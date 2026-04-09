MUSE、小売ロボットの店内販促プラットフォーム『ロボプロ』始動

株式会社MUSE

株式会社MUSE（本社：東京都中央区、代表取締役社長兼CEO：笠置泰孝、以下「当社」）はストアロボット「Armo（アルモ）」を活用したロボット店内販促プラットフォーム『ロボプロ』を始動します。本日より、店舗内でのプロモーションを共創するメーカー、卸売企業および広告代理店の募集を開始いたします。

また、株式会社ベルク（本社：埼玉県鶴ヶ島市、代表取締役社長：原島一誠、以下「ベルク」）は『ロボプロ』の国内第1号小売パートナーとして、導入済みの22店舗をマーケティングフィールドとして提供し、実店舗における新たな購買体験の創出を推進します。

■ 背景：人手不足を「収益機会」へ。ロボットを小売DXの最適解へ

（株式会社ベルク 取締役 システム改革部長 原田氏）

「現在、小売業界は深刻な人手不足に直面しています。ベルクではこれまで、ストアロボット『Armo』による品出し搬送の自動化など、徹底した業務効率化を追求してきました。 しかし、ロボットの真価は単なる省人化にとどまりません。私たちはロボットを『店舗を活性化し、新たな収益源を創出するパートナー』と捉え、販促活用においても既に大きな手応えを感じています。 特にArmoの持つマルチユース性や柔軟なハードウェア設計は、刻々と変化する売場での販促において大きなアドバンテージです。今回の22店舗での取り組みは、運営の効率化と収益機会の創出を両立しながら、店舗全体の価値を高める施策として、大きな可能性を感じています。『ロボプロ』を通じて、メーカー様と共に店舗のあり方そのものを進化させていけることを期待しています。」

■ ロボット店内販促プラットフォーム『ロボプロ』の革新性

『ロボプロ』は、ロボットを導入する小売企業と店内販促を強化したいメーカーを繋ぎ、店内での新しい顧客接点を創出する国内初のプラットフォームです。店舗ネットワークの活用を通して販促の高度化を実現します。

- 圧倒的な販促効果：「動く広告媒体」としてお客様の視線を釘付けにします。実証実験では、特定のカテゴリーで通常の陳列棚の数倍の売上を記録。キャラクター性のある演出でブランドのファン化を促進します。- 動線に合わせた「能動的」アプローチ：固定式サイネージと異なり、お客様の動線に合わせて自律走行。音声・動作・視覚によるダイレクトな訴求が可能です。- 販促効果の可視化：メーカー担当者の悩みである「店頭施策の効果の見えにくさ」を解消。デジタル制御されたロボットが、店内販促の稼働状況やお客様とのインタラクションを可視化します。

これにより、従来の棚や固定サイネージでは実現できなかった高い注目率と購買促進効果を実現します。また、本サービスは当社の店内データ可視化サービス「Eureka Platform」を通じて、複数店舗にまたがる施策データを蓄積・活用することで販促の高度化及び標準化が可能となります。

■ 今後の展望：店舗展開とデータ活用の深化

ベルクは今後、今回の22店舗での運用実績も踏まえ、「Armo」の導入拡大を進めるとともに、複数店舗にまたがる運用ノウハウの標準化を図ります。当社はベルクと連携し、ロボットを通じて取得される販促施策や売場に関するデータの蓄積・分析を進めることで、「どの売場で、どのような訴求が、どれだけ売上に寄与したか」を継続的に可視化し、店舗横断での販促最適化を実現していきます。店舗ネットワークの拡大に伴い、施策の精度および再現性を高め、メーカー・小売双方にとって価値の高い販促基盤へと進化させてまいります。

■ 導入済み22店舗

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129448/table/20_1_9af7ca9b827c24e05127668139e6ae61.jpg?v=202604091051 ]

株式会社MUSEについて

株式会社MUSEは「ロボットで世界の人々に、インスピレーションを」をミッションとして、ロボットを使う「人」に光をあて、本来の人間の力（創造性、ひらめき、優しさ、コミュニケーション）にインスピレーションを届ける、という思いから設立されました。従来のロボット導入の主な目的である省人化や人件費削減ということだけではなく、よりロボットに求められる+αを追求して、様々な付加価値を与えられるような製品開発を目指します。

【会社概要】

社名：株式会社MUSE

所在地：東京都中央区八丁堀２丁目１１－７

ＭＣ八丁堀ビル

代表取締役：笠置泰孝

事業内容： 小売店舗向けロボットの開発及び販売

設立： 2022年4月

Webサイト：https://www.muse-gr.com/

製品紹介動画：https://youtu.be/PffXiMDTzl0?feature=shared