約123mm、横幅最大約49mm

素材：アクリル

発売場所：INOVE STYLE Essentials（https://inovestyle.com/）

■フィギュアスケーター 友野一希選手

4歳の時に近所にあった上野芝スケートリンクでスケートを始める。競技の面においては世界選手権やグランプリシリーズ、全日本フィギュアスケート選手権などで活躍。

2022年四大陸フィギュアスケート選手権 銀メダル、2025CS木下グループ杯 銀メダル

生年月日：1998年5月15日/出身地：大阪府堺市/練習拠点：浪速アイススケート場(大阪府大阪市)

■株式会社INOVE STYLE（第一住建グループ）

株式会社INOVE STYLE（本社：大阪市中央区／代表取締役：山口 潤／ https://www.inove-style.jp/ ）は、

第一住建グループにおけるライフスタイル部門として、「より新しく、より豊かなライフスタイルの実現」を掲げ、宿泊・民泊事業を起点に、食品やグッズの企画・販売などを展開しています。住まいから暮らしへと広がる、新しい価値創造に取り組んでいます。滞在体験と商品を横断した一貫したライフスタイル提案を強みとし、心の豊かさを感じられる体験やモノを通じて、日常に新たな発見と感動を提供しています。また、独自の基準を軸に多角的に“ここちよさ”を提案しています。ECサイト「INOVE STYLE Essentials」では、日々の暮らしを上質に整えるアイテムを取り揃えています。