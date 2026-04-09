住宅・不動産会社向けヒアリング標準化ツール「プロパキャンプDXフォーム」を正式リリース

株式会社Delight Hub

株式会社Delight Hub（本社：東京都港区、代表取締役：立原祥貴、以下「当社」）は、住宅・不動産会社向けに、顧客ヒアリングを標準化し、契約率向上を支援するサービス「プロパキャンプDXフォーム」を正式にリリースしたことをお知らせいたします。

「プロパキャンプDXフォーム」は、住宅・不動産営業に必要なヒアリング項目を体系化し、顧客情報を抜け漏れなく収集・蓄積できる標準化フォームです。これにより、担当者ごとのヒアリング品質のばらつきを抑え、商談の質向上と契約率向上を支援します。

《背景》

住宅・不動産営業では、購入動機、家族構成、現居の不満、資金計画、借入状況、健康状態など、提案や契約判断に関わる多くの情報を適切に把握する必要があります。

一方で現場では、紙の受付表や口頭ヒアリングに依存しているケースも多く、以下のような課題が生じています。

- 受付表に空白があり、商談に必要な情報がそろわない- 担当者によってヒアリング内容や深さに差が出る- 聞きづらい質問が後回しになり、重要情報（資金・健康・家族事情など）を取りこぼす- ヒアリング内容がメモに分散し、組織として活用しづらい

といった課題が存在しています。

実際に、全国の住宅不動産会社の約75％が「顧客対応スキルのバラつき」を課題と回答しており、ヒアリングの標準化と情報活用は業界全体の重要テーマとなっています。

※当社が実施したアンケート調査（2026年1月、回答企業数：429社）より抜粋・要約

当社はこれまで、住宅・不動産会社向けの営業DX・教育DXを行ってきましたが、このたび、営業現場の“入口”であるヒアリング工程そのものを変革するサービスとして、「プロパキャンプDXフォーム」を提供開始いたしました。

《サービスの概要》

「プロパキャンプDXフォーム」は、住宅・不動産営業に特化した顧客情報を“使える営業資産”に変えるヒアリング標準化フォームです。

スマートフォンやPCから簡単に入力可能なフォームを活用することで、誰が担当しても抜け漏れなく顧客情報を収集し、商談の質を向上させます。

プロパキャンプDXフォーム：https://delight-hub.jp/lp/propcamp_dxform

■ 主な特徴- ヒアリング不足による失注を防止ヒアリング内容を可視化・統一することで、担当者ごとの差をなくし、確認漏れによる機会損失を防ぎます。商談判断に必要な情報を事前・初期段階で整理し、契約率向上を支えます。- 聞きづらい情報も自然に回収借入状況や健康状態など、対面では聞きづらい内容も、お客様自身のスマートフォン入力により自然な流れで回収できます。営業担当者の心理的負担を軽減しながら、重要情報の取得精度を高めます。- 商談中のリアルタイム共有・ツール連携入力された情報をリアルタイムで共有することで、上司や責任者が商談中でも状況を把握し、遠隔からサポートできます。また、SFA／CRMなどの営業支援ツールとの連携により、顧客情報を一元管理し、組織全体で活用できる体制を構築します。- 本音を引き出すヒアリング設計購入希望条件だけでなく、購入背景や真の希望まで整理できるよう、設問順序や聞き方を設計しています。熟練営業のヒアリングの流れを再現し、再現性のある顧客理解を支援します。

■ 導入効果- ヒアリング品質の均一化- 顧客情報の一元管理・活用- 商談準備の効率化- 契約率の向上

■ 料金

月額：15,000円（1店舗あたり）

※利用人数・送信回数の制限なし

※最低契約期間：6ヶ月

※2026年4月現在の価格です。今後、変更となる場合がございます。

《今後の展望》

当社は「住宅・不動産購入における手続きのムダをゼロにする」というミッションのもと、今後も営業DX・教育DXを通じて、住宅・不動産会社の生産性向上と組織力強化に貢献してまいります。

「プロパキャンプDXフォーム」を起点に、顧客情報の活用・営業プロセスの標準化・人材育成まで一貫して支援し、“誰でも成果を出せる営業組織”の実現を目指します。

《お問い合わせ先》

サービスに関するお問い合わせ・資料請求は下記よりご連絡ください。

株式会社Delight Hub

Mail：contact@delight-hub.jp

サービスページ：https://delight-hub.jp/lp/propcamp_dxform

《会社概要》

会社名：株式会社Delight Hub

所在地：東京都港区南青山3-1-36 青山丸竹ビル6F

代表者：代表取締役 立原 祥貴

事業内容：住宅・不動産会社向け営業DX支援、教育DX支援

コーポレートサイト：https://delight-hub.jp/

住宅・不動産業界の「現場知識」を体系化するメディア「プロパキャンプ」：https://propcamp.jp/